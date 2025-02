Excesivo premio para Alejandro Adame y Raquel Martín ante una encastada novillada de El Freixo

Todos aquellos que se empeñan en mezclar los toros con la política y que se afanan en acudir a la plaza envueltos en banderas, perdieron ayer la oportunidad de comprobar cómo tres chavales, criados en países y ambientes completamentes distintos, unieron sus ilusiones para tratar ... de dar al público de Olivenza una buena tarde de toros. Llegaron el mexicano Alejandro Adame, la española Raquel Martín y el francés Lalo de María al coso oliventino con muy distinto bagaje. El primero, incluso, ya había toreado en esta feria de 2018, mientras que los otros dos debutaban con caballos ante los novillos de El Freixo que figuraban junto a ellos en los carteles.

510 kilos pesó en báscula el primero de El Freixo de nombre Asistente y al que Alejandro Adame recibió con unas templadas verónicas y quitó del caballo con muy mexicanas maneras. Brindó al público el de Aguascalientes y se fue a por su enemigo al hilo de las tablas para sacarlo a los medios toreando al paso. En una primera tanda de derechazos, muy bien dibujados, el pequeño de los Adame demostró el pose de novillero veterano que ya atesora, sin embargo, por la izquierda, la embestida del novillo perdió calidad y, poco a poco, se fue apagando su vitalidad y acortando su recorrido. Acortó las distancias el hidrocálido en el remate de la faena pero el oliventino no daba para más. Un pinchazo y una estocada entera sirvieron para que el público reconociera la entrega del mexicano con una ovación, a pesar de escuchar un aviso.

Cambió el turno anunciado en los carteles y el orden de lidia y Lalo de María salió a recibir al segundo de la tarde que, en teoría, correspondía a Raquel Martín. Buenas verónicas del espigado hijo de María Sara en el saludo capotero. No intentó el quite artístico al intuir que su oponente no andaba sobrado de fuerzas. El novillo de El Juli perdió un par de veces las manos en el inicio de la faena de muleta y el francés no acababa de acoplarse con él. Varias series de muletazos deslavazados no transmitían ni interés, ni emoción a los tendidos que recompensaban con tímidos aplausos el empeño de rubio novillero. Una vez comprobado que el novillo no daba para más y con el acero ya montado en la muleta, Lalo calzó a su enemigo una buena tanda de manoletinas que sirvieron para cerrar una faena, culminada con tres pinchazos y una estocada atravesada que hizo guardia y que fue tímidamente protestada por el respetable.

Estoconazo en el debut

Salió Raquel Martín a doblarse con el tercero de El Freixo en su debut y se llevó la primera voltereta de su carrera, que le dejó en la cara del novillo por unos instantes, sin que este lograra prenderla. Llevó dos veces al novillo al caballo para intentar ahormar una embestida que, por momentos, pareció errática y peligrosa. Complicó el oliventino el tercio de banderillas antes de que la salmantina brindara al público su muerte. Con el viento a favor de un público entregado, la salmantina trató de meter a su oponente en la muleta pero este resultó parado y protestón. Bien hizo la charra en ponerse a salvo de un animal que la buscó a cada paso por la muleta y que acabó por rajarse demasiado pronto. Un desplante en homenaje a su apoderada Cristina Sánchez, precedió al remate en el que a Raquel le costó cuadrar a su enemigo para pegar un espadazo que hizo rodar al de El Freixo sin puntilla. Dos orejas para la salmantina en el novillo de su debut.

Fallida porta gayola de Adame al cuarto de la tarde, que no hizo por él pero que acabó derribando a un miembro de su cuadrilla, antes de recibir un buen saludo por verónicas y un quite por lopecinas, en honor al propietario de su ganadería. El mexicano inició su faena de rodillas en el tercio y se llevó otro susto que le obligó a ponerse en pie para tratar de instrumentar los primeros muletazos de mérito. El de El Juli perdió las manos un par de veces antes de enfrentarse a la mano izquierda del hidrocálido, que protagonizó, en una buena tanda de naturales, los pasajes más artísticos de la tarde hasta ese momento. Se arrimó el de Aguascalientes y trasteó en la cara del novillo hasta dominar su destacada bravura a trompicones. Una serie de atropelladas manoletinas para cerrar y una buena estocada le valieron al mexicano las dos orejas que le abrieron la puerta grande.

Más novillo que novillero

Buenas verónicas de Lalo de María para recibir al quinto de la tarde, un colorado de El Freixo, de 511 kilos, que podría pasar por toro en la mayoría de plazas de España este verano. Meritorio quite artístico del francés y comprometido turno de banderillas para su cuadrilla, muy aplaudido por los tendidos. Se mantuvo el rubio de rodillas en el tercio con la muleta hasta que el oliventino lo desarmó. Insistió genuflexo antes de levantarse e instrumentar dos muy buenas tandas de derechazos. Por la izquierda el novillo también colaboró pero el francés no acabó de darle su sitio. Pronto caló en los tendidos que había más novillo que novillero y el hijo de María Sara se fue a por el acero al callejón para repetir el recital de pinchazos que ya había protagonizado en el segundo y acabó matando a su enemigo de media estocada. Palmas generosas entre el respetable.

Atropellado el saludo capotero de Raquel Martín al sexto de la tarde que recibió un fuerte puyazo en su encuentro con el del castoreño y un artístico quite de la salmantina. Brindó al público oliventino Raquel e inició la faena doblándose con el novillo antes comprender que debía mantener la muleta en la cara del novillo, si quería aprovechar su escaso recorrido. Quítasela y metete despacito, se escuchó desde su burladero, en un consejo que obedeció enseguida y le permitió sacarle dos medias embestidas más a su enemigo. Sobrada de valor y entrega, la salmantina se fue a por el estoque entre el reconocimiento del público que, poco a poco, se fue enfriando a medida que se multiplicaron los pinchazos y descabellos que acabaron con el animal en la arena tras dos avisos.