Recomendaciones para la última semana de noviembre M.D

Novedades editoriales

Cuatro lecturas perfectas para esta semana

María Díaz

María Díaz

Badajoz

Sábado, 29 de noviembre 2025, 10:20

Cómo invernar

Kari Leibowitz

Ed: Alienta 2025. 288 páginas. Precio: 18,95 euros (9,49 eBook)

¿Eres de los que se deprime en invierno? ¿Estás más cansado y más retraído en los meses fríos? Cada año, la llegada de esta ... estación afecta el ánimo de millones de personas, y aunque no podemos cambiar los cielos grises y el clima lluvioso, si podemos transformar nuestra manera de vivirlo. El autor de esta obra ofrece herramientas concretas para alcanzar tu bienestar físico y emocional basadas en una extensa investigación sobre diversas poblaciones del mundo.

