La Feria Taurina de Olivenza celebra el próximo año su 35 aniversario La cita se llevará a cabo, como es tradicional, durante los días primeros días del mes de marzo

Público en la plaza de toros de Olivenza durante una corrida de la Feria.

R. H. Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:08

La propiedad de la plaza de toros de Olivenza ha decidido que sea la empresa Fusión Internacional Tauromaquia quien lleve la gestión taurina de la plaza de toros. La Feria taurina de la localidad que se celebrará en 2026 celebrará su 35 aniversario. La cita se llevará a cabo, como es tradicional, durante los días primeros días del mes de marzo.

De esta forma, Olivenza volverá a ser el gran referente del mundo taurino a principios de temporada del próximo año, contando siempre con las máximas figuras del toreo, los novilleros más relevantes y las ganaderías de mayor prestigio.

Los carteles de la Feria Taurina del Marzo de 2026 con toda seguridad serán presentados en los últimos días de este mes de diciembre.