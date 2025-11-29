Novedades editoriales

¿Eres de los que se deprime en invierno? ¿Estás más cansado y más retraído en los meses fríos? Cada año, la llegada de esta ... estación afecta el ánimo de millones de personas, y aunque no podemos cambiar los cielos grises y el clima lluvioso, si podemos transformar nuestra manera de vivirlo. El autor de esta obra ofrece herramientas concretas para alcanzar tu bienestar físico y emocional basadas en una extensa investigación sobre diversas poblaciones del mundo.

Alas. Historia de un cuerpo herido Claudia Campillo Ed: Nube de tinta 2025. 113 páginas. Precio: 18,00 euros (8,54 eBook)

Alas es el relato de una niña que vivió y sobrevivió a abusos sexuales infantiles. Es la narración de cómo un cuerpo va manifestando todas esas heridas según va creciendo, de forma física y mental. Es el proceso de sufrimiento, sanación y resurgimiento de Claudia. No es una historia fácil de leer, pasó muchos años atrapada en un cuerpo que no sentía suyo, y que fue deshabitando. Después de mucho trabajo se prometió a sí misma que este dolor no la iba a definir.

Oscuridad sin sombras Unai Goikoetxa Ed: Suma 2025. 400 páginas. Precio: 23,90 euros (10,44 eBook)

Este es el segundo caso de Ander Crespo. La muerte en extrañas circunstancias de un excompañero y las incongruencias de la versión oficial llevarán al inspector de policía a tomar un papel activo en la resolución del caso. En paralelo a esto y de forma oficial se verá involucrado en esclarecer una serie de asesinatos rituales y las desapariciones de mujeres vinculadas a un culto siniestro. Esta obra es un thriller rápido y envolvente que explora los entresijos del poder, la corrupción y la lucha por la justicia.

Ande, ande, ande, la Mari Morena Megan Maxwell Ed: Esencia 2025. 544 páginas. Precio: 20,90 euros (10,44 eBook)

A María, urbanita por excelencia, le encanta la buena vida. Tiene un novio banquero, una familia y unas amigas estupendas, y está enamorada de su trabajo, la empresa familiar de joyería fundada por su abuelo, que ahora dirige su padre. Vaya, que su vida va viento en popa. Nicolás es un veterinario que tuvo que dejar su vida glamurosa e instalarse en una granja en Galicia. No pueden ser más diferentes pero cuando sus caminos se cruzan no pueden más que dejarse llevar.