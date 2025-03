Tomás Bastos y el hierro de Talavante salvan la matinal de Olivenza

Tras la decepción que supuso el sábado quedarnos sin poder asistir a la reaparición de Morante por culpa del viento y la lluvia, el ... cielo dio una tregua para asistir a lo que, a priori, era una ilusionante novillada en la que la gran promesa del campo charro, Marco Pérez, el portugués Tomás Bastos y la madrileña Olga Casado debían enfrentarse a reses de Fuente Ymbro, Talavante y La Purísima. Entre los grandes atractivos de la matinal residía en el debut con caballos de la capitalina, tras el excelente recuerdo que dejó este invierno en el festival de Vistalegre.

Esterón se llamaba el utrero abrochadito que abrió plaza, un negro listón de Fuente Ymbro al que Marco Pérez recibió por verónicas en el tercio y trató de sacarlo al paso a los medios con unos deslucidos enganchones. Con la salida de los del castoreño comenzó a llover y con ello afloraron los recuerdos del terrible aguacero del viernes. A los medios se fue Marco a brindar al público e inició su faena con unos trasteos muy torero con la derecha. Ya en los medios, el salmantino trató de meter al de Fuente Ymbro en su muleta pero el gaditano no le dio ninguna opción.

Ficha del festejo Novillos Dos utreros de Talavante (segundo, ovacionado en el arrastre y quinto), dos de Fuente Ymbro (primero, muy flojo y cuarto encastado pero sin transmisión) y dos de La Purísima (tercero, noble pero sin clase, y sexto, enrazado pero protestón).

Novilleros Marco Pérez: palmas y oreja; Tomás Bastos: dos orejas y dos orejas; y Olga Casado: palmas y oreja.

Plaza Tercer festejo de abono, segunda novillada en mañana nublada con temperatura agradable en la que la lluvia. Dos tercios largos de aforo en los tendidos.

El novillo, que repetía con ambición, echaba la cara arriba en cuanto notaba la presencia de la franela. Mejor por la derecha que por la izquierda, el de San Esteban de la Sierra expuso en exceso y se llevó un espectacular revolcón, por suerte, sin consecuencias. La salida del sol coincidió con un cambio de actitud del utrero que comenzó a evidenciar demasiados vicios. Una estocada entera que hizo guardia llevó al salmantino a una segunda intentona que bastó para que el animal doblara. Palmas para el charro en su primero.

El negro mulato del hierro de Talavante que salió en segundo lugar llevaba por nombre Galonito y fue recibido por Tomás Bastos con un accidentado saludo capotero en el tercio. Bien picado por el placentino Antonio Prieto fue quitado por el portugués con unas muy bonitas verónicas. El de Vilafranca de Xira asumió en primera persona el tercio de banderillas y a los sones de la sinfónica cuajó un aplaudida función con los palitroque que fue de menos a más. Brindis a El Juli, ubicado en uno de los palcos de la plaza e inicio de faena en la que el de Talavante demostró clase y casta y al luso faltó algo de colocación. Toda la calidad que el animal mostraba en su embestía la echaba de menos en sus fuerzas, aún así Tomás porfió hasta dibujar dos espléndidas tandas por la derecha que pusieron en pie a los tendidos. Por la izquierda el talavantino también derrochaba clase y daba mestras de que, si le aguantaba la forma física, podía ser un novillo de premio. Una vez acortadas las distancias, el portugués se aprovechó de la nobleza de su enemigo para adornarse ante el regocijo del público. Espadazo final y dos orejas y puerta grande para Tomás Bastos.

