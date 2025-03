Talavante toreará tres tardes en la Maestranza este año

Redacción Badajoz Lunes, 12 de febrero 2024, 22:08 Comenta Compartir

Ramón Valencia, gestor de la plaza de La Maestranza, ha presentado esta mañana los carteles que conformarán la temporada sevillana este año, en la que el matador de toros pacense, Alejandro Talavante toreará tres tardes, dos en abril (12 y 17) y una en septiembre (27). El primer extremeño en pisar el albero maestrante será José Garrido que, el 9 de abril, lidiará reses de Santiago Domecq junto a David de Miranda y Leo Valadez. Al día siguiente, Miguel Ángel Perera se enfrentará a astados de El Parralejo en compañía de Paco Ureña y Borja Jiménez. El martes 16 de abril habrá doble presencia extremeña en el cartel con Emilio de Justo y Ginés Marín con toros de Garcigrande y Cayetano completando la terna. Dos días después el de Torrejoncillo repetirá presencia en La Maestranza, esta vez acompañado por El Cid y Daniel Luque, para matar dos toros de La Quinta.

La temporada sevillana volverá a estar vertebrada por Morante de la Puebla, que se anuncia cinco tardes (Domingo de Resurrección, preferia, dos en feria y otra en San Miguel), seguido de las cuatro tardes que respectivamente torearán Daniel Luque y Roca Rey.

En la presentación de los carteles, Ramón Valencia fue preguntado sobre el veto del peruano a Daniel Luque y este aseguró haber hecho «todo lo posible» por enfrentarlos el Domingo de Resurrección, sin éxito. «Al margen de la buena amistad que pueda tener con el torero [Roca Rey] o su familia. Yo he preguntado y ellos preferían no torear con Luque. Y, lógicamente, me debo a ellos de alguna manera», zanjó el empresario. Además, confirmó haber ofrecido la despedida a Enrique Ponce en la Feria de San Miguel, rechazada por el diestro.

Los carteles

-Domingo 31 de marzo. Domingo de Resurrección. Toros de Matilla para Morante de la Puebla, Sebastián Castella y Roca Rey.

-Domingo 7 de abril. Toros de Fermín Bohórquez para Lama de Góngora, José Ruiz Muñoz y Calerito.

-Martes 9 de abril. Toros de Santiago Domecq para José Garrido, David de Miranda y Leo Valadez.

-Miércoles 10 de abril. Toros de El Parralejo para Miguel Ángel Perera, Paco Ureña y Borja Jiménez.

-Jueves 11 de abril. Toros de Juan Pedro Domecq para Morante de la Puebla, José María Manzanares y Pablo Aguado.

-Viernes 12 de abril. Toros de Núñez del Cuvillo para Diego Urdiales, Alejandro Talavante y Daniel Luque.

-Sábado 13 abril. Toros de Victorino Martín para Manuel Escribano, Borja Jiménez y Roca Rey.

-Domingo 14 de abril. Toros de El Capea-San Pelayo para Diego Ventura, Guillermo Hermoso de Mendoza y Sergio Galán.

-Lunes 15 de abril. Toros de Domingo Hernández para Morante de la Puebla, Daniel Luque y Juan Ortega.

-Martes 16 de abril. Toros de Garcigrande para Cayetano, Emilio de Justo y Ginés Marín.

-Miércoles 17 de abril. Toros de Jandilla para José María Manzanares, Tomás Rufo y Alejandro Talavante.

-Jueves 18 de abril. Toros de La Quinta para Manuel Jesús 'El Cid', Daniel Luque y Emilio de Justo.

-Viernes 19 de abril. Toros de Alcurrucén para Morante de la Puebla, Sebastián Castella y Tomás Rufo.

-Sábado 20 de abril. Toros de Victoriano del Río para Juan Ortega, Roca Rey y Pablo Aguado.

-Domingo 21 de abril. Toros de Miura para El Fandi, Manuel Escribano y Esaú Fernández.

-Domingo 5 de mayo. Novillos de Julio de la Puerta para Tristán Barroso, Samuel Navalón y Mariscal Ruiz.

-Domingo 12 de mayo. Novillos de Fermín Bohórquez para la Final del Circuito de Novilladas de Andalucía.

-Domingo 26 de mayo. Novillos de Torrealba para Germán Vidal «El Melli», Aarón Palacio y Manuel Jesús Carrión.

-Jueves 30 de mayo. Novillos de Alejandro Talavante para Diego Bastos, Manuel Román y Javier Zulueta.

-Jueves 13 de junio. Novillos de Chamaco para Nek Romero, Tomás Bastos y Martín Morilla.

-Jueves 20 de junio. Novillos de Albarreal para Villita, David López y Aarón Infantes.

-Viernes 27 de septiembre. Toros de Victoriano del Río para Sebastián Castella, Alejandro Talavante y Daniel Luque.

-Sábado 28 de septiembre. Toros de Garcigrande para José María Manzanares, Borja Jiménez y Roca Rey.

-Domingo 29 de septiembre. Toros de Hermanos García Jiménez para Pablo Hermoso, Morante de la Puebla y Juan Ortega.