Novedades editoriales
Libros para disfrutar de noviembre
Badajoz
Viernes, 21 de noviembre 2025, 18:41
Entre las sombras de Margaret Wolf
Ed: Stefano 2025. 383 páginas. Precio: 21,50 euros
Dos actores de Shakespeare en un matrimonio inusual. Ella intentaba interpretar el papel de esposa perfecta, pero el afecto de su marido no era exclusivo. ... Tras sufrir una crisis nerviosa en público que pone en riesgo todo lo que le importa, decide acompañar a su esposo a un viaje de negocios con la esperanza de que un tiempo lejos de casa la devuelva a la normalidad… Pero el mundo de Vaughn, el director que lo había contratado, está lleno de dobles caras y traiciones.
Cartas desde París
Ed: Regional de Extremadura 2025. 330 páginas. Precio: 14 euros
Ambientada entre la Extremadura rural en poder de los nacionales y el Madrid convulso de los años de la guerra, la novela entrelaza las voces de Teresa y Andrés, un matrimonio separado por el conflicto. Un brigadista ofrece a Andrés la posibilidad de enviar sus cartas a través de París, mientras la pareja aguarda un reencuentro incierto. La autora reconstruye a través de una correspondencia íntima y conmovedora las vidas desgarradas por la Guerra Civil española.
Corrieron regueros de sangre
Ed: Fundación CB 2025
Esta obra pretende ser parte de la historiografía narrando unos hechos crueles y veraces, de manera amena, realista y descarnada. El autor explica de forma objetiva las conspiraciones golpistas, los crímenes durante la Guerra Civil y la represión llevada a cabo los primeros días del conflicto en Extremadura. A través de múltiples perspectivas, Aurelio Fernández muestra las pasiones políticas que dividen a España y la tragedia humana de quienes se vieron arrastrados al enfrentamiento.
La oración del mal
Ed: Roca 2025. 352 páginas. Precio: 21,90 euros
Tras solo una semana como novicia, una joven de apenas dieciocho años aparece asesinada en un convento de Galicia. El inspector Carlos de la Iglesia y su equipo comenzarán a seguir varias pistas presentes en el Antiguo Testamento en un intento de desentrañar la verdad que se esconde tras el crimen. Castro ha escrito un thriller adictivo que entrelaza la religión con la muerte en una investigación que llevará al inspector hasta la figura de un enigmático sacerdote.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión