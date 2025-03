La reina de todas las subastas

Casi 30.000 objetos, 1.500 lotes, seis subastas. El legado personal de Freddie Mercury, las pertenencias que dejó en su villa del barrio londinense ... de Kensington, se venden al mejor postor en una serie de eventos organizados por Sotheby´s entre el 6 y el 13 de septiembre. El martillo cerrará las pujas de las tres primeras jornadas, dando paso a partir del lunes 11 a sesiones online. Los beneficios de la venta se repartirán entre la fundación en memoria del genio de Queen, The Mercury Phoenix Trust, y la Elton John Aids Foundation.

El mundo de Freddie Mercury – 'A World Of His Own own'– abarca las obras de arte, figuras de porcelana, vitrinas y cómodas, el mueble bar, un 'jukebox' Wurlitzer, vajillas para todas las ocasiones, lámparas, jarrones de cristal, tresillos y cientos de artículos de los aposentos y jardines de su residencia, Garden Lodge. Incluye su vasta colección de kimonos, ropa creada para las giras y videos promocionales, además de camisas, chupas de cuero y vaqueros que se ponía a diario.

Ampliar Estas gafas de aviador casi duplica en preventa la estimación original de 4.600 euros

No faltan objetos íntimos. El artista de Zanzíbar, que aprendió a tocar el piano de niño, conservó manuscritos en los que apuntaba el quehacer diario. Muchos incluyen títulos, estrofas y notas de canciones que aportan pistas sobre su proceso creativo. Otros contienen dibujos que dan fe de su formación en diseño gráfico y recuerdan los bocetos que inspiraron el propio logotipo de Queen. En un cuaderno de tapa roja recogió la firma de sus invitados, el orden en que sentaron a la mesa, el menú que se sirvió, el vino o champagne que se descorchó y las flores que decoraban el entorno.

Ampliar Algunos cuadernos y hojas sueltas también salen a subasta por un valor estimado de 350.000 euros entre todo el lote

Garden Lodge se vació esta primavera a medida que los expertos de Sotheby´s catalogaban y preparaban cada objeto para las subastas de septiembre. El cantante dejó la villa y su contenido a su vieja amiga Mary Austin al morir por complicaciones del sida en 1991. La heredera ha retenido el fantástico legado durante casi 32 años, sin mover las piezas de su emplazamiento original. Cumplidos los 72 decidió que «ya es hora de cerrar este capítulo tan especial de mi vida». «Para mí es importante hacerlo como creo que a Freddie le hubiera gustado, porque le apasionaban las subastas. Era un coleccionista increíble e inteligente». Todas las piezas pueden admirarse en una exposición en Sotheby´s, de entrada gratuita hasta el 5 de septiembre que hasta la fecha han visto casi 80.000 personas.

Ampliar Freddie Mercury vivía rodeado de gatos de porcelana, cristal y madera

Al día siguiente comienza la anunciada dispersión de los discos, mallas, ceniceros, grabados y miles de «locuras pequeñitas» que Mercury compró a anticuarios y recogió en sus viajes por medio mundo. Así, retuvo hasta el final tomos de Flash Gordon, una cajita de costura con hilos, agujas y metro de la compañía aérea TWA. También aprovechaba folios de la Midland Airways para escribir las letras de 'Time Saver', ´All God´s People´ o 'Bohemian Rhapsody', entre otros éxitos.