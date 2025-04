The Rolling Stones se hacen un homenaje

The Rolling Stones no tienen nada de canallas. Son señores octogenarios, o casi, con miles de millones en su cartera, mansiones y pisos de lujo ... en su lista de propiedades, y varios retoques en su cara. Pero el espíritu y la propia música del grupo exigen detalles que recuerden los tiempos más rebeldes de sus 'satánicas majestades'. Así que eligieron el Hackney Empire, teatro alternativo en los ochenta enclavado en un histórico barrio londinense, de esencia obrera y étnica, ahora también artística, para presentar 'Angry', primer sencillo con su vídeo correspondiente del disco de larga duración que saldrá el 20 de octubre.

Se titulará 'Hackney Diamonds', los diamantes de Hackney, también homenaje al Este de la ciudad. «Somos una banda de Londres», ratificó Keith Richards, que estuvo en el escenario con Mick Jagger y Ron Wood, los tres miembros oficiales del grupo, respondiendo a las preguntas de Jimmy Fallon, humorista y presentador de la televisión estadounidense. De media hora, el acto -«global», insistió una y otra vez Fallon- se retransmitió ayer a través de la web de los Stones y de YouTube a partir de las 15:30 hora española.

Con un riff -fraseo de guitarra que se va repitiendo a lo largo de la canción- muy de la banda y más en concreto muy de Richards, 'Angry' no aporta gran cosa a su trayectoria pero agradará a sus millones de fans. Supone una reivindicación de sí mismos. En el vídeo, una chica encarnada por la actriz Sydney Sweeney ('The White Lotus', 'Euphoria' o 'The Handmaid's Tale') recorre en un descapotable una carretera se supone que de California.

En las vallas publicitarias, van apareciendo imágenes de conciertos de los Stones de hace varias décadas. Una cosa que salta a la vista: la presencia en varias ocasiones de Bill Wyman, el bajista original de la banda, que estuvo con ellos tres décadas y que lo dejó en 1993 por su miedo a coger el avión. No es una casualidad. Wyman interviene en una de las canciones de 'Hackney Diamonds'.

Cómo no, se acordaron de Charlie Watts, su histórico baterista fallecido en 2021, del que han recuperado algunas de las bases para del disco. «Que le sucediera Steve Jordan fue algo natural. Éramos amigos antes de que se incorporase y yo había trabajado con él. Estoy seguro de que cuenta con la bendición de Charlie», incidió Richards. Por añadir colaboraciones ilustres, hay que resaltar la del 'exbeatle' Paul McCartney, rival de los Stones en otros tiempos.

«Somos muy vagos»

Han tardado 18 años en grabar un nuevo disco con canciones propias, desde que aquel ya lejano 'A Bigger Bang'. Entre medio, en 2016, sacaron su único disco de versiones (Buddy Johnson, Howlin' Wolf, Memphis Slim, Magic Sam), con el título de 'Blue & Lonesome'. «Somos muy vagos», se justificó Woods. «Así que cuando decidimos grabar un disco, lo tenemos que hacer rápido». Empezaron antes de las últimas Navidades y se pusieron como fecha límite el día de san Valentín, 14 de febrero. Cumplieron con ella.

Ensayaron en Jamaica y grabaron en Bahamas, Los Ángeles y Nueva York. Hay canciones de «indignación, pero también de amor, baladas y temas de country», describió Jagger. 'Dreamy Skies', 'Sweet Sounds of Heaven', 'Live by the Sword' y 'Bite My Head Off' son algunos de los títulos de las nuevas canciones de los Stones.

¿La clave para que un matrimonio dure?, preguntó Fallon. El cantante fue el más rápido en responder: «Hablar poco con tu pareja». Jagger recordó la primera rueda de prensa del grupo. «Vinieron dos periodistas, les dimos los discos y ahí terminó todo. Por cierto, se vendió muy bien».

Richards confesó ha dejado de fumar (y todos le creyeron) y mostró una de sus características lagunas mentales. Le preguntaron por una de las canciones de 'Hackney Diamonds', 'Tell It Me Straight', y contestó que no tenía ni idea de lo que le estaban hablando.

No obstante, fue él único que se atrevió a desvelar su canción favorita de toda la trayectoria de la banda: 'Jumpin' Jack Flash', de la mejor época del grupo, la de finales de los sesenta.