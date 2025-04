Chanel y Rigoberta Bandini, favoritas para acudir a Eurovisión

M. HORTELANO Viernes, 28 de enero 2022, 00:26 | Actualizado 19:18h. Comenta Compartir

La primera edición de Benidorm Fest celebra este sábado por la noche su final con todas las opciones abiertas. La gala, que emite La 1 de TVE a partir de las 22:05 horas, deberá elegir al representante español de Eurovisión 2022, que se celebrará en mayo en la ciudad italiana de Turín. Sin embargo, la calidad de las propuestas eurovisivas ha hecho que la preselección se convierta en un evento sin un favorito claro y en el que todo está por decidir. El ganador recibirá el premio de manos de Blas Cantó, nuestro último candidato en el festival europeo.

La clasificación tras la emisión de las dos semifinales, según la suma de las votaciones del jurado profesional, el demoscópico y el televoto, dejó a Rigoberta Bandini en un primer lugar con 111 puntos frente a Chanel, que quedó en una segunda posición a tan sólo un punto de diferencia (110). La artista cubana, nacida en 1991, se convirtió en una de las sensaciones de la noche con 'SloMo', una canción que mezcla castellano e inglés, con toques latino, que acompañó de una imponente coreografía que hizo levantar al público del Palacio de Deportes L'Illa de Benidorm. No partía como favorita pero, tras la actuación, se catapultó y dio la sorpresa.

Quien sí parte como una de las preferidas por la audiencia para ir a Eurovisión es Rigoberta Bandini con su homenaje a las madres. El tema 'Ay mamá' se ha convertido en un himno que ha trascendido la pantalla de TVE. Desde 'Sálvame' (Telecinco), incluso, apoyaron públicamente la candidatura de la catalana, que quiere hacer «una reivindicación de la belleza del cuerpo femenino» y de la libertad. Para ello, acompañó la puesta en escena de una teta gigante y una interpretación que hizo vibrar al público.

Los ojos también estarán puestos en las gallegas Tanxugueiras con 'Terra', que tratarán de que España vaya a Eurovisión con una letra en una de las lenguas cooficiales. La polémica estuvo servida en la primera semifinal después de que el jurado profesional (que representa el 50% del voto) dejara al grupo fuera de la final, provocando los abucheos posteriores del público, que tuvo que calmar el presentador, Máximo Huerta. «Les pedimos que abran un poquito las miras», reclamaron las cantantes.

A la última gala acudirán, además, Rayden, Xeinn, Blanca Paloma, Gonzalo Hermida (que no podrá actuar en directo tras ser positivo en covid) y Varry Brava. Por el camino, y sin opciones este año de representar a nuestro país en el festival europeo tras no superar las semifinales, se quedaron Marta Sango, Sara Deop, Javiera Mena, Azúcar Moreno y Unique. Tampoco estará Luna Ki, que se retiró de la preselección asegurando que no iba a poder utilizar el 'autotune' durante la interpretación de la canción en Turín. Por su parte, Pastora Soler y Nía & Nyno Vargas serán los artistas invitados de la noche.

De esta manera, el Benidorm Fest llega a su final con sensaciones positivas para los eurofans. Desde hace años, este grupo de fanáticos por el certamen europeo reclamaba a la cadena pública una preselección para elegir al candidato que estuviera a la altura de otras televisiones europeas, con un proceso abierto, transparente y participativo. A falta del dato de esta noche, el festival que se celebra en la ciudad alicantina consiguió despertar el interés de la audiencia generalista. La segunda semifinal, emitida el jueves, fue líder con más de 1,7 millones de espectadores y un 14,2% de cuota de pantalla.

