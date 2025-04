-Nacida en Yunquera de Henares (Guadalajara) en 1973 y socia fundadora de Bowfinger International Pictures, está detrás de muchas de las películas españolas de ... los últimos años más respaldadas por el público, incluyendo las de sagas como 'A todo tren' y 'Vacaciones de verano'. Presidenta de la Asociación Estatal de Productores de Cine (AECine), entre sus últimos grandes éxitos de público figuran títulos como 'La familia Benetón', de Joaquín Mazón, y 'Padre no hay más que uno 4', de Santiago Segura, su socio y amigo. Madre de cuatro hijos -la más pequeña tiene 18 meses-, es una de las mujeres más influyentes de la cinematografía española y su energía es contagiosa. Ni la verán detenerse ante las dificultades, ni decirle a nadie estas palabras de Ariel en 'La Tempestad': «Vengo a cumplir tu deseo, ya sea volar, nadar, lanzarme al fuego o sobre nube ondulante cabalgar». A veces, como Walt Whitman, se celebra y se canta a sí misma, no en balde ha sabido hacer magia con su vida.

El 11 de octubre se estrena 'La infiltrada', la película que soñó hacer realidad. Dirigida por Arantxa Echevarría y protagonizada por Carolina Yuste, está basada en la historia real de Aranzazu Berradre Marín, «pseudónimo con el que se infiltró una policía nacional en la banda terrorista ETA durante 8 años. Cuando contaba apenas 20 años, la joven consiguió adentrarse en la izquierda abertzale, siendo la única mujer que convivió en un piso con dirigentes de ETA. Durante su infiltración se vio obligada a cortar totalmente lazos familiares, todo para poder desarticular el comando Donosti en un momento crucial en el que la banda declaraba falsamente estar en tregua».

- ¿Qué le llamaron?

- En el instituto me llamaban la abogada de las causas perdidas, porque ya de niña me solidarizaba con las minorías allá en mi pueblo de Guadalajara. Siempre he sido valiente para no callarme, ni salir corriendo, ante lo que pienso que es injusto. Veía en los informativos de la televisión las injusticias que había en el mundo, que afectaban especialmente a los niños, y me sentía culpable por haber nacido en un lugar en el que no nos faltaba de nada. Las diferencias sociales tan grandes me hacían sentir mal, en lo que supongo que influiría mi educación católica.

- ¿Qué fue siempre?

- Rebelde [ríe]. A mis dos hermanos mayores mi padre los mandó a estudiar internos cuando llegó la hora de pasar al instituto en Guadalajara, pero yo le dije que como me metiera interna no estudiaba, y me salí con la mía y me fui a estudiar a un instituto público.

- La política.

- Empezó a interesarme también pronto, porque mi padre fue el primer alcalde [con UCD] de la democracia en mi pueblo. No pertenecía a una familia de caciques ni, por supuesto, él lo era. Recuerdo que sufría viendo cómo insultaban a mi padre algunos de los que en la época de Franco habían sido nombrados a dedo para asumir cargos. Mi padre estuvo doce años como alcalde y como diputado provincial y despertó muchas envidias. La gente a la que le parecía mal que un político fuese elegido por el pueblo lo llevaba muy mal. Mi hermana, a la que le pilló todo esto siendo ya más mayor, se rebeló contra mi padre porque pensaba que la estaba fastidiando. Yo lo que creía es que era injusto que se metieran con él. Mi padres me enseñaron a respetar a las personas que piensan distinto a mí, y a eso se unió que siempre he tenido facilidad para empatizar con la gente. Sé desenvolverme bien.

Aventura

- ¿Qué cambió su vida?

- Me quedé embarazada con 19 años, justo cuando estaba en primero de carrera [Empresariales] en Madrid. Yo siempre digo que mi pueblo está a 75 kilómetros de Madrid y a 30 años de Madrid. Yo no me atrevía a contárselo a mis padres, imagínese. Les dejé en el contestador un mensaje diciendo que me iba de casa para que no pasaran vergüenza. Me fui con mi novio y con la cartilla de mi comunión [ríe], en la que creo recordar que tenía ya 80.000 pesetas o algo así; yo estaba dispuesta a buscarme la vida enseguida, pero mis padres me localizaron rápidamente y me dieron su apoyo. Mientras estudiaba no perdí ningún curso. Recuerdo que en clase, hablando de lo que es un bien de inversión y un bien de consumo, nos dijeron que en el mundo rural un hijo es un bien de consumo y que en la capital es un bien de inversión.

Satisfecha «La vida hay que vivirla como te llega. Hago lo que creo correcto y al que no le guste que mire para otro lado»

- ¿Cómo empezó en el mundo audiovisual?

- Sacando fotocopias en la Facultad vi un cartel que decía, entre otras cosas, que si te gustaba el cine mandases el currículum, y como efectivamente a mí el cine me gustaba mucho, lo mandé y me cogieron. La empresa era Marea Films. Así empezó esta aventura.

- ¿Se le pasó alguna vez por la cabeza ser actriz?

- ¡Jamás!

- La maternidad.

- Me encontré con 20 años y un bebé; con todas las amigas dedicándose a estudiar y a divertirse, mientras yo tenía que pedirles favores a mi madre y mi suegra para que se quedasen con el niño y poder estudiar. Cuando me levantaba de madrugada para repasar un examen que tenía al día siguiente, lo hacía con mi hijo en brazos, al que le repetía en voz alta los apuntes de asignaturas como Estructura Económica o Economía de Empresa [sonríe]. Fue duro empezar a tener responsabilidades tan importantes tan pronto, y tener que casarme cuando no quería hacerlo...; tenía ya mi familia y tuve la suerte de poder seguir enfrentándome a mis estudios con beca.

