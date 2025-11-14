Novedades editoriales

Eduardo Tabares, natural de Badajoz, siempre ha compaginado su oficio con la escritura, pero al jubilarse ha decidido recopilar y publicar algunos de los poemas ... que lleva escribiendo desde el colegio. En esta ocasión, dedica al famoso torero Morante más de 100 páginas repletas de versos. Estrofas que reflejan en forma de alabanza hacia el torero los momentos especiales, las ciudades y las plazas; su pasión y sus anhelos, sus enseñanzas, sus triunfos y sus quebrantos, su obra y su tauromaquia.

Los caídos Jesús Villegas Olé libros, 2025. 320 páginas. Precio: 20 euros

Marcial ha dejado de confiar en los pilares que sostenían su vida. En plena crisis familiar, mientras el peso del calor le asfixia en el lugar de veraneo donde se refugia, siente la inminencia de algo oscuro, una calamidad que aún no sabe nombrar. En medio de ese derrumbe interior, entabla una amistad inesperada con un anciano solitario y enigmático, mediante el que descubre las historias de otros seres rotos, marcados por el exilio, la derrota y el peso del pasado.

La escoba de dios Jesús Álvarez Independiente, 2025. 469 páginas. Precio: 21,22 euros (4,35 ebook)

Victor sufrió bullying en el colegio con solo 10 años a causa de un defecto físico pero varios acontecimientos fortuitos le libraron de sus tres acosadores tras pasar tres veces por el hospital. Con el paso de los años, comienza a tomarse la justicia por su mano en varios casos que le recuerdan a lo que sufrió en su infancia. Pero no está solo, Lucía, su única amiga y también víctima de acoso, le acompañará hasta que los destinos de ambos vuelvan a cruzarse frente a una línea roja.

El desorden de mi cabeza Yadira González Círculo Rojo, 2025. 58 páginas. Precio: 15 euros

A lo largo de ocho capítulos seguimos el recorrido de Yadira, una joven de 18 años que enfrenta la esquizofrenia. El desorden de mi cabeza es una mirada profunda a la mente humana y al poder transformador del amor y la esperanza. A través de sus luces y sombras, la protagonista descubre la aceptación y el amor propio. Esta obra aborda con sensibilidad temas como la felicidad, la adversidad, el suicidio y las complejidades emocionales que surgen tras el diagnóstico.