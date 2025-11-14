HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 14 de noviembre, en Extremadura?
Nuevas lecturas para noviembre M.D

Novedades editoriales

Cuatro libros únicos para esta semana

María Díaz

María Díaz

Badajoz

Viernes, 14 de noviembre 2025, 23:00

Morante en verso

Eduardo Tabares

Círculo Rojo, 2025. 109 páginas.

Eduardo Tabares, natural de Badajoz, siempre ha compaginado su oficio con la escritura, pero al jubilarse ha decidido recopilar y publicar algunos de los poemas ... que lleva escribiendo desde el colegio. En esta ocasión, dedica al famoso torero Morante más de 100 páginas repletas de versos. Estrofas que reflejan en forma de alabanza hacia el torero los momentos especiales, las ciudades y las plazas; su pasión y sus anhelos, sus enseñanzas, sus triunfos y sus quebrantos, su obra y su tauromaquia.

