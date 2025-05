Miguel Ángel Perera pierde con la espada un triunfo importante en Sevilla

Redacción Martes, 6 de mayo 2025, 23:18 Comenta Compartir

Arrancó la tarde Manuel Escribano, quese fue a portagayola con el animal que abría la faena viviendo un momento de apuro al ser desarmado. Después toreó a la verónica. El toro derribó al picador en la segunda vara y Perera hizo un buen quite por chicuelinas. Escribano brilló en el tercio de banderillas, sobresaliendo un par al quiebro y al violín. El toro no parecía claro en el inicio de faena y Escribano sometió bajando mucho la mano. De este modo consiguió dos buenas series y en la tercera el toro fue a menos y comenzó a pararse. Intentó al natural pero el toro hizo hilo.

Escribano se la jugó en el tercer par al quiebro y sentado en el estribo al quinto. El toro embistió despacio en la muleta, tuvo calidad pero no fuelle suficiente, de modo que limitó la faena del torero de Gerena. Lo intentó por ambos pitones y logró muletazos de buen trazo pero sin emoción porque el toro no la ponía. Mató de estocada.

Miguel Ángel Perera toreó con temple a la verónica pero fue desarmado en el remate. El toro fue medido en el caballo y Borja hizo un quite por chicuelinas rematado con buena media. Comenzó la faena con muletazos por alto ligados sin mover los pies. El toro embistió humillado y con profundidad desde el primer momento y Perera se acopló toreando con la mano muy baja. Al natural también ligó con emoción con un toro que también respondía por ese lado y remató ligando pases de pecho. A partir de ahí se metió entre los pitones en un importante parón que culminó una gran faena. Dejó una estocada que no fue suficiente y falló reiteradamente con el descabello, perdiendo un triunfo importante.

Ficha del festejo Toros: Se lidiaron toros de Santiago Domecq, bien presentados y de juego desigual. Destacó el segundo, Nº 116 - ANÁRQUICO - Colorao - 558 kg - 02/20, premiado con la vuelta al ruedo.

Toreros: Manuel Escribano, silencio y silencio. Miguel Ángel Perera, ovación tras dos avisos y silencio. Borja Jiménez, silencio tras aviso y silencio.

Plaza: Casi lleno en la once de abono.

En el segundo de su lote, Perera no pudo lucir de capa. El toro esperó y no fue fácil en banderillas. En la muleta Perera sometió desde el principio pero el toro no se empleó y fue muy irregular en su embestida. Este no le ayudó y sus intentos no dieron resultado. Mató desde estocada.

Borja Jiménez toreó bien a la verónica al tercero. Comenzó la faena doblándose por bajo con profundidad pero el toro apenas duró un par de series y bajó el nivel de su embestida. En la tercera le atacó más y volvió a ligar. Completó con tres buenas series de naturales templadas en las que todo lo hizo el torero aprovechando la ya apagada embestida del toro De Santiago Domecq. Mató de pinchazo, media y descabellos.

Borja no quería que la tarde se fuera en blanco y se fue a portagayola, toreando con emoción después a la verónica y por chicuelinas. El toro estuvo a punto de derribar al picador Plácido Sandoval, que se agarró bien y fue ovacionado. Borja hizo un buen quite por chicuelinas. Borja comenzó la faena de rodillas y el toro tuvo un comienzo explosivo y denotó genio. Borja se lo llevó a los medios y lo toreó por ambos pitones con mando hasta que agotó las embestidas. De haber matado podía haber tocado pelo. Pero pinchó.