Carlos Domínguez y un buen novillo de Marca salvan la primera de Olivenza

Todos salimos de esta plaza un 8 de marzo de 2020, creyendo que la pandemia de coronavirus no era más que una amenaza en los telediarios y regresamos, dos años después, con más frío, más viento y muchas más mascarillas, para asistir a la novillada ... que abría la feria de 2022 y a la que estaban citados el pacense Carlos Domínguez y los dos novilleros de Villanueva del Fresno, Manuel Perera y Eric Olivera, este último para formalizar su debut con caballos. Los tres extremeños deberían matar seis astados de otras tantas ganaderías de la tierra: Juan Albarrán, Carriquiri, Vistalegre, José Luis Marca, Bernardino Píriz y Luis Albarrán.

Abrió plaza Fundón, del hierro de Juan Albarrán, que correspondió en turno al más veterano de la terna, Carlos Domínguez. Lo probó con el capote el de Badajoz sin opción para el lucimiento, antes de ponerle ante el caballo para que recibiera una mera señal. Lo quitó por chicuelinas y remató con una trabajada media. Inició la faena con una serie de ayudados por alto muy bien acogidos por los tendidos y trató de encelar a su enemigo en la muleta por el pitón derecho sin que el animal transmitiera todo lo que le pedía. Por la izquierda pareció tener más recorrido pero enseguida demostró tener más nobleza que casta. Un deslucido remate por bernardinas precedió a dos pinchazos, un aviso y una estocada que acabó con el animal en la arena y leves palmas en las gradas.

Al segundo, un enjuto cárdeno claro de Carriquiri, lo recibió Manuel Perera con una fallida porta gayola, a pesar de lo cual se empeñó en saludar de rodillas. Mal picado, recibió un quite deslucido por el viento. No ayudó nada en banderillas Rinconero, que así se llamaba el de Carriquiri, antes de que Perera brindara al público su muerte. Otra vez genuflexo, el de Villanueva probó a su oponente por los dos pitones con la muleta, pero ni de rodillas, ni de pie, consiguió que metiera la cabeza con ambición en la franela. Sin fijeza ni clase, el animal solo obedeció a las voces del novillero, que debió acabar ronco de interpelar a su enemigo. Con la mirada en los tendidos, el novillo no atendió a las manoletinas de Perera y no colaboró en absoluto en la suerte suprema, lo que obligó a Perera a cobrar una muy tendida estocada en el segundo intento y utilizar el descabello para hacerlo rodar definitivamente.

Debut con caballos

Ratón se llamaba el novillo de Vistalegre con el que Eric Olivera debutaba con caballos y con el que se dobló en el tercio para probar su embestida. Colorado, bocidorado y abrochadito de pitones, se empleó bien en el caballo y salió suelto del capote del debutante, en el intento de quite artístico. Se lució Miguelín Murillo en banderillas justo antes de que Eric brindara el novillo de su debut a sus maestros Luis Reina y El Cartujano. Probó a su oponente por los dos pitones pero pronto comprobó que toda la nobleza que atesoraba era equivalente a su falta de recorrido y profundidad. Protestó el de Vistalegre cada embestida y echó la cara arriba en cuanto notaba el palillo de la muleta pasar sobre él. Aun así, Olivera porfió en su cara y arrancó el reconocimiento del respetable. Cerró la faena por manoletinas en el momento más artístico de la tarde hasta el momento y calzó una estocada entera, trasera y caída, que le valió el primer trofeo de la tarde.

Natural de Carlos Domínguez al cuarto. Eric Olivera con la oreja de su debut. Desplante de Manuel Perera al segundo. J. V. Arnelas

Cuajado el novillo de José Luis Marca, de nombre Mulato, que salió en cuarta posición y que fue llevado por verónicas por Carlos Domínguez hasta los medios, entre el reconocimiento de los tendidos. Peleó Mulato ante el caballo antes de recibir un brillante quite del pacense con el capote la espalda. Brindis al público y rodillas a tierra de Domínguez para lograr dos buenos derechazos. Ya en pie, hizo caso a su cuadrilla y bajó la mano para volver a calzar otros dos buenos muletazos por la derecha. Por la izquierda el novillo no tenía apenas recorrido y Domínguez entendió que, si no quería abandonar a pie la plaza, debía insistir por la derecha. Así lo hizo y consiguió los mejores pasajes de su faena. A pesar del fiasco del primer intento, volvió a llevarse la muleta a la zurda y logró un par de naturales de bella factura. Con el novillo entregado, Domínguez toreó a placer y logró que el animal embistiera sin parar entre el delirio de unos tendidos que comenzaron a reclamar su indulto. El novillo no se cansaba de pasar por la muleta del pacense hasta que, en un descuido de éste, lo prendió en una cogida sin consecuencias, a la vez que sonaba el primer aviso. Dos pinchazos y media estocada precedieron al segundo aviso que acabó con el animal en la arena. Oreja para el buen hacer del pacense.

Repitió porta gayola Perera en el quinto, esta vez con más fortuna, y recibió al de Bernardino Píriz por verónicas después. Brindó al público su faena de muleta y se fue a por su enemigo de rodillas. El animal perdió las manos en un par de ocasiones y manseó ante los primeros intentos de confrontación del de Villanueva del Fresno que, ante un enemigo sin fuerza ni raza, se vio obligado a acortar las distancias para tratar de sacar algo en claro de la pelea. Dos pinchazos y una estocada al hilo de las tablas sirvieron para poner fin al peor astado de la tarde. Palmas para Perera en su despedida de Olivenza como novillero y pitos para el del Píriz en el arrastre.

Ampliar Belén y Sara Gómez, alguacilillas. J. V. Arnelas

Cierre complicado

El de Luis Albarrán que cerraba plaza desarmó a Eric Olivera, tras un buen saludo por verónicas del villanovense. Derribó al caballo en una rara maniobra del de castoreño que tardaron en solucionar entre monosabios y responsables de la cuadra. Tras un tercio de banderillas intrascendente, Olivera brindó al público su segundo novillo con picadores y se fue a por su enemigo decidido a convertirse en el triunfador de la tarde. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que no tenía materia prima para el lucimiento y que, pese a su aparente nobleza, su enemigo no le iba a regalar ni una embestida. El novillo pedía algo más de experiencia de su ponente y el novillero bastante hizo con mantener la compostura. Media estocada profunda bastó para que rodara el ejemplar de Luis Albarrán y Olivera recibiera el reconocimiento del público con una ovación.