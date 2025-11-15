Cupido investiga de nuevo

Wendy' es el nombre abreviado con el que era conocida la joven Gwendolyne Barnes Paraíso. Aunque licenciada en Lenguas Clásicas, buscó hacerse un nombre como ... diva del espectáculo, para lo que contaba con indudables atractivos. Decide afrontar la difícil carrera, sacrificando lo que fuere menester, consciente de sus muchos riesgos. La estrangulan una noche en Madrid, hasta donde se vino desde su Breda natal, tras hacerse público el vídeo donde se mostraba manteniendo relaciones íntimas con Gamma, famoso futbolista brasileño.

Al asesinato de la hermosa mujer le seguirán otras dos muertes violentas, probablemente relacionadas entre sí. Son muchos los interesados en esclarecer esta negra trama, por bien distintos intereses: policía, familiares y amigos, el tremendo king del equipo donde juego el astro carioca, este mismo, la banda mafiosa a quien los dos últimos hacen el encargo, más algún verso suelto quizás amante de Wendy. Sólo un detective privado, ya maduro, logrará esclarecer la trama. No es otro que Ricardo Cupido, personaje habitual en las novelas del autor.

Eugenio Fuentes (Montehermoso, 1958), es hoy uno de los escritores españoles con mayor prestigio en el género negro. Bien merecido se lo tiene y son numerosos los galardones que se lo reconocen, entre otros: Cáceres de Novela Corta (Las batallas de Breda, 1990); Luis Berenguer (El nacimiento de Cupido, 1993); Extremadura a la Creación (Tantas mentiras,1997, y Venas de nieve, 2006); Prensa Canaria (El interior del bosque, 1999).

Fuentes, filólogo, ciclista amateur, colabora habitualmente en prensa y también ha escrito importantes ensayos, el último Los bajos fondos del corazón: Las emociones en la novela negra. Lo publicó (2024) en Tusquets, su auténtica casa editorial. Wendy hace el número diez las novelas que allí ha dado a luz, no pocas vertidas a distintos idiomas.

Wendy Eugenio Fuentes Editorial: Tusquets. 504 páginas. 21,75 euros.

Cupido, padre ya de dos mellizos a quienes cuida amorosamente, es hombre metódico, sereno, que gusta llevar la investigación de turno sin prisas ni precipitaciones, tan honesto como tenaz y generoso, carente del orgullo que distingue a algunos de otros congéneres literarios. El estilo de Fuentes cuadra a la perfección con los rasgos de su detective. No extrañe que haya requerido hasta medio millar de páginas para referir el nuevo embrollo donde el protagonista resulta liado, primero por los aranceles habituales, conmovido después ante la muerte violenta de su mejor confidente, el noble e ingenuo Alkalino. Es éste uno de los muchos personajes secundarios, pero de extraordinaria fuerza, con los que el lector se va a encontrar. Entre ellos, Trino y Berta, expolicía, posible culpable; la dulce Celeste, 'El Cisne', también futbolista; el violentísimo capo de la banda mexicana, 'Los Tigres de Sinaola'; Adriana, la frívola esposa de Gamma; Sami, emigrante magrebí; Farfán, el cínico ciego, promotor de artistas (quien estranguló a Wenddy) o el gordo Marcelo, un obsesionado con las nuevas tecnologías, que pudo y no supo salvar a la muchacha.

Se trata de un auténtico hikimori, prototipo de los nuevos eremitas a domicilio, hombre incapaz de despegarse de las pantallas. Simboliza el nuevo mundo binario, al que Cupido, nostálgico de la bicicleta clásica, tendrá que acostumbrarse y tanta presencia alcanza en la novela, plagada de términos digitales. (No olvidemos que todo empezó con un video erótico). Escuchará, consciente de que la madurez va sobrepasándolo, cómo hablan de banners, haters, trending topic, ploters, unboxing… los diferentes sospechosos, más hábiles en el uso de los medios digitales. Terminará imponiéndose por paciencia y astucia, sabiendo captar mensajes en cosas tan sencillas como una pluma ensangrentada o una hoja de papel en braille.

Mientras seguimos las idas y venidas de las investigaciones, policíacas o detectivescas, encontraremos apuntes de carácter sociológico sobre asuntos, que al autor le resultan preocupantes, según suele recoger en sus artículos: las pandemias, el despoblamiento rural, las frivolidades juveniles, el ridículo despedidas de soltero, el narcotráfico, la explotación de los deportistas de alto nivel, las conductas brutales o el creciente desinterés por la política. Pero también puede relajarse en hermosas descripciones como la que localizamos en la página última: «El campo retumbaba de verde, las pequeñas antorchas de las amapolas iluminaban el trigo y las juguetonas margaritas de las cunetas se morían de placer columpiándose en la brisa que, en lo alto, cuchicheaba con las copas de los chopos».