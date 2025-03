Los toros de Matilla arruinaron el final de feria

Regresaba Morante a Olivenza tras su ausencia del año pasado y lo hacía acompañado en el paseíllo por su paisano Juan Ortega y el peruano ... Andrés Roca Rey, en su segunda comparecencia este año en el coso abaluartado. Los tres espadas se citaban con las ganaderías de la casa Matilla: Olga Jiménez y Hermanos García Giménez. El público, al que no disuadió ni el aguacero del sábado, volvió a demostrar su fidelidad a la dominical vespertina.

Abrió plaza Discreído, el único de los toros de Olga Jiménez que Matilla embarcó para Olivenza y que resultó ser un negro anovillado que tardó en fijarse en el capote de Morante pero que se llevó puesta una buena verónica del genio de la Puebla. Buen tercio de banderillas a cargo de Curro Javier. Morante comenzó su faena titubeante y pronto dejó ver que el toro no tenía ninguna posibilidad. Insistió en la cara del astado por los dos pitones sin lograr obrar el milagro de que el animal contribuyera con el espectáculo. El respetable agradeció el esfuerzo al sevillano y se dispuso a contemplar el final del toro. Media estocada en muy buen sitio bastó para que el salmantino rodara por la arena.

Napolitano se llamaba el segundo de la tarde, que hubiera correspondido a Juan Ortega de no haber sido devuelto al corral por romperse un pitón al rematar contra un burladero. En su lugar salió el primer sobrero, Ilustrado. Un castaño bociclaro de La Ventana del Puerto al que Ortega sacó a los medios por verónicas. Recibió el animal un fuerte castigo en el caballo y volvió a llevarse otra buena ración de verónicas en el quite. Brindis al público del sevillano para iniciar su faena al hilo de las tablas y sacar a su oponente toreando al paso hasta los medios. Varios trasteos después, apareció un natural y uno de pecho que valieron la pena de verdad. Poco más dio de sí un sobrero que prometía más por presencia y empuje inicial. Dos sustos después y unos molinetes muy aplaudidos por el respetable, Ortega tomó el acero y dejó un estoconazo para que el salmantino rodara y él se llevara la primera oreja de la tarde para su esportón.

El tercero de la tarde, el segundo de Hermanos García Jiménez en salir por toriles, era un negro listón de nombre Indeciso que fue recibido por Roca Rey con una combinación de verónicas y chicuelinas que precedieron a una intensa pelea en el caballo. Espectacular quite del peruano en una combinación de lances que entusiasmó a los tendidos. Buena intervención en banderillas de Viruta antes de que Roca brindara su toro a la familia Cochicho. Inicio de faena de rodillas con tres o cuatro pases por la espalda que estremecieron a un público rendido al limeño. Buenas tandas de derechazos ante la máquina de embestir en la que se había convertido el de Matilla. Por la izquierda repitió de igual modo pero con mucha menos transmisión por lo que Roca tiró de repertorio para que no se enfriaran los tendidos. Un alarde de valor para colocarse en varias ocasiones entre los pitones de su enemigo dio paso a una estocada hasta el puño algo caída precisó de dos descabellos para que el animal rodara. La eficiente suerte suprema no evitó que la presidencia le concediera una oreja.

Castaño, bocilargo y bragado era Avispado, el cuarto de la tarde que correspondió en turno a José Antonio Morante de la Puebla, que lo recibió con dos buebas verónicas y una media para abrocharlas. Perdió las manos al salir del caballo y dificultó un caótico tercio de baderillas. Al hilo de las tablas comenzó Morante su faena de muleta con un buen par de ayudados por alto. Con la franela en la derecha dibujó el sevillano dos buenos derechazos que fueron lo único que la mala condición del salmantino nos permitió ver. Media estocada en un buen sitio que necesitó de dos descabellos para lograr que el animal rodara. Palmas de recompensa para José Antonio.

Ficha del festejo Toros Seis ejemplares de las ganaderías de Hermanos García Giménez y Olga Giménez de presencia desigual y mal juego en general

Toreros Morante de la Puebla: Palmas y palmas; Juan Ortega: Oreja y ovación; Roca Rey: Oreja y ovación

Plaza Cuarto y último festejo de la feria de Olivenza en tarde fresca y nublado. Casi lleno.

Esaborio llevaba por nombre el quinto de la tarde, segundo del turno de Juan Ortega que lo recibió por verónicas con varios lances de mucho mérito. Buen tercio de varas ejecutado por José Palomares antes de que su matador lo quitara por tafalleras. Tercio de banderillas si brillo a cargo de la cuadrilla de Ortega en el que destacó la lidia de Migue Ángel Sánchez. Pronto descubrió el sevillano las dificultades para el lucimiento que le iba a ofrecer su enemigo. Ni por la derecha ni por la izquierda humillaba el salmantino que echaba la cara arriba en cuanto sentía el trapo rojo por delante. La insistencia de Ortega permitió al público disfrutar de varias embestidas a trompicones, buenas a falta de pan. Un pinchazo y una estocada entera bastaron para que el de Salamanca doblara y Ortega cosechara una ovación en recompensa a su entrega.

El que cerraba plaza y feria se llamaba Herrero y desarmó a Roca Rey en su impetuosa salida. Tras un atropellado tercio de varas fue banderilleado por la cuadrilla del peruano generando un momento de tensión en el último par de Antonio Manuel Punta. Con la muleta, Roca descubrió pronto que tendría que picar mucho para sacar partido de su enemigo. Acortadas convenientemente las distancias, el limeño se apoderó de la situación y administró al salmantino las dosis habituales de su toreo para meterse a los tendidos en el bolsillo. Varios trasteos intrascendentes dieron paso a los arrimones marca de la casa para culminar la casa. Media estocada algo trasera que bastó para que rodara el último toro de la feria.