Novedades editoriales

Cuatro recomendaciones para disfrutar leyendo

María Díaz

María Díaz

Badajoz

Sábado, 25 de octubre 2025, 10:25

Los últimos días de Clayton&Co

Francisca Solar

Stefano Books, 2025. 288 páginas. Precio: 19 euros (5,69 eBook)

Aristócratas y diplomáticos de todo el mundo viajaron para conocer a la joven Abigail Clayton, quien a través de de su cámara recibía mensajes de ... los cadáveres que retrataba. Fue amada y temida, hasta que una acusación de demencia y un juicio por homicidio terminaron con su corta carrera. Dicen muchas cosas sobre ella, pero a veces la verdadera historia solo la conoce la misma muerte. O se revela en sus fotos. ¿No puedes distinguir quién no respira en la imagen? Pues es un Clayton&Co.

