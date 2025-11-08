Novedades editoriales

Emily tiene, aparentemente, una vida perfecta: una casa adosada en el Upper East Side de Manhattan, dos hijos sanos y un marido que la colma ... de atenciones. Pero la verdad es mucho más compleja: su matrimonio no va tan bien como parece y la relación con sus padres es tensa. Cuando se reencuentra con su novia del instituto, Gen Hall, la nostalgia que sintió cuando esta la abandonó reaparece. Claro que, Gen ya no es la chica desgarbada y solitaria que solía ser.

La pequeña habitación de los misterios Masateru Konishi Duomo Ediciones, 2025. 304 páginas. Precio: 18 euros

Como amante de las historias clásicas de crímenes, no es de ex­trañar que Kaede se cruce con misterios cotidianos con más frecuencia que la mayoría de las personas. Resolverlos, sin embargo, es otro asunto, y la persona a la que siempre recurre en busca de orientación es su querido abuelo. Desde asesinatos imposibles en habi­taciones cerradas hasta desconcertantes casos de personas desa­parecidas, la nieta y el abuelo llegarán al fondo de diversos casos.

La Viuda John Grisham Plaza & Janes, 2025. 496 páginas. Precio: 23,90 euros

Simon Latch es un modesto abogado que gana lo justo para pagar sus facturas mientras contempla cómo su matrimonio se desmorona poco a poco. Hasta el día en que entra en su despacho Eleanor Barnett, una anciana que necesita redactar un nuevo testamento. Según relata, su marido le dejó una pequeña fortuna de la que nadie sabe nada. Pronto la historia de la anciana empieza a resquebrajarse y cuando es hospitalizada tras un accidente, Simon se da cuenta de que nada es lo que parece.

Las hermanas March Marina Greco Grijalbo, 2025. 400 páginas. Precio: 23,90 euros

¿Alguna vez te has preguntado cómo serían las vidas de las hermanas de Mujercitas en el presente? Pues de eso trata este 'retelling'. Es la historia de cuatro hermanas que viven en un pueblecito de la España rural. Marga, Pepa, Elisa y Amalia se enfrentan a los problemas que acucian a cualquier joven de ahora: los primeros amores, las inevitables decepciones o el futuro, tan lleno de esperanzas como de temores. Son chicas con personalidades distintas unidas por la familia.