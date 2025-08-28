A. M. Jueves, 28 de agosto 2025, 13:16 Comenta Compartir

Morante de la Puebla toreará en Zafra el domingo 5 de octubre. La ciudad pacense recibirá al diestro sevillano con motivo de su tradicional Feria Taurina de San Miguel. En el ciclo organizado este 2025 se incluyen tres festejos que tendrán lugar los días 3, 4 y 5 de octubre.

En estos momentos, el sevillano sigue recuperándose de la grave cornada que sufrió en un muslo hace tres semanas durante la lidia en Pontevedra.

Carteles de Zafra

La programación comenzará el viernes 3 de octubre a las 17:45 horas con una clase práctica a cargo de los alumnos de la Escuela Taurina de Badajoz, que lidiarán reses de la ganadería La Dehesilla, propiedad de Diego García de la Peña y Díaz-Ambrona. Los jóvenes actuantes serán Pablo Donoso, Moisés Pizarro, Manuel Quintana, Samuel Jiménez y David Gutiérrez.

El sábado 4 de octubre, también a las 17:45 horas, se celebrará una corrida de rejones con toros de las ganaderías Guadiana Cortés de Moura y Los Espartales. Rui Fernandes, Diego Ventura y Leonardo Hernández son los rejoneadores anunciados en el cartel.

El plato fuerte del ciclo taurino llegará el domingo 5 de octubre a las 17:45 horas. El programa anuncia una corrida de toros en la que se lidiarán reses de la ganadería Núñez del Cuvillo. Junto a Morante de la Puebla, torearán el extremeño Emilio de Justo y Juan Ortega.

Hay que recordar que la pasada primavera, Fusión Internacional por la Tauromaquia anunció la reaparición del maestro de La Puebla del Río en Olivenza, un festejo que se canceló hasta en dos ocasiones por las copiosas precipitaciones. Finalmente fue el público de Almendralejo el que presenció la vuelta al ruedo del torero marcado por la sombra de su propia genialidad. Allí salió a hombros junto a Emilio de Justo y Borja Jiménez.