HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Rafael Aguirre. MANU CECILIO

La Biblia como bandera

Rafael Aguirre firma un profundo análisis que muestra su influencia en la política moderna y dedica todo un capítulo a EE UU y a Trump

Pedro Ontoso

Sábado, 18 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El funeral por Charlie Kirk, el líder MAGA asesinado el 10 de septiembre en Utah, fue un ejemplo del maridaje de la política norteamericana con ... la expresión más reaccionaria del cristianismo. El secretario de Estado, Marco Rubio, comparó a la víctima con Jesús, mientras que el vicepresidente, J. D. Vance, lo definió como «un mártir de la fe». Donald Trump prometió devolver la religión a Estados Unidos: «Sin fronteras seguras, sin ley y sin Dios, no hay país», dijo convencido de que está protegido por una armadura divina. La intervención política de la religión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Adiós a TGB en El Faro: una reconocida cafetería llega al centro comercial de Badajoz
  2. 2

    La Junta cesa a los bomberos del Infoex con el 50% de jornada anual: «Nos ha engañado»
  3. 3

    El angustioso traslado al hospital de Mérida del vecino de la calle Panaderos
  4. 4 La prensa nacional se rinde a María Morais, mujer de Gragera: el motivo por el que todo el mundo habla de ella
  5. 5 «El dinero me encanta; me voy a gastar el millón con mucha alegría»
  6. 6 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  7. 7 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  8. 8

    Piden cárcel y casi un millón de euros de multa al dueño de una empresa cacereña por defraudar a la Seguridad Social
  9. 9 Tubasa actualiza su plano de líneas: comprueba si ha cambiado tu recorrido habitual
  10. 10 Dos accidentes de tráfico con dos dos heridos durante este jueves en Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Biblia como bandera

La Biblia como bandera