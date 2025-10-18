La Biblia como bandera

El funeral por Charlie Kirk, el líder MAGA asesinado el 10 de septiembre en Utah, fue un ejemplo del maridaje de la política norteamericana con ... la expresión más reaccionaria del cristianismo. El secretario de Estado, Marco Rubio, comparó a la víctima con Jesús, mientras que el vicepresidente, J. D. Vance, lo definió como «un mártir de la fe». Donald Trump prometió devolver la religión a Estados Unidos: «Sin fronteras seguras, sin ley y sin Dios, no hay país», dijo convencido de que está protegido por una armadura divina. La intervención política de la religión.

El auge del nacionalismo religioso y patriótico es una de las constataciones que aparecen en el libro 'La manipulación política de la Biblia' (una segunda edición actualizada), del catedrático de Teología Rafael Aguirre Monasterio.

Dedica todo un capítulo a EE UU y a Trump, influenciado en su adolescencia por un pastor protestante en el «pensamiento positivo» (si crees algo, lo lograrás), un rechazo a la predestinación calvinista, que está en la base de la «teología de la prosperidad» (premio divino a los méritos individuales), tan querida por el movimiento evangélico.

Los evangélicos en EE UU se consideran los garantes del espíritu cristiano de la nación, escribe Aguirre. Y tienen mucha fuerza. Lo alarmante es que detrás hay un proyecto político auspiciado por centros ideológicos que utilizan la fe. Una alianza de los evangélicos más fanáticos con el trumpismo y con el catolicismo más integrista. Los evangélicos son aliados de la Casa Blanca para defender el Estado de Israel a partir de una lectura bíblica y establecer la capital en Jerusalén.

La utilización política de la biblia RAFAEL AGUIRRE Ed: Verbo divino 284 páginas 23 euros

El autor, reconocido biblista, analiza el uso y manipulación de la Biblia en otros cuatro escenarios como el 'apartheid' en Sudáfrica, los conflictos políticos latinoamericanos, el Reino Unido y el caso de Israel, con claves valiosas para entender lo que está pasando en aquella tierra ensangrentada. «El extremismo político en Israel ha ido de la mano del mayor peso del sionismo religioso y de su lectura de la Biblia fundamentalista, xenófoba y supremacista», escribe. También alerta de los peligros que acechan al judaísmo.

El hilo conductor del libro es la tradición bíblica del Éxodo, que ha sido utilizada para sostener causas políticas enfrentadas. Porque, como sostiene Aguirre, la Biblia es un libro profundamente político.

Su trabajo se convierte en un análisis profundo que muestra su influencia en la política moderna. El ensayo sirve para visualizar que lo religioso y su significado político están en el primer plano de la agenda internacional, y lo que nos jugamos es mucho. Algo que no terminan de ver la mayoría de los partidos. Los análisis miopes revelan un desconocimiento del factor religioso, que puede ser un elemento de fractura, pero también una herramienta de diálogo.