Frente a la lucidez sufriente que nos proponen los existencialistas como respuesta al absurdo, el filósofo rumano Costica Bradatan nos invita a una celebración de ... este en 'Elogio del fracaso'. Su punto de partida es el mismo –la conciencia de «nuestra vecindad con la nada»– pero el trayecto que propone no es el de esa mera y dolorosa constatación, sino que roza la mística y se nos presenta como un camino a la búsqueda del autoconocimiento. El fracaso nos diría quiénes somos en la relación que establecemos con este y que nos ha de llevar a una humildad libre de la soberbia, la ilusión y el egocentrismo, que Bradatan considera formas de inadaptación a la realidad. Bradatan parte de la inevitabilidad del fracaso dada esa nada que precede a nuestra aventura vital. E ilustra esa conciliación con el 'fatum' a través de casos como el de Simone Weil, Yukio Mishima, Gandhi o el Cioran que sostenía que «son los agravios, no los triunfos, los que no olvidamos y los que dejan huella en nuestro ser». Quizá este sugerente ensayo es el desarrollo de esa idea.

Ampliar Elogio del fracaso Costica Bradatan. Editorial: Anagrama. 336 páginas. 21,75 euros.

