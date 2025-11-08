Experiencias, cómo habitar el espacio...

Martín Carrasco BADAJOZ. Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Ya hablamos, en este mismo espacio de la Fundación Eugénio de Almeida, de la espléndida muestra 'Surrealismo: um salto no vazio' (hasta el 1 de feb.), ahora nos detenemos en 'Mapeando o que não se vê', que toma como punto de partida las Ciudades Invisibles de Italo Calvino, «una invitación –en palabras de Claudia Segura y Luiza Teixeira, sus comisarias– a viajar a través de los paisajes etéreos de la imaginación (…) Como podría sugerir María Zambrano, no es lo visible lo que define el espacio, sino la luz de la visión interior: la razón poética que permite sentir el espacio antes de nombrarlo».

Subjetividades. Descubrimos entonces un conjunto de piezas de reconocidos artistas portugueses e internacionales, como The Otolith Group, Sara Fonseca da Graça, Wolfgang Tillmans, Mª Teresa Hincapié o Chantal Akerman, en torno a una lectura subjetiva del territorio, este como «espacio para habitar». Así, la mítica ciudad de Camela toma cuerpo en la animación y dibujo The arrival of the Nomadic City of Camela to the bay of Guanabara (2017), de Luís Lázaro Matos, y lo hace de manera fantasiosa, pues se asienta sobre tres jorobas de un camello gigante; Carlos Bunga despliega una serie de vídeos, maquetas y 'arquitecturas' en la órbita discursiva de Matta–Clark, y de la mano de Ignasi Aballí nos adentramos en una ciudad 'inventariada', repleta de datos. Justo al lado, Pedro França presenta la instalación colaborativa Nao aquí, tampouco agora (2025), un magma de formas fragmentadas de arcilla que recuerda las derivas continentales, el desplazamiento de placas tectónicas y el paso de migraciones.

Mapeando o que não se vê Fundação Eugénio de Almeida. Évora Largo do Conde de Vila Flor. Comisariado: Claudia Segura y Luiza Teixeira de Freitas. Hasta el 1 de febrero de 2026.

De/construcciones. Por otro lado, Jimmie Durham re/imagina –de un modo irónico– lo ampuloso de la arquitectura monumental en la instalación Arc de Triomphe for Personal Use (2004); Francis Alÿs capta en seis casi exactas fotografías la sutil 'coreografía' de tiempo y luz solar: el rigor no está exento de emoción en Sunpath, México City (1998–1999); y para Fernanda Fragateiro otras arquitecturas son posibles, «Observas un edificio y ves cómo está construido: cuál es el volumen, la textura, los colores, qué materiales se han utilizado en la construcción. Pero también hay muchas cosas que no son visibles. Yo trabajo con esas otras cosas, con lo que no se ve inmediatamente en las ideas de otra persona».