Iker Cortés Madrid Sábado, 4 de noviembre 2023, 00:44 | Actualizado 13:59h. Comenta Compartir

A Quique González (Madrid, 50 años) la música le sigue apasionando. Por eso cuando la dura jornada de promoción se acaba, este trovador, autor de canciones tan brillantes como 'Aunque tú no lo sepas' o 'Salitre', se pone sus auriculares y regresa a casa escuchando a The Paper Kites, una banda australiana que descubrió hace tres semanas y que se ha convertido en su favorita. Para celebrar sus 25 años de carrera, Quique González reedita toda su discografía en vinilo y edita un nuevo álbum titulado 'Copas de yate, (Vol. I)' donde versiona a artistas como Juan Perro, Kiko Veneno, Josele Santiago, Luis Eduardo Aute o Carlos Cano.

-¿Por qué un disco de versiones?

-Bueno, es que no sé, ha sido algo un poco accidental y con un carácter lúdico. Como hemos publicado toda la discografía en vinilo ahora, en una caja muy bonita que ha hecho Fernanda Maquieira, lo que quería era ofrecer un extra, una especie de 'bonus track' para la gente que hiciera el esfuerzo por adquirir esa discografía completa. Y un día, después de un concierto en Coruña, con la exaltación que tienes después, le propuse a los compañeros de mi banda juntarnos unos días en un estudio y grabar cuatro o cinco canciones y jugar un poco con ellas. Al final grabamos ocho. En principio solo se iba a editar en vinilo, luego nos gustó tanto que también decidimos editarlo en CD y posteriormente en plataformas porque, claro, hay gente a la que le gusta escuchar vinilos y CDs, pero ya no tienen reproductor de CDs en el coche. Y esa fue un poco la intención. No lo considero un disco nuevo, pero sí es algo distinto que no había hecho nunca.

-No están ni Antonio Vega ni Enrique Urquijo. ¿Le gusta jugar a la contra?

-Me gustaba la idea de no hacer un disco de versiones previsibles en el que, como tú dices, hubiera hecho canciones de Sabina, de Serrat, de José Ignacio Lapido, de Enrique Urquijo, de Antonio Vega, por supuesto, de Carlos Chaouen, de gente que ha significado mucho para mí y de la que he hecho muchas versiones en directo. Y me apetecía salir un poco de ahí porque esas canciones, aparte de haberlas versionado yo, en directo han sido grabadas por un montón de artistas y además de una forma muy potente y con mucha difusión. Y también me apetecía grabar canciones que estuvieran algunas de ellas un poco escondidas, pero que fueran joyas para mí.

-¿Qué cosas le permite hacer un disco como este?

-Cuando voy a grabar un disco mío tengo una presión por cerrar un verso que a veces no me acaba de gustar cuando lo escucho o que está un poco descuadrado, y a todo eso se añade la incertidumbre de si esto le gustará o no a la gente. Cuando grabas versiones de otros artistas a los que admiras, no sientes esa presión porque para mí esas canciones son como estos edificios que vemos delante. Eso te permite jugar y ver diferentes enfoques hasta centrarte y meterte en un camino. Luego, por otra parte, también te sirve como banco de pruebas, gano horas de vuelo en el estudio de grabación y me sirve para probar cosas para mis próximas canciones.

-Esa posibilidad de arriesgar y probar cosas, ¿no le abruma?

-Sí, pero yo confío mucho en mi intuición y en el gusto y en la calidad que tienen los músicos de mi banda. Tampoco soy muy controlador en el estudio y me dejo llevar por el momento. Lo hemos hecho con mucho cariño, pero lo hemos hecho en muy pocos días y ese era un poco el concepto que queríamos. En este sentido, parte del mérito es de Toni Brunet, que es el productor de mis tres últimos discos y un fuera de serie en el estudio. Ha sido un espectáculo verle trabajar. Yo tengo muchas limitaciones en el estudio, pero me fío mucho de él, de su gusto y de su sabiduría y de la del resto de mi banda también, y eso me libera también de responsabilidad, aunque por supuesto cuando hay algo que no me gusta pues lo digo y corto ese camino y trato de que todos emprendamos otro con el que me sienta cómodo.

