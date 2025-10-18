HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El escritor sevillano Isaac Rosa. JOSÉ RAMÓN LADRA

Isaac Rosa y el insomnio como aventura

Una trama perversa. El autor sevillano plantea la dificultad para el sueño como una llaga social que cuestiona el sistema

Iñaki ezkerra

Sábado, 18 de octubre 2025, 02:00

Hay novelistas que basan su arte en el estilo, en un modo de usar el lenguaje o retratar el mundo, y otros que se centran ... en la estructura de la novela o en crear situaciones cuando menos interesantes, pero que pueden llegar a lo insólito. Isaac Rosa pertenece a estos últimos. Así, para 'La mano invisible' (2011) ideó un ficticio y perverso parque temático de inútiles oficios manuales que solo tenían como fin la humillación, la explotación y el sinsentido. Así también, para 'La habitación oscura' (2013) concibió un cuarto sin luz alquilado a un grupo de amigos que lo usan inicialmente como espacio lúdico, lugar de estudio o picadero, y que con los años les acaba sirviendo como refugio fantasmal para hacer el amor unos con otros anónima, ritual e indistintamente. En 'Feliz final' (2018), el argumento es una ruptura de pareja que en principio se presenta como realista, pero que los protagonistas viven con la perplejidad que les causara un hecho inverosímil. De nuevo 'la situación novelesca' se colocaba por delante de los personajes, el estilo o la forma de contar una historia realista. Digamos que Isaac Rosa diseña sus novelas como artefactos situacionales. Este es asimismo el caso de 'Las buenas noches', su última entrega, en la que un hombre y una mujer que no se conocen coinciden en el bar del hotel de una ciudad que no es la suya a las tantas de la madrugada y deciden dormir juntos en el sentido literal: sin otro objetivo que combatir el insomnio que ambos padecen.

