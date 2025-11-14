Novedades editoriales
Cuatro libros únicos para esta semana
Badajoz
Viernes, 14 de noviembre 2025, 23:00
Morante en verso
Círculo Rojo, 2025. 109 páginas.
Eduardo Tabares, natural de Badajoz, siempre ha compaginado su oficio con la escritura, pero al jubilarse ha decidido recopilar y publicar algunos de los poemas ... que lleva escribiendo desde el colegio. En esta ocasión, dedica al famoso torero Morante más de 100 páginas repletas de versos. Estrofas que reflejan en forma de alabanza hacia el torero los momentos especiales, las ciudades y las plazas; su pasión y sus anhelos, sus enseñanzas, sus triunfos y sus quebrantos, su obra y su tauromaquia.
Los caídos
Olé libros, 2025. 320 páginas. Precio: 20 euros
Marcial ha dejado de confiar en los pilares que sostenían su vida. En plena crisis familiar, mientras el peso del calor le asfixia en el lugar de veraneo donde se refugia, siente la inminencia de algo oscuro, una calamidad que aún no sabe nombrar. En medio de ese derrumbe interior, entabla una amistad inesperada con un anciano solitario y enigmático, mediante el que descubre las historias de otros seres rotos, marcados por el exilio, la derrota y el peso del pasado.
La escoba de dios
Independiente, 2025. 469 páginas. Precio: 21,22 euros (4,35 ebook)
Victor sufrió bullying en el colegio con solo 10 años a causa de un defecto físico pero varios acontecimientos fortuitos le libraron de sus tres acosadores tras pasar tres veces por el hospital. Con el paso de los años, comienza a tomarse la justicia por su mano en varios casos que le recuerdan a lo que sufrió en su infancia. Pero no está solo, Lucía, su única amiga y también víctima de acoso, le acompañará hasta que los destinos de ambos vuelvan a cruzarse frente a una línea roja.
El desorden de mi cabeza
Círculo Rojo, 2025. 58 páginas. Precio: 15 euros
A lo largo de ocho capítulos seguimos el recorrido de Yadira, una joven de 18 años que enfrenta la esquizofrenia. El desorden de mi cabeza es una mirada profunda a la mente humana y al poder transformador del amor y la esperanza. A través de sus luces y sombras, la protagonista descubre la aceptación y el amor propio. Esta obra aborda con sensibilidad temas como la felicidad, la adversidad, el suicidio y las complejidades emocionales que surgen tras el diagnóstico.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión