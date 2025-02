Taylor Swift roza el 'sold out' en Madrid en apenas unas horas Con precios que van desde los 85 hasta los 226,50 euros, sin contar los packs VIPS, a las horas de ponerse en marcha ya había entradas en la reventa a precios de hasta 6.000 euros

En poco más de tres horas, la venta de entradas para el concierto que Taylor Swift dará el 30 de mayo de 2024 en Madrid, rozó ayer el 'sold out'. El show en el estadio Santiago Bernabéu será la única para de su gira 'The Eras Tour' en España, donde no actuaba desde 2011. Por eso cuando ayer se pusieron las entradas a la venta, se desató el caos. Y eso que esta suerte de preventa estaba solo orientada a los fans de la cantante de 33 años, pues para acceder a la misma tenían que haberse registrado previamente en una web oficial y recibir un código para, al menos, poder formar parte de las colas para optar a una entrada. Ni el registro ni el código aseguraban los tickets, pero suponían una primera criba para evitar que el sistema colapsara, como sucedió en EEUU en otoño pasado.

La empresa aseguraba a Europa Press, en torno a las 17:15 horas de este jueves, que ya quedaban «pocas» entradas y que estaban «satisfechos» porque la venta ha ido muy bien. «Todavía hay cierta disponibilidad pero ya es escasa», han subrayado. «La venta de entradas ha transcurrido en un tiempo bastante razonable y el sistema ha funcionado con cierta rapidez», ha indicado Ticketmaster, que también ha ensalzado las críticas «positivas» de los usuarios en redes sociales.

La carrera por hacerse con alguno de los alrededor de 70.000 pases que darán acceso al estadio Santiago Bernabéu comenzaba a las dos de la tarde, pero apenas unos minutos después redes sociales como Twitter se llenaban de mensajes al respecto. Algunos de ellos, agrupados bajo la tendencia 'tenemos entradas', mostraban su felicidad al haberse hecho con uno de los boletos, otros, sin embargo comenzaban a revender las suyas, provocando la indignación entre los seguidores de la artista que forjó su carrera en Nashville.

Y eso que los precios, que se han hecho oficiales hoy, oscilaban entre los 85 euros de la entrada más barata, ubicada en el anfiteatro trasero, y los 226,50 de los lados frontales de la pista, las más caras. La entrada general a pista cuesta 170 euros, la tribuna, 147 euros, y el primer anfiteatro, 187. En cuanto a las seis packs VIP, oscilan entre los 282 y los 589 euros.

«Vendo entrada para Taylor Swift en Madrid en el Santiago Bernabéu. Front Stage lado derecho: 1.900 euros», escribía una usuaria de Twitter, a la que Ticketmaster respondía que aquello era «ilegal». «Swifties: sólo podéis adquirir las entradas auténticas en http://ticketmaster.es. Anuncios como este de personas o webs ajenas a nosotros/as, no confiéis». Tras miles de visualizaciones y usuarios interesados en adquirirlas y detractores -«Las entradas tendrían que ser nominativas. Sino siempre estarán igual», decía uno a la propia plataforma-, la usuaria borraba el tuit. Muchos otros usuarios revendían entradas a diferentes precios pero exactamente con la misma captura de pantalla como prueba de compra, explicitando que se trataba de una estafa.

En el portal de reventa de entradas StubHub, las más baratas se encontraban por 580 euros, pero había tickets con un precio de hasta 6.000. Costes a los que hay que sumar el riesgo que supone comprar entradas a través de estos sistemas donde a menudo se producen estafas. En Viagogo, a las 17:20 horas se ofrecían cerca de cuatrocientas entradas entre los 580 y los 1.500 euros, aproximadamente.

