Novedades editoriales

Dos actores de Shakespeare en un matrimonio inusual. Ella intentaba interpretar el papel de esposa perfecta, pero el afecto de su marido no era exclusivo. ... Tras sufrir una crisis nerviosa en público que pone en riesgo todo lo que le importa, decide acompañar a su esposo a un viaje de negocios con la esperanza de que un tiempo lejos de casa la devuelva a la normalidad… Pero el mundo de Vaughn, el director que lo había contratado, está lleno de dobles caras y traiciones.

Cartas desde París Mª Dolores Olgado Ed: Regional de Extremadura 2025. 330 páginas. Precio: 14 euros

Ambientada entre la Extremadura rural en poder de los nacionales y el Madrid convulso de los años de la guerra, la novela entrelaza las voces de Teresa y Andrés, un matrimonio separado por el conflicto. Un brigadista ofrece a Andrés la posibilidad de enviar sus cartas a través de París, mientras la pareja aguarda un reencuentro incierto. La autora reconstruye a través de una correspondencia íntima y conmovedora las vidas desgarradas por la Guerra Civil española.

Corrieron regueros de sangre Aurelio Fernández Ed: Fundación CB 2025

Esta obra pretende ser parte de la historiografía narrando unos hechos crueles y veraces, de manera amena, realista y descarnada. El autor explica de forma objetiva las conspiraciones golpistas, los crímenes durante la Guerra Civil y la represión llevada a cabo los primeros días del conflicto en Extremadura. A través de múltiples perspectivas, Aurelio Fernández muestra las pasiones políticas que dividen a España y la tragedia humana de quienes se vieron arrastrados al enfrentamiento.

La oración del mal Francisco Castro Ed: Roca 2025. 352 páginas. Precio: 21,90 euros

Tras solo una semana como novicia, una joven de apenas dieciocho años aparece asesinada en un convento de Galicia. El inspector Carlos de la Iglesia y su equipo comenzarán a seguir varias pistas presentes en el Antiguo Testamento en un intento de desentrañar la verdad que se esconde tras el crimen. Castro ha escrito un thriller adictivo que entrelaza la religión con la muerte en una investigación que llevará al inspector hasta la figura de un enigmático sacerdote.