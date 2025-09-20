Novedades editoriales

Jay, que se crió en una devota familia irlandesa, vive ahora en Londres con su novia, decidida a disfrutar el presente. Pero cuando se entera ... de que su hermano mayor, que murió en un horrible accidente, podría convertirse en un santo católico, se da cuenta de que debe enfrentarse a su familia, a su infancia y a sí misma. - ¿Me imaginas allí, en la plaza de San Pedro? A la hermana lesbiana de un santo, literalemnte.

Sandwich Catherine Newman Precio: 16 €. Páginas: 224. Editorial: Stefano Books. Fecha de publicación: Junio 2025.

Llegan las vacaciones y Rocky está atrapada en medio de sus hijos jóvenes y sus padres, ya mayores. Sin duda, prometen ser tan encantadoras como las de veranos anteriores, excepto por las crisis hormonales. (¡Hola menopausia!). Pero estas no serán unas vacaciones corrientes, Rocky se verá obligada a aceptar que ya no puede esconder sus secretos a las personas que quiere. Esta obra combina humor con una mirada aguda sobre las complejidades de la vida familiar.

El bebedor de cerveza Chema Caballero Precio: 18,95 €. Páginas: 304. Editorial: Libros de las Malas Compañías. Fecha de publicación: Mayo 2025

Chema Caballero lleva más de 30 años recorriendo los caminos de África. Los monstruos y dificultades típicos de los cuentos a los que ha tenido que enfrentarse son los propios prejuicios y estereotipos con los que aterrizó en el continente por primera vez. En este libro encontrarás historias sobre que la propia existencia no deja de ser un largo viaje lleno de pruebas a superar, al que se enfrenta solo y con las manos desnudas.

Periodistas en tiempos de oscuridad Fernando Belzunce Precio: 20,90 €. Páginas: 464. Editorial: Ariel. Fecha de publicación: Septiembre 2025.

El periodismo no solo cuenta la historia, también la construye. En plena era de la desinformación, Fernando Belzunce, director editorial de Vocento, retrata un oficio en crisis y los ataques a la libertad de prensa. A través de testimonios de periodistas de todo el mundo el autor construye un relato que evidencia no solo la vulnerabilidad, sino también la importancia de este trabajo en la defensa de la verdad y la democracia.