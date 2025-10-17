Amor o guerra

La Segunda Guerra Mundial marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. No solo quienes combatieron quedaron marcados por aquella tragedia, ... años después, sus descendientes continuaron curando heridas que habían dejado cicatrices imborrables en la memoria familiar. Probablemente, aún hoy haya quienes no han logrado cerrarlas por completo.

La novela de Lily Graham se sitúa en el París ocupado por los alemanes. Valerie, nacida en Francia, fue enviada a Londres con tan solo nueve años para vivir con su tía. Siempre había creído que toda su familia había muerto durante la guerra; sin embargo, al descubrir que su abuelo sigue con vida, decide hacerse pasar por una desconocida y trabajar en su librería para averiguar por qué nunca intentó contactarla y desentrañar la verdad sobre su origen.

Poco a poco, Valerie irá reconstruyendo la historia de sus padres, quienes se conocieron durante la ocupación y no tuvieron la oportunidad de ver a su hija crecer. La autora retrata con sensibilidad la dura realidad que afrontaron tantas mujeres en aquel periodo oscuro, así como las terribles consecuencias que ellas y sus familias sufrieron por el simple hecho de intentar sobrevivir. La obra refleja con acierto cómo la guerra transformó a las personas, imponiendo una lógica en la que solo había amigos o enemigos. Cualquier gesto de compasión podía considerarse traición, y el clima de miedo y resentimiento llevó a muchos a delatar o incluso asesinar a sus propios conciudadanos por no acatar las «reglas» impuestas.

Uno de los mensajes centrales de la novela es que el bando al que pertenezca una persona no determina su bondad. Incluso en medio de la barbarie, hay quienes conservan su humanidad pese a verse obligados a defender una causa en la que no creen, únicamente por haber nacido en determinado lugar. Así, la autora nos recuerda que en tiempos de guerra no existen los buenos ni los malos absolutos, cada individuo hace lo que puede con las circunstancias que le tocan vivir.

Es una novela breve, ágil y de lectura amena. Ideal para los amantes de las historias ambientadas en la guerra o para quienes deseen adentrarse en ellas. Combina el romanticismo con la búsqueda de identidad y la crítica social. Aunque su inicio puede parecer predecible y algo aburrido, la trama es emocionante y termina por cobrar sentido.