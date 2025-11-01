HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Joan Baez y Bob Dylan, con la cara pintada de blanco, en un concierto de la gira de 1975. NETFLIX

La gira más friki de Bob Dylan

Pioneros.Se cumplen 50 años del primer concierto de 'Rolling Thunder Revue', histórica tournée por pequeños recintos norteamericanos

Joseba Martín

Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00

Es jueves, 30 de octubre de 1975, un día frío y lluvioso en la pequeña ciudad de Plymouth, Massachusetts, allí donde desembarcaron en 1620 los ... peregrinos ingleses del Mayflower. El dramaturgo y guionista Sam Shepard, aún no demasiado conocido, ha salido del hotel para comprar unas botas de agua. Pregunta a las dependientas si van a ir al concierto de esa noche en el vetusto auditorio del War Memorial; «Actúan Bob Dylan y Joan Baez», les dice. Las chicas responden que no tienen entradas, «ni siquiera conocemos a esos artistas», añaden. En su libro de 1977 'Rolling Thunder: con Bob Dylan en la carretera' Shepard define a Plymouth como una 'ciudad donut', donde el centro en estado de semiabandono, casi vacío, se rinde a unos florecientes suburbios. «Es el lugar que quieres abandonar en el instante en que te das cuenta de que has nacido allí», sentencia. El recinto cuenta con un aforo de 1.800 personas, y las entradas, a 7,50 dólares, se han agotado poco a poco gracias a los voluntarios que días antes han repartido panfletos en mano.

