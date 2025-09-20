HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Cuatro novedades editoriales para septiembre María Díaz

Novedades editoriales

Cuatro recomendaciones para comenzar septiembre

María Díaz

María Díaz

Badajoz

Sábado, 20 de septiembre 2025, 10:46

Santos como nosotros

Niamh Ní Mhaoileoin

Precio: 19,23€. Páginas: 352. Editorial: Letras de Plata. Fecha de publicación: Agosto 2025.

Jay, que se crió en una devota familia irlandesa, vive ahora en Londres con su novia, decidida a disfrutar el presente. Pero cuando se entera ... de que su hermano mayor, que murió en un horrible accidente, podría convertirse en un santo católico, se da cuenta de que debe enfrentarse a su familia, a su infancia y a sí misma. - ¿Me imaginas allí, en la plaza de San Pedro? A la hermana lesbiana de un santo, literalemnte.

