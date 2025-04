Tres buenos novillos de Talavante bastaron para que la terna saliera a hombros en Olivenza

Un engañoso sol de invierno no logró camuflar el intenso frío que todos barruntábamos al llegar a la plaza de toros de Olivenza para dar ... inicio a la temporada taurina extremeña con una novillada con picadores en la que Carlos Domínguez, Sergio Sánchez y Tristán Barroso estaban citados para matar seis reses de la ganadería de Alejandro Talavante.

Abrió plaza 'Cristalino', un negro listón de Talavante que correspondió en turno a Carlos Domínguez, el más veterano de los comparecientes. El pacense lo recibió en el tercio con la capa sin lograr que sus lances llegaran a los tendidos. Lo quitó del caballo con el capote a la espalda y cosechó las primeras palmas. Tras un intrascendente tercio de banderillas, brindó al respetable e inició la faena de rodillas en los medios y consiguió que el noble talavantino pasara por su espalda en una serie de mucho mérito. Otra tanda de derechazos muy templados, el novillo fue ensuciando su embestida hasta obligar a Domínguez a cambiarse la franela de mano. Por el pitón izquierdo el animal tenía menos clase, pero Carlos se mantuvo firme hasta pegarse un arrimón en una tanda en redondo que fue recompensada por el público. Cierre por bernardinas que acabó por decantar la balanza de los tendidos a favor del novillero. Estocada fulminante y las dos primeras orejas de la feria cayeron en el esportón del discípulo de Jacinto Ortiz.

'Bombardo' fue el novillo encargado de hacer debutar con picadores a Sergio Sánchez que lo recibió genuflexo en el tercio con su capote. El de Talavante hizo un extraño en su primer encuentro con el varilarguero pero tomó una buena puya en la repetición. Quite artístico con el capote a la espalda que remató a una mano sacando a relucir la excepcional calidad del novillo. Brindó a sus maestros Luis Reina y El Cartujano y volvió a ponerse de rodillas para iniciar la faena de muleta. El ejemplar de Talavante comenzó a embestir cual carretón y Sergio conectó de manera inmediata con los tendidos. El animal era una golosina que no se cansaba de embestir a la franela del pacense por uno y otro pitón. Sacó Sergio todo el catálogo de muletazos aprendidos en la Escuela de Badajoz y deleitó a la asistencia, solo un escalón por debajo del excepcional novillo talavantino. Manoletinas para el remate y una estocada en la que el novillero se tiró a buscar la muerte del animal como mandan los cánones, sirvieron para que el debutante cortara dos orejas y se garantizara el triunfo en su primera tarde con los del castoreño.

El novillo para el debut con picadores de Tristán Barroso fue un bonito ejemplar colorado de Talavante al que el madrileño recibió por chicuelinas antes de ponerlo en el caballo para que el animal se aplicara con intención. Un quite por verónicas cerró la sesión de percal del segundo de los alumnos de la escuela de Badajoz comparecientes esta tarde en Olivenza. Nuevo brindis a los maestros y un comienzo muy sobrio de faena que fue recompensado con palmas por el respetable. Una buena tanda de naturales, en la que citó a su enemigo en largo, sirvió para que Barroso hilvanara una faena en la que el talavantino demostró que, a pesar de ser el mejor presentado hasta el momento, no tenía tanta calidad como sus hermanos. Sin embargo, Tristán acortó las distancias y logró transmitir la emoción que no lograron sus predecesores. Muy serio en la cara del novillo, el madrileño demostró por qué se ha ganado el debut. Un nuevo cierre por manoletinas y una estocada en sentido contrario y algo caída bastaron para que el animal doblara y Tristán Barroso se garantizara acompañar a sus compañeros en su salida a hombros al cortar dos orejas.

Una vez asegurado el triunfo, Carlos Domínguez se enfrentó a 'Juerguista' con la intención de subir nota y alternó verónicas con chicuelinas en su saludo. Se empleó bien el de Talavante en el caballo después de haber hecho un par de extraños que complicaba mucho apostar por su juego en la muleta. A pesar de su nobleza, exigió más que sus hermanos en la muleta y obligó a Carlos a mantenerse firme en su cara. Mejor por la derecha que por la izquierda, el de Talavante se mostró como el ejemplar de menos raza y menos fuerza hasta ese momento del encierro. Domínguez lo arrimó a las tablas, tapó sus defectos y se llevó un pequeño susto sin consecuencias. Un pinchazo hondo muy feo sirvió para que el talavantino tomara tierra y el pacense firmara el primer cero de la tarde.

Vendimiador se llamaba el segundo de Sergio Sánchez, al que el pacense recibió con dos lances a una mano y remató el saludo con otras dos chicuelinas. Tras un buen tercio de banderillas el pacense inició su faena con una pulcra tanda de ayudados por alto que no tuvieron continuidad en la intentona de serie de derechazos que acometió. Por la izquierda el de Talavante confirmó su escasa condición y Sergio aprovechó su nobleza para mantenerse impertérrito ante sus defensas. La nula movilidad del animal arrancó los primeros pitos de la tarde al ganado y Sergio Sánchez se vio obligado a abreviar con una académica estocada que le sirvió para recibir una gran ovación y dar la vuelta al ruedo.

El que cerraba plaza se llamaba 'Niñote' y lució una preciosa capa colorada en su irrupción en el coso abaluartado. Se ciñó bien con él Tristán Barroso en el saludo por verónicas. Un buen quite por chicuelinas hizo olvidar que el novillo no había probado la puya y un intrascendente tercio de banderillas dio paso a la última faena de la tarde. Enseguida mostró el de Talavante que, en cuanto a clase y raza, pertenecía a la segunda mitad de la novillada. Tristán acortó las distancias y volvió a conectar con los tendidos con facilidad ante la cara de su enemigo. Una estocada casi entera valió para que el talavantino cediera y Barroso cortara la última oreja de la tarde.