Theodor Kallifatides

El amor de la amistad

Kallifatides rinde un emocionado homenaje a la complicidad entre un hombre y una mujer que sobrevive a pasiones y separaciones

María Bengoa

Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00

En este relato sobre la controvertida amistad hombre-mujer que suscita curiosidad desde los primeros párrafos, el pensamiento se desliza por las páginas en un ... soliloquio no pronunciado. De camino a casa, tras el funeral de su amiga Olga, el ya reconocido autor Theodor Kallifatides decide escribir un libro sobre ella. En su juventud, cuando tomó la disparatada decisión de escribir en sueco –idioma en el que vive y ha concebido casi toda su obra desde hace sesenta años– compartió con Olga su experiencia de inmigrante en Suecia. Duda si regresar a su patria, pero siente que escribir sobre su amiga es una forma de no dejarla sola sepultada en tierra extraña. El relato memorialístico le lleva a pensar lo fácil que resulta «encontrar con el tiempo conexiones entre sucesos que en un principio considerábamos independientes por completo».

