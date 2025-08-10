HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Tomás Bastos, en el centro de la imagen, posa con el trofeo que le acredita como ganador del Circuito de Novilladas de Extremadura. J.E:

El portugués Tomás Bastos gana el Circuito de Novilladas de Extremadura

Juan Ramón Negro Galánj

Domingo, 10 de agosto 2025, 13:07

El portugués Tomás Bastos ha ganado el III Circuito de Novilladas de Extremadura. La gran final tuvo lugar este pasado sábado en la localidad cacereña de Alcántara.

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, y el ganadero Victorino Martín han sido los encargados de hacer entrega al novillero luso del trofeo por su «destacada actuación» en el circuito, según ha reseñado la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Este evento está impulsado por la Fundación Toro de Lidia, en colaboración con la Junta de Extremadura y las Diputaciones de Badajoz y Cáceres, para apoyar y reconocer el talento de las jóvenes promesas del toreo en la región.

150.000 euros

Durante su intervención, el consejero ha indicado que la tauromaquia aporta a la región una «importante vertebración en el territorio, la tauromaquia da vida a nuestros pueblos y ciudades por donde pasa este circuito de novilladas«», al tiempo que ha resaltado que desde el Ejecutivo regional seguirán apostando por ella con una inversión de 150.000 euros.

En este sentido, Bautista ha recordado que en Extremadura pastan alrededor de 120 ganaderías de reses bravas, que generan aproximadamente 30 millones de euros y más de 1.000 puestos de trabajo.

Del mismo modo, el consejero también ha señalado que en 2025 se prevé la celebración de 700 festejos taurinos en la región, lo que, ha considerado, «confirma que la tauromaquia goza de buena salud».

