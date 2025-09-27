Novedades editoriales

En el año 1536, un pequeño grupo de artistas recorre los pueblos de la Corona de Aragón luchando por sobrevivir con sus espectáculos. La compañía ... está formada por unos integrantes muy peculiares, entre los que destacan un talentoso lanzador de cuchillos con oscuros secretos y una niña con habilidades inexplicables. Viajan en busca de un misterioso gigante pero en su camino descubrirán magia, superstición y un pasado tenebroso. Es una historia repleta de misterio y supervivencia.

HOY Agustina Guerrero Ed: Lumen 2025. 256 páginas. Precio: 22,70 euros (9,49 ebook)

¿Qué pasaría si una mañana decidieras cambiar el rumbo de tu día? Si te propusieras huir de la hiperconectividad, de las prisas y de las tareas que te impones. De eso trata esta novela gráfica, de bajar el ritmo, detenerse y caminar sin destino. La obra transcurre en una jornada en la que la protagonista tan solo se dedica a escuchar las historias que la ciudad tiene que contar y a abrirse a que surja lo inesperado.

Una escalera hacia el cielo John Boyne Ed: Salamandra 2025. 432 páginas. Precio: 23 euros (10,44 ebook)

Sumérgete en el círculo de los escritores, con sus dudas, sus sueños, sus alegrías y sus miserias, con esta novela. Su protagonista, Maurice Swift quiere ser escritor, pero es incapaz de crear historias. No tiene imaginación, aunque sí un rasgo que ha aprovechado desde su adolescencia, cuando descubrió que era irresistiblemente atractivo. ¿Por qué no utilizar esa ventaja para conseguir su objetivo? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar para hallar la inspiración que no tiene?

Anatema Keri Lake Ed: Plaza & Janes 2025. 680 páginas. Precio: 24,90 euros (10,44 ebook)

Hay rumores sobre lo que acecha en el Bosque Voraz, bautizado así por los aldeanos porque jamás devuelve aquello que toma. Solo los locos o los desterrados se adentran entre sus árboles. Sin embargo, una tragedia fuerza a la joven Maevyth Bronwick a adentrarse en su interior y acaba en un mundo oscuro y mágico. Maevyth no tardará en descubrir que, para sobrevivir al bosque, deberá convertirse en lo más aterrador que hay en él.