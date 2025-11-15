HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 14 de noviembre, en Extremadura?
Eugenio Fuentes. HOY

Cupido investiga de nuevo

Novela. El detective ideado por Eugenio Fuentes en 1993 regresa a la acción con el asesinato de Wendy

Manuel Pecellín

Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00

Wendy' es el nombre abreviado con el que era conocida la joven Gwendolyne Barnes Paraíso. Aunque licenciada en Lenguas Clásicas, buscó hacerse un nombre como ... diva del espectáculo, para lo que contaba con indudables atractivos. Decide afrontar la difícil carrera, sacrificando lo que fuere menester, consciente de sus muchos riesgos. La estrangulan una noche en Madrid, hasta donde se vino desde su Breda natal, tras hacerse público el vídeo donde se mostraba manteniendo relaciones íntimas con Gamma, famoso futbolista brasileño.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

