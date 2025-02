Taylor Swift: ¿quién es esa chica?

Más de 15 años de carrera, diez álbumes, primera mujer con cuatro discos en el 'Top Ten', 12 Grammys, un Emmy, dos nominaciones al Globo ... de Oro y 36,6 mil millones de reproducciones combinadas (vídeo y streaming) digitales de sus canciones. Esta es la carta de presentación de Taylor Swift, ¿la nueva reina del Pop? «No sabría decir, aunque te diría que no», señala Sergio Andrés Cabello, sociólogo y profesor de la Universidad de La Rioja. «Candidata seguro que sí», advierte. 'Who's that girl' ('Quién es esa chica', en español), cantaba Madonna en 1987, coronada como auténtica soberana de este género músical, a la que ahora Swift gana terreno e, incluso, supera en dólares en el banco.

Pero ¿quién es? «Cariño, soy una pesadilla disfrazada de sueño», entonaba en el single 'Blank Space' la joven autora en 2014. Esta canción le sirvió para añadir otro hito más a su currículum, ya que fue la primera mujer que encadenó dos números 1 en la prestigiosa lista de los Billboard Hot 100 de Estados Unidos. Aunque su primer éxito se remonta mucho antes a 2006 con 'Tim McGraw'.

En aquella época Estados Unidos bailaba al ritmo de 'SOS' de Rihanna y España movía las caderas al son de Shakira y su 'Hips don't lie'. Mientras, los acordes de la guitarra Swift se colaban en las listas de música. De aquella joven poco queda, quizá sus letras. Esa chica aniñada, que se subió a un escenario con una guitarra, se ha perdido con el paso de los años. «Empezó siendo una artista de tipo country rock ligado a un fenómeno de la música norteamericana y luego su evolución ha sido más al pop con el disco de '1989'», explica Andrés Cabello.

Sin embargo, su transformación en 2014 no ha sido la única. En 2020 con el lanzamiento de 'Folklore' la cantautora estadounidense pasó del pop al indie, «aunque no sé si le pondría esta etiqueta», responde Cabello. «Vivimos un momento donde el panorama musical es totalmente ecléctico y Taylor Swift ha sabido adaptarse totalmente a esa situación», añade.

«Es una artista muy versátil», señala Ana Isabel Jiménez Zarco, profesora de Economía y Empresa en la Universidad Abierta de Cataluña (OUC). «Además, se ha adherido a las tendencias mundiales como feminismo, la lucha LGTBI son movimientos globales, pero también te habla de temas muy cercanos como una ruptura amorosa o un problema familiar. Esa es la clave», añade.

Puede decirse que es una amiga que te cuenta al oído su día a día. «Empecé a seguirla por su música, pero me hice fan cuando comencé a entender las letras de sus canciones y a leer más sobre ella», comenta Laura Martín (27), una seguidora de Taylor Swift «desde que salían sus videoclips en Disney Channel».

La reina de los 'cuentacuentos'

Más allá de su versatilidad y talento, la clave «es que escribe sus propias canciones y eso genera una conexión emocional con sus seguidores», apunta la profesora de Economía y Empresa de la Universidad Abierta de Cataluña. «Con sus letras y su música sentía que alguien también estaba pasando por las mismas cosas que yo», detalla Martín.

Los números de Swift 8.000 euros es el precio que se pide en reventa por una entrada para el único concierto de Taylor Swift en España y que se celebrará en Madrid el 30 de mayo de 2024.

36.600 millones de reproducciones combinadas (vídeo y canción) de todos sus sencillos.

12 años es la edad a la que Taylor Swift escribió su primera canción.

A través de las canciones de Swift se puede hacer un recorrido por su vida amorosa y jaleos con la industria musical, algo que le ha costado muchas críticas. «Muchos cantantes hablan de sus ex en canciones y nadie les llama locos ni nada, pero a ella por ser mujer sí», responde Sandra Escobar (31), otra seguidora de la cantante estadounidense que la enganchó por su rebeldía. «Hace lo que ella quiere y eso me gusta a pesar de las críticas», apostilla.

Desde 2008, Swift lleva ejerciendo su derecho a réplica de sus relaciones. Desde John Mayer hasta Joe Alwyn, el más reciente. Aunque el más 'hateado', así dicen los jóvenes cuando se critica vorazmente a alguien en las redes, es Jake Gyllenhaal donde la cantante le dedica diez minutos de canción en 'All to well'. «Nunca fui buena para contar chistes, pero dice: 'Me haré mayor, pero tus amantes siguen teniendo mi edad», entona Swift que recuerda la diferencia de edad entre ambos, nueve años, y la que tiene el actor de Spiderman con su actual pareja, quince.

Pero no se abre solo en canal en sus canciones, también en su faceta como actriz. En el documental 'Miss Americana', la joven estadounidense habló sobre el trastorno alimenticio que sufrió años atrás. «En una fotografía vi que mi tripa era muy grande y eso desencadenó en que dejara de comer», expuso en el título. «No tiene problemas en expresar sus miedos, sus problemas o inquietudes», refleja Jiménez.

Además de su talento como artista, su habilidad para capitalizar las críticas y una posición firme contra la industria, Taylor Swift es una genia del márketing. Sus easter eggs (mensajes encriptados para su público) son un sello. «Me encanta cómo se lo curra y como los va soltando para tenernos pendientes», comenta Paula Murillo (27).

Fenómeno 'swiftie'

Y es que ser 'swiftie' es más que seguir a una cantante, es una religión, una comunidad con un código propio y que «es un público muy variado», apunta Sergio Andrés Cabello. Tanto que uno de ellos se apellida Sánchez, de nombre Pedro y este domingo se presenta a una reelección. «Es una artistaza», respondía el candidato del PSOE para las elecciones generales de este 23J en el podcast 'La pija y la quinqui'. «A ver, yo tengo algunas canciones de ella. Me gusta mucho algunas canciones que ha hecho con Lana del Rey. 'Snow in the beach' está muy bien», respondía.

Y es que el fenómeno Swift arrasa allá por donde pasa. Sus conciertos se cuentan por filas kilómetricas, acampadas de días y carteles de 'no hay entradas'. De hecho, el primer 'sold out' del Nuevo Bernabéu no lo ha conseguido ni Vinicius, ni el esperado Mbappé, ni tan siquiera su dueño, el propio Real Madrid.

«Es más importante la imagen de marca que Swift puede dejar en una ciudad que el impacto económico» Luis Buzzi Socio responsable de Turismo y Ocio de KPMG

«Players gonna play, play (los jugadores van a jugar)», canta Taylor Swift en su éxito 'Shake it off' y «Baby, I'm just gonna shake» (bebé, yo lo voy a agitar, en español). Y eso ha hecho casi un año antes con la venta de 70.000 entradas en apenas tre horas. «Ha despertado interés», explica Luis Buzzi, socio responsable de Turismo y Ocio de KPMG. Sin embargo, «será más importante la imagen de marca que el impacto económico. Los índices de ocupación hotelera no han variado, no es como la final de la Champions.

«Conseguirlas ha sido una lotería», afirma Martín. Aunque «no contemplaba no tenerlas», rebate Murillo. Ambas estarán en mayo el Bernabéu. «Fue bastante caótico, pero al final conseguí las que quería», apuntan las swifties. Entonces «¿quién es esa chica?». «Solo soy esa chica que intenta buscar un lugar en este mundo», que diría la propia Swift.