Morante rescata una tarde en la que el ganado amenazó con truncar el regreso de los toros a Cáceres

Cuando hace cinco años salimos de la plaza de toros de Cáceres, después de ver a Emilio de Justo matar dos toros con una clavícula ... rota y comprobar por última vez que un natural de Juan Mora vale más que un abono de Las Ventas, no podíamos imaginar que tardaríamos todo un lustro en volver a ver un festejo en el coso de la Era de los Mártires. Para el regreso de la fiesta a la capital cacereña, una corrida mixta con dos toros de Murube para Pablo Hermoso de Mendoza y cuatro de Domingo Hernández para Morante de la Puebla y Juan Ortega.

Abrió plaza Gastador un negro bragado de Murube al que Hermoso recibió a lomos de Regaliz y colocó un primer rejón de castigo tras probar su fakta de fijeza. No quedó conforme el navarro con el comportamiento de su enemigo y le puso un segundo rejón de castigo. Navegante fue el encargado de llevar al veterano rejoneador a colocar las primeras banderillas de la tarde ante el deleite del respetable. Para el segundo turno de garapullos Pablo montó a Ilusión y cautivó de igual modo al alto porcentaje de aficionados al rejoneo presente en los tendidos. Generoso fue el elegido para el último tercio en el que una serie de banderillas cortas precedió a un pinchazo y un rejón de muerte trasero y caído al que el público respondió con frialdad.

El primero de Domingo Hernández para el toreo a pie se llamaba Milonga y correspondió en turno a Morante de la Puebla que lo saludó con una serie verónicas en el tercio entre las que dejó algunos destellos del arte que atesora su capote. Un excepcional Joao Ferrerira en banderillas dio paso a su maestro para que iniciara su faena con dos muy templadas tandas de derechazos. Por la izquierda el de Murube ensució su embestida pero, aun así, permitió al genio de la Puebla dibujar dos o tres grandes naturales. Vuelto a la derecha, el toro colaboró en otra buena tanda de derechazos que desembocaron en un nuevo cambio de mano para que Morante dejara un par de naturales de cartel. Un pinchazo y una entera algo caída sirvieron para que el animal doblara y el sevillano se llevara la primera oreja para su esportón.

Golfo era el nombre del tercero de la tarde al que Juan Ortega recibió de corinto y azabache en el tercio para comprobar rápidamente que no metía la cara en el capote con claridad. Sin embargo, el mismo animal le permitió lucirse en un quite en el que combinó chicuelinas con medias verónicas. Un tercio de banderillas intrascendente precedió a un brindis al público del sevillano que arrancó su faena con unos ayudados por alto en los que tuvo que fajarse con su enemigo que se negó a darle una embestida clara. Una serie de derechazos, arrancados uno a uno, conectó a Juan con los tendidos antes de comprobar que el pitón izquierdo no iba a ser el que le diera el triunfo esta tarde. De regreso a la diestra, el andaluz dejó algún que otro detalle con el que el respetable agradeció su entrega. Media estocada bastó para que el segundo Murube rodara y Ortega se llevara una ovación por su esfuerzo.

El cuarto de la tarde, de nombre Goloso, desmontó un burladero en su primer encuentro con las tablas antes de que Hermoso de Mendoza le pusiera el primer y único rejón de castigo. El mítico Berlín fue el corcel elegido por el navarro para iniciar un accidentado tercio de banderillas en el que tuvo que sustituir a este caballo tras un encuentro con el toro. Malbec completó un tercio en el que el astado mutilado evidenció su falta de clase y ambición. El tradicional carrusel de banderillas cortas a lomos de Generoso dio paso a un rejón de muerte muy trasero que bastó para que el animal rodara y la presidencia concediera dos generosas orejas que abrieron la puerta grande para el patriarca de los Hermoso de Mendoza en su despedida de Cáceres.

Saludó Morante al quinto de la tarde por verónicas entre las dos rayas de picar para dejar claro que el toro le valía. Apretó al caballo con fuerza en dos ocasiones antes de dar con sus huesos en el ruedo al perder las manos. Un aseado tercio de banderillas dio paso a un comienzo de faena en la que José Antonio combinó ayudados por alto con ambas manos. Con la muleta en la derecha el de la Puebla consiguió una primera tanda de mucho arte. En la segunda su enemigo le puso más complicaciones pese a lo cual aun arrancó dos grandes derechazos. Por la izquierda la falta de transmisión del de Domingo Hernández no impidió que el genio inventara tres o cuatro naturales al alcance de muy pocos. Un remate muy templado precedió a un pinchazo hondo que bastó para que el animal doblara y Morante abriera la puerta grande con un nuevo trofeo.

El que cerraba plaza, un negro bragado de Domingo Hernández, se llamaba Cantante y fue saludado por verónicas por Juan Ortega en el tercio con su acostumbrada maestría. Apretó en el caballo hasta derribar al picador en un primer encuentro y repetir en una segunda y simbólica confrontación. En el inicio de la faena Ortega trató de acoplarse con su enemigo pero la falta de clase y ambición de su enemigo impidió el lucimiento. El de Domingo Hernández evolucionó a una máquina de lanzar gañafones que afearon cualquier encuentro con la franela del sevillano. Abrevió Juan para dejar la mejor estocada de la tarde que hizo doblar al salmantino tras una leve resistencia. Ovación para el torero y bronca para el toro.