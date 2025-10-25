Novedades editoriales

Aristócratas y diplomáticos de todo el mundo viajaron para conocer a la joven Abigail Clayton, quien a través de de su cámara recibía mensajes de ... los cadáveres que retrataba. Fue amada y temida, hasta que una acusación de demencia y un juicio por homicidio terminaron con su corta carrera. Dicen muchas cosas sobre ella, pero a veces la verdadera historia solo la conoce la misma muerte. O se revela en sus fotos. ¿No puedes distinguir quién no respira en la imagen? Pues es un Clayton&Co.

Deja de decir mentiras Philippe Besson Letras de plata, 2025. 192 páginas. Precio: 16,50 euros (5,69 eBook)

¿Hasta qué punto elegir la verdad puede ser un acto de heroísmo? En esta novela vemos empezar a dibujarse dos destinos ineludibles: el de un chico a punto de optar toda la vida por la mentira, y el de otro que se convertirá en novelista, contador de historias. Desde el primer momento, la atracción entre ellos es inmediata, sin equívoco. Sin embargo, uno de ellos es incapaz de mostrar sus sentimientos y desaparece de la vida de su enamorado tan súbitamente como había entrado.

El amor después de los veinte Linea Maja Ernst Letras de plata, 2025. 224 páginas. Precio: 17 euros (8,54 eBook)

Cuando cinco amigos de la universidad se reúnen en una cabaña en Dinamarca, Sylvia quiere revivir la magia ociosa y despreocupada de sus días de juventud. Pero todos sus amigos aparecen con trabajos de verdad, niños, parejas y, para sorpresa de todos, planes de boda. Pronto descubrirá que la vida de sus compañeros no es tan perfecta como parece, y deberán enfrentarse a todo tipo de emociones incómodas. Es una historia introspectiva, centrada en la entrada a la vida adulta salpicada de mucho humor.

Cuando la cigüeña empezó a ver porno Miriam Al Adib y Diana Al Azem Alienta Editorial, 2025. 208 páginas. Precio: 19,95 euros (9,49 eBook)

Cada vez más niñas y niños se enfrentan a contenido pornográfico antes de saber siquiera qué es la sexualidad. A los ocho años ya han sido expuestos; a los doce, muchos lo consumen habitualmente. Este libro aborda una realidad incómoda pero necesaria: cómo la pornografía está moldeando el deseo, el cuerpo y las relaciones de toda una generación. Las autoras explican el daño emocional y cognitivo que sufren nuestros hijos y ofrecen herramientas prácticas para padres y educadores.