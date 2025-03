El Mella triunfa en Olivenza con el peor lote de la tarde

Tres novilleros y un hierro de la tierra estaban citados a las cinco y media de la tarde de este viernes para abrir la feria ... de Olivenza ante una magnífica entrada con el compromiso de sacar adelante un festejo en el que los toreros ponían en juego gran parte de su temporada y el ganadero el prurito de defender la categoría de sus reses tan cerca de casa.

Abrió plaza Agitador, un negro mulato de La Cercada, muy bien presentado pero que metió la cara a media altura ante el capote de Carlos Domínguez. En el caballo tampoco se empleó en exceso y protestó de forma ostensible las banderillas que le pusieron David Merino y Javier Gómez Pascual. Brindis al público en los medios de Domínguez antes de ponerse de rodillas para iniciar su faena. En esa primera tanda genuflexa el novillo descolgó la cara y rompió a embestir con celo ante la franela del pacense. Por la izquierda también tomó el astado dos buenas tandas con algunos naturales muy templados bien rematados con sus correspondientes pases de pecho. Con el animal venido a menos, Carlos acortó las distancias y se adornó sin lograr la transmisión perseguida. Cierre por bernadinas y espadazo para cortar las dos primeras orejas de la tarde y asegurarse la salida a hombros de la plaza. Ovación para el novillo en el arrastre.

Limonero se llamaba el segundo de la tarde, otro mulato de extraordinaria presencia, al que Sergio Sánchez recibió de rodillas en el tercio y que se empleó con fuerza ante el del castoreño. Un quite con el capote a la espalda sirvió para que el de Badajoz arrancara las primeras palmas del público oliventino. Acertado tercio de banderillas y brindis a Diego García de la Peña, presente en un burladero en el callejón. Comenzó Sergio la faena otra vez con las rodillas en el albero y recuperó la vertical para medirse con el de Miguel Moreno al natural y arrancar a su oponente una muy templada serie de muletazos. A los sones del pasodoble Gallito tomó el pacense la muleta con la derecha para encandilar al respetable con su toreo. Una última tanda de naturales dio pase a un remate de faena sin pellizco alguno. Una estocada hasta el puño, algo caída, bastó para que el alconchelero rodara y Sánchez cortara dos orejas y se asegurara su segunda puerta grande en Olivenza. Nueva ovación en el arrastre para los de La Cercada.

El tercero de la tarde se llamaba Puñalero y compareció en el coso abaluartado luciendo una preciosa capa colorada para que El Mella activara a su numerosa hinchada en los tendidos. Excelente puyazo de Palomo que esta tarde ejercía su doble condición de picador y mayoral de la ganadería lidiada. Un quite por gaoneras dio paso a un tercio de banderillas en el que Javier Valdeoro y Vicente Herrera estuvieron aseados. Brindis al público e inicio atropellado por estatuarios que continuaron con una tanda de derechazos en el que el novillo perdió las manos. Con menos recorrido que sus hermanos, el de Miguel Moreno porfió ante la muleta de El Mella, sin conseguir llegar a transmitir. Por el pitón izquierdo el animal tampoco colaboraba y llegó, incluso, a desarmar al barcarroteño. Con el animal rendido a su suerte Sergio Domínguez acortó las distancias para calentar a su público sin la suerte pretendida. Un remate de rodillas en el que no faltaron las manoletinas dio paso a una estocada contraria y trasera que bastó para que el de La Cercada doblara. Dos orejas más y terna a hombros completada.

Travieso llevaba por nombre el espléndido castaño que hubiera pasado por toro en muchos festejos en esta y otras plazas extremeñas. Pese a su extraordinaria apariencia, perdió las manos en su primer contacto con el caballo e impidió el lucimiento de Carlos Domínguez en el quite. Bien Fini y Gómez Pascual con los garapullos. Brindis a su hermano en el callejón y comienzo de faena titubeante ante el escaso juego que ofrecía su oponente. El empeño del pacense le hizo correr cierto riesgo ante los derrotes del alconchelero que dimitió de toda intención de colaborar con el espectáculo. La insistencia sin sentido del pacense provocó los primeros silbidos de la tarde en los tendidos y abocó la faena a un pinchazo y una estocada que, después de un aviso sirvieron para finiquitar a este triste cuarto. Silencio para Carlos Domínguez.

Dos extraordinarias defensas presentó Alcohólico ante el público de Olivenza para enfrentarse a Sergio Sánchez como el quinto de la tarde. Tras una buena costalada motivada por una vuelta de campana, el de La Cercada se arrancó solo al caballo y recibió en él un intenso castigo. Había avisado de su peligro ante los banderilleros y acabó por confirmarlo al llevarse puesto a Sergio Domínguez en el primer muletazo. Tras reponerse del susto, el pacense recompuso la figura, se echó la muleta a la mano izquierda y cuajó una buena tanda de naturales. Insistió Sergio con la zurda pero su enemigo no estaba por la labor. Una vez acortadas las distancias, el pacense se echó la muleta a la derecha y, en un alarde de valor, recibió los olés del tendido en premio a su arrojo y entrega. Un bajonazo y dos descabellos hicieron falta para matar al de Miguel Moreno y que Sergio Sánchez recibiera las palmas del respetable.

Corremantas se llamaba el que cerró plaza y al que El Mella saludó con su capote de rodillas. El de Barcarrota lo llevó a capote toreando al paso y el animal se arrancó de forma inesperada a por el caballo, al que derribó sin consecuencias para el picador. Quite por chicuelinas combinadas con lances con el capote a la espalda muy bien acogidos por el respetable. Buenos pares de Juan Luis Moreno y Vicente Herrera, obligados a desmonterarse por la ovación del público. En los medios y de rodillas inició El Mella su faena para algarabía de los suyos. Bien con la mano izquierda en su primera tanda y comprometido con la primera serie de derechazos. Vuelta a la izquierda, el de Barcarrota se llevó un susto al engancharle su enemigo la muleta y tirar de él de forma violenta. No tardó El Mella en volver a ponerse delante y dejarle claro al de La Cercada quien mandaba sobre el ruedo. Sin embargo no estaba el astado para tonterías y avisaba de su condición a cada paso por la franela. Alarde por bernadinas para cerrar faena. Estocadón para matar al último y otras dos orejas para el esportón del barcarroteño.

Al final, terna a hombros y público satisfecho por una tarde de toros entretenida.