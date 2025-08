Caballero, Bastos y Hurtado se miden este sábado en la final del Circuito de Novilladas en Alcántara

R. H. Miércoles, 6 de agosto 2025, 12:38 Comenta Compartir

Los novilleros Manuel Caballero, Tomás Bastos y Jorge Hurtado se medirán este sábado en la gran final del Circuito de Extremadura 2025, que tendrá lugar a partir de las 21:00 horas en la plaza de toros de Alcántara, con novillos de Juan Manuel Criado.

Las entradadas están a la venta hasta el viernes en el 'Rincón del Salvador (de 9:00 a 23:00 horas) y en la oficina de turismo de Alcántara (de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 19:00). El día del festejo se podrán adquirir en las taquillas de la plaza de toros, de 11:00 a 14:00 horas y desde las 18:00 horas hasta el comienzo de la final.

Manuel Caballero, que ha salido a hombros en sus dos comparecencias en el certamen, abrirá la final. Afronta la cita «con mucha responsabilidad, una tarde que en este momento de mi carrera supone un plus porque no puedo desperdiciar las oportunidades que me están llegando y quiero demostrar que realmente he llegado para para triunfar en el circuito», según recoge la organización en una nota.

El portugués Tomás Bastos, que también ha triunfado en ambas novilladas, ha sido el triunfador en puntuación de la fase clasificatoria y de semifinales. «Es una final bonita, con dos compañeros que conozco, pero entre los tres sumamos argumentos importantes», ha afirmado. Llega en «momento bonito de la temporada, toreando en plazas importantes y culminar este circuito alzándome triunfador es algo que puede suponer un golpe fuerte en la temporada», ha añadido.

Cerrará la final Jorge Hurtado, para quien «estar cartelado en la final de un certamen tan importante es una bonita, en mi primera temporada con caballos y la cual no quiero desaprovechar, las puertas se pueden abrir y hay que estar preparado y mentalizado, que es la forma en la que llego».

Manuel Criado, representante de la ganadería de Juan Manuel Criado, llega con una novillada «que tiene lujo y armonía en sus hechuras, a la altura del evento y nos hace mucha ilusión estar en la final, algo que hemos priorizado sobre otras opciones». Estar en la final «tiene ese plus de importancia por la ronda que es, la retransmisión por televisión y que puede suponer una fecha importante», continúa la nota.