Tomas Angulo se impuso al mal juego de los astados

Fernando Masedo Sábado, 18 de octubre 2025, 23:31

El matador de toros extremeño natural de Llerena, Tomás ángulo, tras dos años sin vestirte de luces,ha protanizado hoy una encerrona en la cual se impuso al mal juego de la mayoría de los seis toros lidiados, y durante toda la tarde mantuvo los nervios, aunque el mal uso del acero le privó de cortar más trofeos.

Una tarde en que corto cuatro orejas, pero lo más destacable fue su entrega desde el primer año último toro,mostrarando que está preparado para ser tenido en cuenta en los carteles de las principales ferias taurinas de la región.

Tomas Angulo afrontó con serenidad y resignación el poco juego de los toros lidiados en segundo, tercer, cuarto y sexto lugar,y logro los mejores muletazos de la tarde ante el quinto de la ganadería de Espartaco que tuvo un pitón izquierdo extraordinario y Angulo le cuajo cuatro tandas de naturales de largo y de mano baja.

Ficha técnica Festejo Plaza de toros de Almendralejo,con tres cuartos de aforo

Ganadería Se han lidiado seis toros pertenecientes a diferentes ganaderías de buena presentación. El primero de la ganadería de el parralejo que fue noble; segundo de Luis algarra que fue manso con peligro; tercero de Espartaco que manseo; cuarto de peñas blancas manso con peligro; quinto de Espartaco noble,y el sexto de la ganadería de peñas blancas también manso con peligro

Diestos Tomas Ángulo, ovación tras aviso;oreja; oreja; silencio; ovación tras dos avisos; y dos orejas

Incidencias Al finalizar el paseíllo el público tributo una cerrada ovación obligando a saludar al matador protagonista de la encerrona.en banderillas se desmontaron tras colocar dos excelentes pares Luis Miguel amado, Jesús Díez «Fini» y Antonio Vázquez

En resumen los toros no colaboraron con su juego para el diestro de Llerena pudiera disfrutar cuajando una faena redonda, pero si el público asistente salió de la plaza con ganas de ver de nuevo anunciado al torero llerenense.

