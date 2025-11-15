HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Ortega y Gasset, imitando la actitud de Balzac en 1900. ARCHIVO DE J. O. G. (FUNDACIÓN ORTEGA-MARAÑÓN)

Ortega y el arte nuevo

'La deshumanización del arte'. El polémico ensayo publicado hace cien años propugnaba una transformación estética guiada por una «minoría selecta»

Juan José Lanz

Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00

En enero y febrero de 1924, José Ortega y Gasset comienza a adelantar en el diario madrileño 'El Sol' los primeros capítulos del que un ... año más tarde sería un libro programático para la literatura y el arte de vanguardia: 'La deshumanización del arte'. Ortega había fundado en julio de 1923 'Revista de Occidente', con la que pretendía asentar su proyecto europeísta, integrar la cultura española dentro de la europea e impulsarla con los aires de modernidad que imperaban más allá de nuestras fronteras.

