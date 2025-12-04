HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Público en la plaza de toros de Olivenza durante una corrida de la Feria. HOY

La Feria Taurina de Olivenza celebra el próximo año su 35 aniversario

La cita se llevará a cabo, como es tradicional, durante los días primeros días del mes de marzo

R. H.

Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:08

Comenta

La propiedad de la plaza de toros de Olivenza ha decidido que sea la empresa Fusión Internacional Tauromaquia quien lleve la gestión taurina de la plaza de toros. La Feria taurina de la localidad que se celebrará en 2026 celebrará su 35 aniversario. La cita se llevará a cabo, como es tradicional, durante los días primeros días del mes de marzo.

De esta forma, Olivenza volverá a ser el gran referente del mundo taurino a principios de temporada del próximo año, contando siempre con las máximas figuras del toreo, los novilleros más relevantes y las ganaderías de mayor prestigio.

Los carteles de la Feria Taurina del Marzo de 2026 con toda seguridad serán presentados en los últimos días de este mes de diciembre.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Día trágico en las carreteras extremeñas: dos personas mueren en accidentes de tráfico
  2. 2 Un vecino de Navezuelas muere tras chocar su coche con un ciervo cerca de Logrosán
  3. 3 No es Jijona: uno de los mejores turrones de España se esconde en un rincón de Extremadura
  4. 4 Muere una vecina de Sancti-Spíritus tras una salida de vía en la BA-128
  5. 5

    Un joven de 22 años se enfrenta a 32 de cárcel por violar y agredir a su pareja en Cáceres
  6. 6 Los concejales del PP de Serrejón abandonan el partido por fichar a la alcaldesa para la lista del 21-D
  7. 7 21-D: Guardiola presenta un programa electoral para que «Extremadura siga lanzada»
  8. 8 Tres mercadillos navideños a un paso de Extremadura que no te puedes perder este puente de diciembre
  9. 9

    Dictan orden de captura contra un hombre al que piden seis años de cárcel por agresión sexual a su sobrina nieta
  10. 10

    El juicio a Gallardo y David Sánchez pasa a mayo y junio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Feria Taurina de Olivenza celebra el próximo año su 35 aniversario

La Feria Taurina de Olivenza celebra el próximo año su 35 aniversario