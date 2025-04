Javier Bardem y Penélope Cruz hacen historia en la carrera hacia los Oscar Son la primera pareja no anglosajona nominada a mejor actor y actriz protagonista por 'Being the Ricardos' y 'Madres paralelas' | 'El buen patrón' se cae de la carrera hacia los Oscar, mientras Alberto Iglesias es candidato a la mejor banda sonora por 'Madres paralelas' y Alberto Mielgo opta al premio al mejor cortometraje de animación por 'El limpiaparabrisas'

I. Cortés Madrid Martes, 8 de febrero 2022, 13:22 | Actualizado 21:21h. Comenta Compartir

«Estábamos viendo la televisión los dos, abrazaditos, y recordándonos que ya es un privilegio trabajar en proyectos como estos». Así han recibido Javier Bardem y Penélope Cruz la noticia de que habían sido nominados al Oscar a mejor actor y actriz protagonistas por sus papeles en 'Being the Ricardos' y 'Madres paralelas', respectivamente. La pareja de actores españoles más internacional ha hecho historia al convertirse en la cuarta, la primera no anglosajona, en recibir sendas nominaciones en esta categoría. La alegría en el caso de 'Madres paralelas' ha sido por partida doble, pues el último largometraje de Pedro Almodóvar opta también a la estatuilla a mejor banda sonora por el trabajo del compositor donostiarra Alberto Iglesias. La lista de nominados que fueron desgranando los actores Leslie Jordan y Tracee Ellis Ross dejó una última sorpresa: la candidatura del madrileño Alberto Mielgo a mejor cortometraje de animación por 'El limpiaparabrisas'.

Peor suerte corrió la cinta escogida por la Academia de Cine española para representar a nuestro país en la 94ª edición de los Oscar de Hollywood, en la categoría de mejor película internacional. 'El buen patrón', de Fernando León de Aranoa, protagonizada también por Javier Bardem, se quedó fuera y no llegará a la ceremonia que tendrá lugar el próximo 27 de marzo. Por eso las sensaciones de Bardem, que ha ofrecido una improvisada rueda de prensa por la tarde, eran agridulces. «Estoy muy contento por unas cosas y muy triste por otras», ha apuntado. «Me da pena que no esté 'El buen patrón'. Tenía muchas esperanzas de que pudiera llegar a ese quinteto final porque los espectadores reaccionaban a la película en Estados Unidos e Inglaterra igual que en España, pero es un orgullo estar entre las mejores quince», ha añadido.

El intérprete, que da vida al actor y músico cubano Desi Arnaz en 'Being the Ricardos', producida por Prime Video y ya disponible en la plataforma, se ha mostrado especialmente contento por la nominación de su esposa. «El hecho de que ambas nominaciones sucedan a la vez me parece mágico y que la suya sea por un papel en español, por segunda vez, me parece extraordinario e histórico», ha ahondado.

Pletórico, Bardem se ha animado a describir cuáles son las sensaciones al escuchar tu nombre en una nominación: «Cuando llega el momento no puedes evitar que el corazón se te ponga a mil. En mi caso, como mi apellido empieza por 'b', sé que lo van a decir pronto así que no sufro mucho. Me he quedado con cara de bobo cuando lo han dicho, pero no he reaccionado hasta que he escuchado su nombre. Nos hemos abrazado muy fuerte y estamos flipados, alucinados, y conmovidos».

Competirá por la estatuilla a mejor actor protagonista con Benedict Cumberbatch por 'El poder del perro', Andrew Garfield por 'Tick, Tick, Boom', Will Smith por 'El método Williams' y Denzel Washington por 'La tragedia de Macbeth'. No cree, sin embargo, que vaya a ganar el Oscar, pero «estar nominado ya es un regalo».

Cruz, que ya ganó en Venecia la Copa Volpi a la mejor actriz por el papel de Janis, la fotógrafa que acaba de quedarse embarazada en 'Madres paralelas', se verá las caras con Jessica Chastain por 'Los ojos de Tammy Faye', Olivia Colman por 'La hija oscura', Nicole Kidman por 'Being the Ricardos' y Kristen Stewart por 'Spencer'.

Tanto Cruz como Bardem suman su cuarta nominación a los Oscar. En el caso del actor madrileño, consiguió la estatuilla a mejor actor de reparto en 2008 por 'No es país para viejos', de los hermanos Cohen, mientras que Cruz ganó el Oscar a mejor actriz de reparto en 2009 por 'Vicky, Cristina, Barcelona', de Woody Allen.

En todo caso, los galardones ya tienen una clara favorita: 'El poder del perro', de Jane Campion. Esta cinta producida por la todopoderosa Netflix, un ensayo acerca del maltrato psicológico, es la que parte con más nominaciones, con un total de doce candidaturas, seguida por 'Dune', la película que ha dirigido Denis Villeneuve, que ha aglutinado diez. 'West Side Story', de Steven Spielberg, y 'Belfast', de Kenneth Branagh, le siguen con siete cada una. Las cuatro competirán con 'CODA', 'No mires arriba', 'Drive my Car', 'El método Williams', 'Licorice Pizza' y 'El callejón de las almas perdidas' en la abultada categoría de mejor película.

Ampliar «Somos actores e interpretamos vidas de personas que no somos» Javier Bardem (Las Palmas de Gran Canaria, 1962) ha conseguido su cuarta nominación al Oscar por dar vida al actor y músico cubano Desi Arnaz en 'Being the Ricardos', la última película escrita y dirigida por Aaron Sorkin. Producida por Amazon y ya disponible en su plataforma Prime Video, la cinta ahonda en la crisis vivida por Lucille Ball y Desi, protagonistas en los cincuenta 'I Love Lucy', la sitcom más popular entonces. Pero la elección de Bardem no ha estado exenta de polémica. Algunas voces se quejaron de que la producción no hubiera apostado por actores de origen cubano. «Por supuesto que apoyo la representación de cualquier minoría», ha explicado esta tarde Bardem. No en vano, el actor llevaba seis años detrás del personaje, pero en los primeros castings optaron por hacer pruebas a actores con sangre cubana. «No se dio y volvieron a mí, que al final tuve un mes y medio para prepararlo», ha contado. «Así que traté de darlo todo para honrar esa figura». «Dicho esto, somos actores y es lo que hacemos: interpretar vidas de personas que no somos. Y eso va más allá de las nacionalidades y de las orientaciones sexuales. Eso tiene que ver con el arte de interpretar y eso es algo que no se puede apuntar como si fuese una acción negativa. El arte no se puede enjuiciar más que por la hermosura del acto de crear y cuando empezamos a poner límites, la creación queda en un lugar muy pobre. Si el director decide que ese actor o actriz es el que quiere, debemos decirlo en alto, porque si no, debemos pedir el carné a todos y si quieren interpretar a Hamlet pues si no eres de Dinamarca, nada», ha comentado. «Esta nominación va a ayudar a reconocer que el actor no tiene por qué ser del lugar del personaje que representa».