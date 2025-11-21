Novedades editoriales

HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

María Díaz

María Díaz

Badajoz

Viernes, 21 de noviembre 2025, 18:41

Entre las sombras de Margaret Wolf

Isa Arsén

Ed: Stefano 2025. 383 páginas. Precio: 21,50 euros

Dos actores de Shakespeare en un matrimonio inusual. Ella intentaba interpretar el papel de esposa perfecta, pero el afecto de su marido no era exclusivo. ... Tras sufrir una crisis nerviosa en público que pone en riesgo todo lo que le importa, decide acompañar a su esposo a un viaje de negocios con la esperanza de que un tiempo lejos de casa la devuelva a la normalidad… Pero el mundo de Vaughn, el director que lo había contratado, está lleno de dobles caras y traiciones.