-¿Limitaciones en sentido técnico?

-Sí, claro, yo no controlo nada de mesas, de micrófonos, ni siquiera soy capaz de escribir arreglos para otros músicos. Lo que pasa es que a lo largo de estos 25 años he tenido la suerte de contar con grandes capos, con gente buenísima que igual también ha hecho que yo vagueara un poco en eso... Había gente tan buena trabajando a mi lado, que yo no me he preocupado por eso y eso me ha permitido estar encima de lo más importante para mí que es la canción, la estructura y el verso adecuado y rascar en otras cosas en las que ellos no suelen meter la uña.

-Habla de carácter lúdico, pero al fin y al cabo es un homenaje a otros artistas y a sus canciones. ¿Notó cierta presión a la hora de elaborar un disco como este?

-Sí, noto la responsabilidad de no hacer una horterada y de no deconstruir la canción, que siga siendo reconocible aún llevándola a mi terreno. Pero yo creo que no hay que pensarlo demasiado porque si no, acabas haciendo algo que está entre Pinto y Valdemoro.

Quique González, en diversos momentos durante la entrevista. Pablo Cobos

-¿Qué le han dicho los homenajeados?

-La respuesta ha sido muy bonita y muy emocionante para mí y estoy muy contento con su 'feedback'. También es difícil decirle a alguien que ha versionado una canción que te parece una puta mierda, pero creo que hemos respetado la canción, la estructura y el espíritu con el que fueron hechas, y yo tampoco voy a competir con la versión original porque en el 99% de los casos siempre la versión original para los fans y para el propio artista va a ser insuperable. Así que sí tenía cierta responsabilidad pero yo soy muy poco competitivo en general en la vida y en esto, más todavía, lo he hecho con el respeto y la humildad que se merece y simplemente sin comerme demasiado la cabeza con esto.

-Cuenta en las notas del disco que si alguien descubre a Fabián D. Cuesta por su versión de 'Herida y cicatriz' ya se sentirá satisfecho. El mundo de la música a veces muy injusto, ¿no?

-Sin duda y cada vez soy más consciente de ello. Hay un componente de suerte, del momento en el que empezaste a publicar discos, de cómo estaba la sociedad en ese momento, de la brecha generacional que había ahí, de la moda, incluso, que juega mucho sus cartas... A lo largo de estos 25 años he visto y he conocido un montón de compañeros que yo considero que tienen mucho más talento que yo y que no han tenido la suerte que tengo yo de poder seguir ejerciendo mi oficio de una forma digna y con un montón de seguidores que, aunque no haya llenado estadios, sí que me han permitido seguir funcionando sin buscarme otro trabajo. El talento y la constancia son muy importantes, pero la suerte en la vida en general, y en este oficio en particular, creo que tiene mucho que ver en cómo va, incluso a la larga, tu carrera.

-¿Le gustaría haber llenado estadios?

-Si te dijera que no, la gente pensaría que renunciar al éxito masivo, y más en estos tiempos, es algo absolutamente ingenuo y estúpido, pero soy realista y pienso que mis canciones están hechas para audiencias más pequeñas o que brillan más en sitios de aforo medio y en teatros y en salas. No me causa ninguna envidia cuando veo compañeros y amigos que están llenando estadios, de hecho, no sé si los habría a gestionar. Hay una cosa que me gusta mucho que le dijo Pete Seeger a John Mellencamp, que es uno de los artistas que más admiro. Mellencamp estaba haciendo rock de estadios, un poco en la línea de Springsteen, y Pete Seeger le dijo: «Si quieres tener una carrera larga, mantén la pequeña». Yo no lo he hecho de una forma voluntaria, pero las cosas se han dado así y yo estoy mucho más que contento con lo que tengo. El 95% de la gente que conozco que ha empezado a hacer música de una forma amateur hemos dicho esta frase: «Me conformaría con poder vivir de la música». Y eso para mí sigue siendo el éxito a día de hoy. Es decir, por muy mal que me vaya, muy mal se me tienen que dar las cosas para no poderme ganar la vida cogiendo mi guitarra acústica y yendo a tocar a un sitio de cincuenta o cien personas en mi pueblo o en la comunidad donde vivo, en Cantabria, y poderme ganar la vida de una forma digna. Y de verdad, lo digo honestamente, que para mí eso significa el éxito a estas alturas.

