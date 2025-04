Shakira pasa página en su nuevo trabajo, 'Puntería'

Gloria Salgado Madrid Viernes, 22 de marzo 2024, 08:55 Comenta Compartir

Shakira ha pasado página. Con 'Puntería', el primer adelanto de su último álbum, 'Las mujeres ya no lloran', lo demuestra. Las letras con dardos a su expareja y padre de sus hijos, Gerard Piqué, y a su actual pareja, Clara Chía, no tienen cabida en la canción 'Puntería'.

Shakira ya no se lamenta ni muestra dolor, ahora está en una nueva fase, en la que tiene ganas de pasarlo bien y, si puede ser, en buena compañía. De ahí las frases atrevidas del tipo «apriétame la nalga» o «muérdeme duro, que este culo nunca te olvide».

«Mi nuevo álbum, que llega este 22 de marzo, no lo he creado sola sino con todos ustedes y con mi manada de lobas, que han estado allí acompañándome en cada paso. La producción de esta obra ha sido un proceso alquímico», comenta Shakira en un post en su cuenta de Instagram junto a la portada del disco, en el que añade: «Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia».

Sin embargo, tal y como se rumoreaba, sí que hay canción sobre Piqué en el disco. El tema se llama 'Última' y la propia Shakira, en una entrevista, asegura que fue escrito cuando «el álbum estaba literalmente cerrado. Me dije, tengo una canción más aquí y tengo que escupirla o no podré hacerlo, ya sabes. Me ahogaré. Necesito sacar esto».

La artista colombiana se une en esta canción con la rapera estadounidense Cardi B. En el videoclip de 'Puntería' ambas aparecen junto al actor francobritánico Lucien Laviscount, conocido por su papel en la popular serie 'Emily in Paris'.

Tanto la cantante como el actor han compartido una imagen juntos muy acaramelados como promoción de la canción, con un breve texto en el que la artista dice «Afinando el tiro con @its_lucien en Puntería».

'Las mujeres no lloran' es el decimosegundo álbum de estudio de Shakira y tiene 16 canciones, entre las que está una nueva canción con el Bizarrap, además de un remix de su popular sesión con el argentino y nuevas colaboraciones con Rauw Alejandro y Grupo Frontera.