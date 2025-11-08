«Cáceres Contemporánea es un paseo casi emocional a través de fenómenos lumínicos»

Martín Carrasco CÁCERES. Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Entrevistamos al historiador y crítico de arte Juan Antonio Álvarez Reyes (Badajoz, 1966) con motivo del comisariado de Cáceres Contemporánea. De su amplia trayectoria destacamos su experiencia en la dirección de espacios de arte, como el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (Sevilla, 2010–2023), el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (Córdoba, 2016–2023) y el Centro Párraga (Murcia, 2002–2004). Ha sido director de El Periódico del Arte (Madrid) y comisario de la Sala Montcada de la Fundación la Caixa (Barcelona), además de crítico de arte con cientos de artículos en suplementos culturales de prensa nacional –en ABC y Diario 16, principalmente–, catálogos de exposiciones, revistas especializadas... Por último, ha sido comisario de más de 100 exposiciones individuales y colectivas, con artistas de nuestro país e internacionales, entre las que cabe señalar Monocanal (2003), Sesiones Animadas (2005), Fantasmagoría (2007) o Geopolíticas de la animación (2007).

–En primer lugar, me gustaría que reflexionara sobre los elementos discursivos de Cáceres Contemporánea.

–Entiendo Cáceres Contemporánea como una vía para la producción de proyectos artísticos específicos para el espacio público de la ciudad, buscando la complicidad con el entorno para el que se han pensado y realizado. Esta primera edición tiene a la luz como nexo entre todas las propuestas –ocho en total–, realizadas por siete destacados artistas, que se vinculan de esta manera con Extremadura.

–'Luminiscencia y reverberación', dos conceptos en los que se fundamenta esta primera edición de Cáceres Contemporánea...

–Exacto, en este sentido hay proyectos internacionales precedentes, como el más conocido de Turín, que se basan en la luz y en esta época del año en el que la oscuridad va ganando terreno. Pero para no ser epígonos, nos hemos centrado en estos dos aspectos concretos de lo lumínico: la luminiscencia y la reverberación, dos conceptos asociados a la física y a determinados fenómenos naturales, pero también al arte y a la estética. Nos interesan, especialmente, el reflejo y el destello, el resol y el reverbero.

–En este tipo de propuestas en torno a la activación y dinamización del espacio público es muy importante la idea de contexto, de territorio...

–Arte y territorio deben ir de la mano. Cáceres es una ciudad a la que me siento ligado emocionalmente. En ella inicié mis estudios universitarios y pude vivir fuera de casa, iniciando muchas amistades de adulto y el interés por el arte contemporáneo, que ampliaría cuando me trasladé a Madrid. En este sentido, el recorrido que hemos propuesto es similar al que hacía todos los días para ir a la Facultad de Filosofía y Letras, desde la Plaza Mayor, donde compartía un piso de estudiantes, pasando por la plaza de la Audiencia y en general el barrio de Santiago. En mi opinión, la ciudad adquiere toda su fuerza y potencia, que viene principalmente de su ubicación y pasado monumental, al caer la noche. Cáceres Contemporánea es, por tanto, una experiencia por un recorrido concreto, una propuesta para realizar un paseo casi emocional a través de fenómenos lumínicos.

–Por otro lado, ¿qué criterio has seguido en la selección de los artistas?

–Siete son los artistas que aceptaron la invitación para este reto: Soledad Sevilla, Marc Vilanova, Abel Jaramillo, Eva Lootz, Karlos Gil, Leonor Serrano Rivas e Inma Femenía. Todos lo hicieron, además, casi inmediatamente. Para su selección se tuvieron en cuenta tres aspectos previos: debía ser paritaria, contar con artistas de varias generaciones y que hubieran trabajado con la luz anteriormente. La exposición colectiva en el Palacio Toledo-Moctezuma da cuenta de esto último, además de profundizar en el poder amplificador con el que lo lumínico actúa en el arte de nuestro tiempo.

–¿Qué nos depara un paseo entre las intervenciones?

En relación con las intervenciones, como es imposible detenerme aquí en todas voy a señalar dos. Por un lado, la de Eva Lootz en la Plazuela del Socorro, un gran neón de más de 4 metros de diámetro titulado El Parlamento de los árboles, que consiste en nombrar en círculos concéntricos y en letras luminosas amarillas a los árboles singulares de la región. Como dice la artista: «es una invocación luminosa, un ombligo, una diana, una agenda, una promesa de compromiso, un reloj sin manillas, y un eco de los anillos circulares que todo árbol añade año tras año a su tronco». El otro proyecto es el de Karlos Gil, que tras investigar en el archivo municipal la electrificación de las calles de Cáceres a finales del siglo XIX y encontrar la empresa que lo hizo, ha cambiado la temperatura de color de las farolas fernandinas de la calle Muñoz Chaves por la de entonces, además de reproducir una lámpara original de la época. Como dice el artista, es «una noche que ya no existe, pero que aún brilla, tenue, en la memoria de los materiales, en los reflejos del hierro, en la sombra proyectada sobre el empedrado».

–Una propuesta de futuro de cara a mejorar las potencialidades de Cáceres Contemporánea.

Una propuesta concreta sería que al tener Cáceres Contemporánea un carácter bienal, el año en que no se celebra podría concentrarse en un proyecto específico con carácter de permanencia, quizás impulsado desde el Ayuntamiento de la ciudad, de algún artista nacional o internacional con una sólida trayectoria, para ir así ampliando el rico patrimonio artístico de la ciudad.

–Para finalizar, ¿por qué los ciudadanos y el público en general deben disfrutar de Cáceres Contemporánea?

–Porque cuando cae la noche, Cáceres Contemporánea despierta, puesto que la mayoría de las intervenciones artísticas se activan con el encendido del alumbrado público, permitiendo descubrir la ciudad bajo una nueva luz.