- ¿Qué aprendió?

- Soy como soy porque me tocó hacerme mayor pronto, no tuve una vida fácil y me tocó ser responsable. Y las dificultades me hicieron prepararme para afrontar sin miedos tanto mi vida personal como profesional. Mi primer hijo lo tuve en el 93, el siguiente en 2009, el tercero en 2011 y la última la he tenido sido hace 18 meses. Suelo decir de broma que tengo un hijo cada década para estar en contacto con la música nueva [sonríe]. Mi vida profesional me llena mucho, pero también muchísimo el pasar tiempo con mis hijos, a los que les dedico mi tiempo de ocio. Tampoco es que yo pensase nunca en ser madre de familia numerosa, y de hecho, cuando tuve a Mario en el 93, pensé que nunca más iba a tener un hijo y, fíjese, he tenido hace poco a mi hija.

Entregada «Mi trabajo me llena tanto que no siento que haya tenido que sacrificar mi vida personal»

- ¿Qué tal fue el embarazo?

- Yo tenía 49 años ya, pero la verdad es que fue un embarazo maravilloso. Estuve trabajando hasta el último día, y a los diez días de parir ya estaba en la oficina con la niña. Ninguno de mis embarazos ha sido problemático.

- ¿Planifica mucho su vida?

- La vida hay que vivirla cómo te llega. Yo recibí críticas en el pueblo por quedarme embarazada con 19 años, y ahora las he vuelto a recibir por volver a quedarme con 49 años. Sé que hay gente que piensa que es una locura, que se pregunta '¿a dónde va esta ahora?'. Hago lo que yo creo que es correcto, intento no hacer daño a nadie y, bueno, si a alguien no le gusta lo que hago que mire para otro lado.

- ¿Pensó que llegaría a ser una productora de gran éxito?

- Soy una productora que tiene la gran suerte de trabajar en lo que le gusta. He podido y sigo pudiendo hacer lo que quiero a pesar de que tengo cuatro hijos y he de compaginar muchas cosas. Mi trabajo me llena tanto que no siento que haya tenido que sacrificar mi vida personal, o al revés. He intentado compaginarlo todo; probablemente sea la peor madre del mundo y probablemente no sea la productora que hubiese sido si no hubiera tenido tantas responsabilidades familiares, pero la realidad es que he ido haciendo el camino día a día y no me puedo quejar. Me siento afortunada, obviamente, porque he hecho películas que han tenido un enorme éxito de público y que han sido muy taquilleras. Recuerdo que empecé muy pronto a decir que yo quería tener mi propia productora.

Crítica «Que menosprecien las películas de Santiago Segura me hace hasta gracia, ¿no? El público no es idiota»

- Santiago Segura.

- Entré en contacto con él cuando se iba a hacer 'Torrente 2' -'Torrente 1' la produjo Andrés Vicente Gómez-. Nuestra relación dura desde 1998; conocer y trabajar con Santiago ha sido un regalo de la vida.

- ¿Qué piensa de que normalmente las películas más taquilleras no opten a premios?

- Me sigue sorprendiendo que no se valoren como merecen películas que un público muy numeroso aplaude, como también me sorprende que haya gente que esté en contra de la diversidad. Yo soy la presidenta de la Asociación Estatal de Cines y muchas veces he tenido que salir en defensa de que en las salas de cine haya una oferta diversa. Soy también espectadora y lo que me gusta es tener opciones variadas para elegir. Yo no menosprecio el trabajo de nadie. 'Padre 1' la hicimos en el 99, y 'Padre 2' la estrenamos en plena pandemia en cines porque las salas estaban pasando por un mal momento y queríamos ayudar. Se puede creer o no, pero sentimos cierta responsabilidad para con toda la industria, nos gusta que la gente vaya al cine, y no sólo a nuestras películas. 'Torrente 3' fue la primera comedia en Europa que se hizo en 3D. Nos fuimos a Estados Unidos para hacer un aprendizaje que nos permitiera rodar la película de este modo. Podrán gustar o no las películas que hacemos, pero está muy claro que generamos industria. Otra cosa que no llevo bien es que mis compañeros no valoren la comedia, porque me parece que hacer comedia es muy difícil, y prueba de ello es que muchos intentan hacerla y no lo consiguen. Y ojo, que yo el mérito se lo doy 100% a Santiago; producir al ritmo que producimos nosotros es muy difícil y eso puede ser mérito mío, pero Santiago no falla una; película que dirige Santiago, película que es un exitazo. Que menosprecien las películas de Santiago Segura me hace hasta gracia, ¿no? El público no es idiota.

Orgullosa «Hacer comedia es muy difícil; prueba de ello es que muchos lo intentan y no lo consiguen»

- ¿Cómo se topó con la historia que se cuenta en 'La infiltrada'?

- Tengo un amigo que trabajó en la Policía, un alto cargo que me contaba esa historia con muchísima pasión y, sobre todo, recalcando el sacrificio de esta mujer que dedicó su vida, y de algún modo también la perdió, a trabajar por el bien común. Cada vez que nos hablaba de esa historia, todos poníamos los ojos como platos y me di cuenta del enorme interés que despertaba. Me dije que quería llevar esa historia al cine, y empecé a mover el tema y a contactar con algunos directivos [de cadenas de televisión] que me decían '¡hostias, qué historia, qué historia'. Yo tenía muy claro que era muy potente esa historia de una mujer que, sin ninguna finalidad lucrativa, es capaz de entregar su vida única y exclusivamente porque cree que es su deber y que lo que va a hacer es lo correcto. Todos le debemos mucho a esta policía que se infiltró en ETA y se jugó la vida.

- ¿La conoce personalmente?

No. Siempre quiso pasar desapercibida y así quiere seguir.