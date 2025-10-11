Tarde triunfal taurina en Fregenal de la Sierra

Fernando Masedo Sábado, 11 de octubre 2025, 20:32 | Actualizado 20:40h. Comenta Compartir

La plaza de toros de Fregenal de la Sierra, a pesar de las vicisitudes vividas hasta el día de ayer por la impugnación del pliego por parte de dos empresas que lo único que trataban era de agotar los plazos para que no hubiera toros en la localidad frexnense, ha celebrado hoy gracias a la gestión de su alcaldesa Tina Rodríguez y del empresario Joaquín Domínguez una corrida de toros en la cual el público asistente, que llenó sus tres cuartas partes del aforo de la plaza, salió satisfecho en una tarde en la que los tres toreros estuvieron voluntariosos y con ganas de agradar, colaborando también para ello el ganado lidiado, de la ganadería extremeña de Juan Albarrán.

El matador de toros francés Sebastián Castella, ante su primer toro estuvo un poco frío y su faena caló poco en los tendidos, aunque una buena estocada le permitó cortar una oreja. Ya con su segundo oponente, estuvo más voluntarioso tras brindar al público y realizó una faena de quietud y valor aunque sin tampoco conseguir llegar mucho por su frialdad a los tendidos. Una estocada en lo alto le valió para que el público le pidiera las dos orejas y fuera premiada con ellas.

FICHA DEL FESTEJO Corrida de toros en Fregenal de la Sierra,con casi tres cuartos de aforo cubiertos,se lidiaron seis toros de la ganadería extremeña de Juan Albarrán bien presentados y de buen juego

Sebastián Castella Sustituyó a Manuel escribano que está lesionado. Oreja y dos orejas.

Borja Jiménez Oreja y dos orejas y rabo.

José Garrido Sustituyó a Emilio de Justo, que ha cortado la temporada. Dos orejas y oreja.

El torero sevillano Borja Jiménez cuajó en Fregenal una actuación rotunda llena de entrega y voluntad realizando sobre todo ante su segundo toro una faena de poder y mando, llegando a lograr momentos de muletazos sobre todo con el pitón derecho de mucha calidad y de mano baja. Con su primer toro estuvo voluntarioso aunque no logró hilvanar mucho las tandas de muletazos.

El matador extremeño José Garrido, que ya en Zafra dio muestras de su buen momento, hoy volvió a corroborarlo pidiendo paso y estar puesto en más corridas de toros de las que este año ha toreado. Garrido, un torero de empaque y con mucha torería, cuajó una tarde en Fregenal en la cual regaló momentos de toreo puro y cadencioso en sus dos toros con la base de la entrega, que fue valorado por el público.