El castaño designado para el debut con caballos de Olga Casado fue un ejemplar de La Purísima llamado Entregado. Más feo que sus compañeros de encierro, perdió las manos antes de sentir la puya del picador y volvió a besar el ruedo tras el encuentro. La debutante se echó el capote a la espalda para un lucido quite que fue reconocido por los tendidos. Concluido un gran tercio de banderillas que desmonteró a Raúl Ruiz y Marcos Prieto, Olga brindó la muerte del novillo de su presentación a su mentor, Miguel Abellán. De rodillas en los medios citó Casado a su oponente y así cuajó una buena tanda de derechazos muy aplaudida por la afición. Ya de pie, la debutante ejecutó otra buena serie por la derecha y aprovecho las cortas pero nobles embestidas de su enemigo. Por la izquierda el onubense no mostraba la misma nobleza y echaba la cara arriba con demasiada frecuencia por lo que arruinó todo esbozo de natural. Un remate de faena deslucido por la falta de ambición del novillo, en el que destacaron unos detalles muy toreros sin la ayuda en sun muleta, dio paso a un pinchazo, un aviso y una estocada hasta el puño que no evitaron que la madrileña tuviera que echar mano del descabello hasta en siete ocasiones para hacer doblar al de La Purísima.

Genuflexo en el tercio recibió Marco Pérez a Taranto, el segundo de los astados del hierro de Fuente Ymbro a los que se enfrentó. A punto estuvo de costarle un disgusto el desafío y escapó a gatas de un peligroso enganchón. El gaditano tenía hechuras de toro y embistió con fuerza al caballo de Puchano. Arriesgado quite por chicuelinas en los medios en que el salmantino se llevó dos buenos sustos de parte de su enemigo. Solvente en banderillas las cuadrilla del charro, este se fue a los medios para brindar al público oliventino su faena. Muletazos por la espalda en los medios en los que Marco se llevó algún que otro recado de su oponente gaditano.

Una primera tanda voluntariosa con la derecha dio paso a otra en la que el valor, la temeridad y la torería se repartieron el mérito. El de Fuente Ymbro acabó metiendo bien la cara en la muleta por la derecha y siguió demostrando raza y peligro por la izquierda. El de San Esteban de la Sierra demostró con creces lo toreado que está e hizo alarde de la técnica que le permite estar co sobrada solvencia ante la cara de cualquier novillo. Los fallidos intentos de tandas en redondo deslucieron algo el final de la faena y enfriaron aún más an los tendidos. Un pinchazo y una estocada entera sirviero para que Marco Pérez cortara una oreja.

Contento se llamaba el quinto novillo de la mañana, segundo de Talavante, al que Tomás Bastos recibió a portagayola y que a punto estuvo de llevárselo puesto. Bien puesto en el caballo, recibió un justo castigo por parte de José María González. Quitado por chicuelinas en los medios también fue banderilleado por el novillero en un tercio en el que el de Vilafranca de Xira dejó un espectacular tercer par. Brindis al público desde los medios y comienzo de faena de rodillas que transmitió más peligro que torería. El de Talavante, mejor presentado que cualquiera de sus compañeros de encierro, no demostró la misma clase que su hermano de los Arrifes pero colaboró en el lucimiento del luso que, poco a poco, se fue haciendo con la situación y le arrancó varias tandas de muletazos muy bien dibujados y ejecutados muy despacio. Un cierre por bernadinas muy ajustadas dieron paso a una media fulminante que llevó al esportón del portugués otras dos orejas.

Con el arrastre del quinto regresaron la lluvia y los paraguas a los tendidos a la espera de que irrumpiera en el ruedo Aplauso, el utrero colorado de La Purísima que cerraba la novillada. Olga Casado lo recibió con una combinación de lances capoteros que agradaron al público asistente. Señalado en el caballo fue quitado con riesgo en los medios por la madrileña que se llevó un buen revolcón. Unos estatuarios en el tercio sirvieron para iniciar la faena de Olga que enlazó un par de tandas de derechazos muy despegados que pronto evidenciaron la falta de clase del onubense. El novillo repetía con ambición pero echaba la cara arriba en cuanto sentía la muleta delante de su cara. Por la izquierda mostró alguna media embestida pero la falta de transmisión deslucía cualquier propósito de la madrileña. Un largo y torero remate, en el que casado llegó a doblarse en un redondo con su enemigo, precedió a un aviso, un pinchazo y una estocada muy tendida que bastó para que el de Huelva doblase y la debutante estrenara su esportón con los del castoreño.