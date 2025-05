Adrián Monroy destaca en la clase práctica que cerró la feria de San Juan de Badajoz

Después de el calor que pasamos el sábado era imposible que la cosa empeorara. Una ligera brisa vino a rescatarnos de la maldición que nos ... había mandado el inicio del verano pacense. Los tendidos no mostraban el aspecto que auguraba la gratuidad de la entrada pero la ocasión merecía la pena, seis chavales empeñados en ser toreros ponían a prueba gran parte de sus opciones de seguir dedicándose a esto en el futuro. El cacereño Darío Romero, antiguo alumno de la escuela del maestro Manolo Bejarano, abría cartel, seguido del francés Lenny Martins, natural de Bréziers y vecino de Táliga. La tercera posición en el orden correspondía a Alberto Donaire, alumno de la escuela taurina de Valencia y que precedía al cordobés José Antonio de Gracia, natural de Pozoblanco y que se forma en la escuela pacense desde 2020. En quinta posición figuraba Adrián Monroy, único pacense interviniente y que lleva desde los nueve años en la escuela de Badajoz. Cerraba cartel el cauriense Manuel León, que comenzó a formarse en la escuela municipal de Coria.

A porta gayola se fue Darío Romero a recibir a su novillo. Solventó con nota el cacereño el trance antes de que el de Píriz le enganchara el capote con uno de sus pitones. El quite le correspondió a Lenny Martins, quien se lució con el percal a la espalda. Romero banderilleó de menos a más para rematar con un comprometido par por los adentros. Comenzó la faena de muleta pasándose a su oponente por la espalda y encadenó dos buenas tandas de derechazos muy aplaudidas por el respetable. Con la izquierda la embestida del novillo fue menos generosa pero Romero se mantuvo firme en su empeño. Retomada la derecha, enseguida se vio que el animal había pillado la matrícula al alumno y varios muletazos mediante acabó por darle una fea voltereta, afortunadamente sin consecuencias. Una estocada entera, un aviso y tres descabellos sirvieron para que rodara el primero de la tarde.

Al francés Lenny Martins le correspondió por turno el segundo, un precioso colorado al que el de Bréziers saludó por verónicas desde el tercio en una serie en la que demostró su solvencia con el capote. Buen quite de Alberto Donaire, muy torero en todas sus acciones. Brindis al público de Lenny que, de verde oliva y oro, sacó a su enemigo a los medios a base de derechazos. El viento que, a pesar del calor, se hizo notar en el ruedo, dificultó la labor del gabacho. El de Píriz, enrazado pero sin clase en la embestida, no permitió licencias al alumno y apuntó al bulto con insistencia. Sin embargo, el francés acabó por dominar a su oponente y remató la faena por manoletinas. Una estocada entera que el animal escupió en seguida, un aviso, una segunda estocada y un descabello no impidieron que Martins cortara la primera oreja de la tarde.

Con el tercero corrió el turno del valenciano Alberto Donaire, después de que su mentor, José Manuel Montoliu, sufriera un percance en el callejón al alcanzarle un estoque que escupió el segundo de la tarde. Compareció el cordobés José Antonio de Gracia que se fue a porta gayola a por su novillo. Sobrado en la puerta de toriles, el de Pozoblanco saludó con suficiencia al de Píriz antes de que Adrián Monroy sufriera una voltereta en su quite. Poco pudo hacer De Gracia con el de Píriz, mansurrón pero la misma mala idea que sus hermanos. Si transmisión alguna en su rival, el novillero tuvo que poner todo de su parte para buscar un triunfo que no llegó después de necesitar seis pinchazos, una estocada y un aviso para culminar su actuación.

Ya con su apoderado en el callejón, una vez atendido del corte que sufrió en la mejilla por el estoque de Lenny Martins, Alberto Donaire saludó con dificultad al capote a su novillo. Tras brindar al médico de la plaza, Luis Carlos Franco, Inició la faena de muleta toreando con mucho temple con la derecha. Algo más atropellado en la siguiente tanda de derechazos, recuperó algo el ritmo al probar el pitón izquierdo. Una vez volvió a la derecha, se dio cuenta de que se le había acabado el novillo. Aun así, insistió en un inútil esfuerzo por sacarle algo más. Una estocada cruzada, un pinchazo hondo, un aviso, una estocada entera y cinco descabellos mandaron al de Píriz al albero.

De rodillas en el tercio recibió Adrián Monroy al quinto con dos largas cambiadas que encadenó con otro lance genuflexo y varias verónicas, una vez recuperó la verticalidad. El único pacense del cartel replicó el quite de Manuel León con una espectacular serie de lances con el percal a la espalda. El de Píriz un feo y gacho negro, colaboró en el inicio de la faena de Monroy de rodillas en el tercio. La primera de las tandas de derechazos, una vez de pie, fue la más rotunda de la novillada. Por la izquierda no encontró el badajocense la misma complicidad por lo que el Niño de la Venta del Rocío, como le apodan sus compañeros, regresó a la diestra para culminar otro buen par de tandas. Sobrado de facultades y recursos Adrián se atrevió incluso a retomar la izquierda y sacarle a su enemigo dos o tres buenos naturales. Tres pinchazos, una estocada, un aviso y dos descabellos hicieron doblar al mejor novillo de la tarde, otorgaron una oreja al pacense y concedieron una merecida vuelta al ruedo al animal.

Manuel León recibió al novillo que cerraba plaza con una buena serie de verónicas, muy bien acogidas por los tendidos. De agua marina y oro con remates negros se fue con la muleta el cauriense a por el de Píriz tras brindar su muerte a El Juli. Atropellado en el inicio, el de Coria trató de aprovechar la escasa condición de su enemigo por la derecha a los sones de 'Paquito el Chocolatero' ejecutados por una banda escasa y desacompasada. Por la izquierda no fue mejor y la faena se fue apagando al mismo ritmo que se acababan las fuerzas del oliventino. Con más empeño que resultados León insistió para dejar claro que por él no iba a ser pero no logró más que el reconocimiento del público a su entrega. Un cierre por ajustadas bernadinas, que dieron con el cauriense en el piso, sirvió para remate de una faena culminada con un pinchazo, un aviso y media estocada que dieron con los huesos del de Píriz en el ruedo y una oreja en el esportón del de Coria que además se llevó el capote de paseo donado por el banderillero José Núñez Pilo.