El arte de envejecer

Este libro debería ser de lectura obligatoria, la guía que uno guarda en la mesilla de noche y a la que recurre siempre que lo ... necesita. No solo ofrece información, sino que invita a despertar y a tomar las riendas de la propia vida y de la salud. La doctora Sari Arponen combina rigor científico con un lenguaje cercano y claro que cualquier lector puede comprender y aplicar en su día a día.

A lo largo de los setenta y nueve capítulos que componen la obra, la autora repasa todos los factores que influyen en el bienestar para poder cumplir años con alegría y vitalidad. Y aunque «todo» suene demasiado amplio, lo cierto es que no deja ningún pilar sin abordar: desde los tóxicos presentes en el hogar hasta el ejercicio físico, la filosofía de vida y, por supuesto, la suplementación. Cada capítulo plantea un tema y, al final, el lector debe elegir entre dos caminos: el cambio positivo o la continuidad de una rutina dañina.

Cuando pensamos en el envejecimiento, solemos asociarlo con fragilidad, pérdida o impotencia, especialmente en los últimos años de vida. Sin embargo, el deterioro orgánico comienza mucho antes de que sea perceptible por fuera o se sienta por dentro. No es un proceso que suceda sin remedio de un día para otro. La doctora Arponen explica cómo es posible rejuvenecer mientras se cumplen años, siempre que se disponga de las herramientas adecuadas.

Tal vez hayas oído hablar de las teorías sobre longevidad extrema, como el caso del multimillonario Bryan Johnson, quien consume más de cien suplementos diarios, monitoriza cada función corporal y apenas deja espacio para disfrutar. Arponen demuestra que no es necesario llegar a esos extremos para vivir más y mejor, y reflexiona sobre las distintas corrientes de pensamiento que exploran el futuro del ser humano como especie.

El mensaje central del libro es que la longevidad no es cuestión de suerte, sino de decisiones. No existe una píldora mágica ni un secreto infalible para alcanzar los ciento veinte años, pero sí una serie de hábitos conscientes que pueden transformar la vida. La autora nos recuerda la importancia de evitar el sedentarismo, los ultraprocesados, las adicciones, la soledad no deseada y la comodidad excesiva. En esencia, nos invita a reconectar con lo más simple: caminar, disfrutar de la naturaleza y compartir tiempo con quienes amamos.

Al final, un juego propone al lector elegir su destino: una vida longeva y plena, o la sumisión a un sistema que limita su bienestar. La elección, como la salud, está en nuestras manos.