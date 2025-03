Tres novilleros demuestran que quieren ser toreros en el diluvio que abrió la feria de Olivenza

A mediados de semana nadie daba un duro por que la Feria de Olivenza pudiera siquiera celebrar uno de los festejos programados, sin embargo ... y solo con unos minutos de retraso, 'El Mella', Sergio Sánchez y Javier Zulueta pudieron iniciar el paseíllo que anunciaban los carteles presentados el pasado med de diciembre. En chiqueros les esperaban seis novillos de Alejandro Talavante a los que avalaba el juego que dieron sus hermanos de hierro las dos últimas temporadas.

Rescoldillo se llamaba el utrero que abrió el ciclo oliventino y que correspondió en suerte a Sergio Sánchez que lo recibió por verónicas en el tercio y puso en el caballo para que Adrián Majada lo señalara. Un quite con el capote a la espalda arrancó el aplauso de los tendidos antes de que Manuel Larios y Alfonso Gómez lo banderilleraran con solvencia. Brindó el pacense al público y comenzó su faena de muleta de rodillas entre las inexistentes rayas de picar. El viento perjudicó mucho su labor co la franelas ante un utrero que no se cansó de embestir con nobleza pero sin clase. Al iniciar la primera tanda con la izquierda, Sergio vio como su enemigo evidenciaba una clara falta de fuerzas que le hizo perder un par de veces las manoos. Acortó las distancias el de Badajoz con la esperanza de que los tendidos apreciaran su entrega y arrojo y estos le correspondieron con palmas. Con el acero montado en su muleta, Sánchez inició el remate de su faena con unas bernadinas muy ceñidas que precedieron a una estocada fulminante para cobrar el primer trofeo de la feria.

El precioso colorado que salió en segundo lugar por toriles llevaba por nombre halagado y fue recibido con unas templadísimas verónicas por 'El Mella' que arrancó con ellas la primera ovación a su actuación. Arreció la lluvia cuando el de Talavante se fue a por el caballo de Aitor Sánchez, antes de que el de Barcarrota completara por gaoneras una espléndida labor con el capote. Amado y Herrera solventaron con aseo el tercio de banderillas antes de que Sergio brindara la muerte del novillo a su apoderado. De rodillas en el tercio comenzó El Mella su faena con unos profundos derechazos que precediero a una primera tanda de pies y por la izquierda en la que el animal sumó a su nobleza gran parte de la clase que le faltó a su predecesor. Vuelto a la derecha el novillo siguió embistiendo pero comenzó a echar la cara arriba después de cada muletazo. Comprobado que el pitó bueno era el zurdo, el de Barcarrota se metió en la cara del novillo y le sacó una última tanda de mucho mérito. Otro cierre por bernadinas, en las que el de Talavante mostró su buena condición, sirvió para que Domínguez dejara media estocada que bastó para que el novillo doblara y El Mella echara la primera oreja a su esportón.

Buitre fue el jabonero con el que Zulueta alteró el turno ante las sospechas de que el festejo podría no llegar a concluir en su integridad y él pudiera perderse el animal que más le gustaba de su lote. La cantidad de agua que albergaba el ruedo complicó el saludo del sevillano por verónicas. Muy trasero el puyazo de Carioca que antecedió a un intrascendente tercio de banderillas y un brindis en los medios del novillero que el año pasado dejó un excelente sabor de boca en la afición oliventina. Como si nu hubieran pasado 12 meses, Zulueta volvió a dibujar sus muletazos con la misma lentitud y templanza que lo hiciera en su día. Por la izquierda el de Talavante mostró menos ambición pero permitió aun así el lucimiento del de Sevilla. Tras un par de intentonas el utrero se rajó y dejó bien claro quesolo permitiría algún queotro muletazo aislado. Unan estocada entera, algo desprendida, sirvió para que Javier cortara su primera oreja.

A portagayola su fue Sergio Sánchez a por panadero, el segundo jabonero del encierro. El de Badajoz solventó con técnica el delicado trance, aunque el astado acabó desarmándole. La lluvia volvió a arreciar con fuerza en los tercios de varas y banderillas y el público agradeció la disposición de los profesionales sobre el ruedo. Sergio inició su faena e los medios por estatuarios y aprovechó la buena condició de su oponente para armar una buena tanda sobre el barro. Cada vez llovía más y Sánchez se mostraba tan torero como nos ha demostrado cada vez que salta a un ruedo. Por la izquierda el de Talavante echaba lña cara arriba. Al mal tiempo, el de Badajoz se adornó en la cara del novillo y remató con un derroche de torería. Más estatuarios antes de cuadrar al utrero y un espadazo algo tendido que mandó al animal al lodazal y abrió la puerta grande para el pacense con dos orejas más.

Cuando el animal encaraba el desolladero tirado por las mulillas el presidente del festejo, Antonio Mesa se puso de ie y dio por finalizado el festejo.