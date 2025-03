Madonna se reafirma como la reina del pop en Barcelona

E. P. Barcelona Jueves, 2 de noviembre 2023, 01:31 Comenta Compartir

Madonna se ha reafirmado como la reina del pop este miércoles por la noche en un Palau Sant Jordi de Barcelona con el aforo completo ('sold out') y más de 18.000 entradas vendidas. Allí ha repasado sus 40 años de carrera dentro de la gira mundial 'The Celebration Tour', que empezó el 14 de octubre en Londres (Reino Unido) y que incluye 78 conciertos en 15 países.

La estrella, que ha aparecido casi una hora y media más tarde de lo previsto, ha empezado por todo lo alto recompensando al público por la espera. Lo ha hecho con un potente 'Everybody', vistiendo un frac con pedrería y convirtiendo el escenario en una gran pista de baile junto a una veintena de bailarines mientras desfilaba por una pasarela hasta el centro de la pista.

«Os quiero dar la bienvenida a mi historia: este espectáculo es la historia de mi vida a través de la música y el baile», ha confesado a los asistentes, a quienes también ha expresado su ilusión por volver a Barcelona, donde actuó por última vez en 2015. En un escenario inspirado en Manhattan y bajo una gigante bola de discoteca, ha viajado a los años 80 con canciones como la icónica 'Holiday', del álbum 'Madonna' publicado en 1983, así como 'Live to tell', de 'True Blue' (1986) y 'Like a prayer' (1989).

La ganadora de siete premios Grammy, entre ellos el de Mejor Álbum de Pop en 1999 por 'Ray of Light', se ha adueñado del lugar cuando ha sido el turno de 'Erotica' y 'Papa don't preach'. Lo ha hecho luciendo un vestido lencero rojo y unas altas botas negras y siempre secundada por su ejército de bailarines ha interpretado 'Justify my love' y 'Fever'.

Canta con su hija al piano

El público ha enloquecido con la versión de 'Hung Up' que firma con la dominicana Tokischa y ha recibido con la misma euforia a una de las hijas de la cantante, Mercy James. Ella ha interpretado al piano 'Bad girl' sin dejar de mostrar complicidad con su madre, que con 330 millones de álbumes vendidos continúa siendo la artista femenina que más discos vendidos en la historia.

Madonna (Estados Unidos, 1958) ha seguido repasando éxitos como 'Vogue', 'Human nature' y 'Crazy for you' ante unas pantallas que contextualizaban cada tema con célebres momentos de su carrera. Entre ellos no faltó el famoso beso con Britney Spears en los MTV Video Music Awards en 2003 o fragmentos de sus videoclips más icónicos.

También se ha dirigido al público para recordar que ha luchado toda su vida por los derechos LGTBI y que «la idea de que hay vidas que importan más que otras es lo que falla en el mundo». A continuación ha reivindicado la inclusividad y la hospitalidad y ha interpretado una versión de 'Survive' de Gloria Gaynor.

El momento más emotivo ha llegado con 'La isla bonita' y 'Argentina', que ha cantado llevando como capa la bandera LGTBI mientras se proyectaban imágenes de cantantes como David Bowie, Sinéad O'Connor y Nina Simone. Lo ha rematado con 'Ray of light', una versión del 'Billie Jean' de Michael Jackson y su ineludible 'Like a virgin'.

Tras un último cambio de vestuario, la reina del pop ha sellado el trabajo con 'Give me all your luvin' y 'Bitch I'm Madonna', ambas colaboraciones con la rapera Nicky Minaj. Ponía así punto y final a un concierto de dos horas, con 17 cambios de 'look' y apariciones de cuatro de sus hijos en algún momento en el escenario del Palau, al que volverá a subirse este jueves.

Londres, final de su gira europea Después de Barcelona, Madonna seguirá con otras dobles citas en Lisboa (Portugal), Paris (Francia), Colonia (Alemania), Milán (Italia), Berlín (Alemania) y Amsterdam (Países Bajos). Su despedida de Europa la hará con dos conciertos en Londres el 5 y 6 de diciembre próximos, en las que serán la quinta y sexta vez que actúa en la capital británica dentro de la gira, todas ellas con entradas agotadas. Según la promotora Live Nation, son más de 200 las personas que forman parte del equipo itinerante de 'The Celebration Tour'. De ellas, 25 se dedican únicamente al vestuario, en un operativo que también cuenta con 80 toneladas de equipos de producción, tres gimnasios portátiles y tres fisioterapeutas. Originalmente estaba previsto que la gira empezara en Estados Unidos y Canadá, conciertos que la cantante estadounidense tuvo que posponer a causa de una infección. Por eso los reprogramó para después de su paso por Europa, por lo que su gira aterrizará en Nueva York el 13 de diciembre y finalizará el 15 de abril en Austin (Texas).