-Lleva veinticinco años de carrera, ¿se imaginaba que lo lograría cuando empezó?

-Mira, el primer concierto que di en mi vida con Dick Turpin, la banda que tenía antes de empezar mi carrera en solitario, con 17 años o así... Yo tengo muy presente una frase que dije en ese concierto: «Esta es la noche más feliz de mi vida». Y, de alguna manera, sigo pensando eso. ¡Qué forma más bonita de pasar por la vida que haciendo canciones! Me he ganado la vida muy bien y tampoco he sido una persona muy codiciosa, mi ambición ha estado en hacer cada vez mejores canciones y en tocar con la gente que quería y no creo que eso cambie a estas alturas del partido.

-¿Cómo lleva las giras? ¿Le sigue gustando patearse España?

-Me sigue gustando mucho. A ver, cuando tocas con la gente que quieres, cuando tienes un buen ambiente en la banda y tienes la suerte de tener un equipo técnico que te soluciona todos los marrones, en el escenario y fuera de él, es un viaje en barco. O sea, a veces tienes tensión porque, yo que sé, estás un poco resfriado como estoy hoy y pienso, joder, ojalá llegue al viernes sano y pueda tocar al 100%. Esa tensión te come mucho la cabeza, pero realmente en lo que se resume salir a tocar durante dos horas para gente que está cerrando los ojos, viendo tus canciones, me hace sentir feliz. Lo pasas mal quince minutos antes del concierto.

-¿De verdad lo sigue pasando mal?

-Hombre, claro, sí, sí. Siempre lo digo: quince minutos antes, preferiría estar esperando en el dentista, pero cuando estoy en el dentista, quince minutos antes digo, preferiría estar tocando (ríe).

-A menudo, la gente que escucha música se queda anclada en una época determinada. ¿A los músicos también les pasa?

-No, no, es que para mí el músico que deja de escuchar música está perdido. Son vasos comunicantes: la música trae música y te lleva a la música y el escuchar un disco que te flipa te da más ganas de hacer una canción porque inspira de verdad, como oyente y como ejecutante. Este oficio tiene mucho de obsesión a la hora de tocar, en cuanto a la repetición, a la insistencia, y también desde el otro lado, como oyente. Yo sigo escuchando música a diario porque lo necesito. Lo necesito como fan de la música y como creador de música. De hecho, mi grupo favorito ahora mismo es una banda que he descubierto hace tres semanas o cuatro que se llama The Paper Kites, que es una banda australiana con un concepto como clásico, entre The Band, Ryan Adams y los Jayhawks, que me flipan. Cuando termine la promo hoy, me voy a ir a casa caminando, escuchando ese disco y pensando cómo me gustaría hacer un disco con este concepto. Lo sigo necesitando, no me aburro de la música, para mí el mayor privilegio de la vida es dedicarte a lo que más te gusta, y el éxito es haberlo conseguido. Eso implica que tiene que haber un respeto por la música también, aunque la música vaya por otro lado en cuestión de modas.

-¿Se ha atrevido con la música urbana?

-Es que no me interesa. Hay demasiada música en el mundo, ya no nueva, que por supuesto, pero hay demasiados discos en la historia de la música que no he escuchado, que no me he metido a fondo en ellos y que me fliparían. A estas alturas sé lo que me gusta y lo que no me gusta... Afortunadamente la música también ocupa tanto espacio y hay tantas cosas diferentes, que puedes elegir lo que te gusta o lo que no te gusta. Pero bueno, sí, de vez en cuando voy a arreglarme la barba y tengo que comerme una mierda muy gorda. Pero salgo de ahí y me puedo poner los auriculares y escuchar un disco que me flipa.

«Cuando abandoné las multinacionales dejé de perder mucho tiempo en diatribas que me quitaban tiempo para escribir canciones y las cosas me empezaron a ir mejor»

-Después de 'Pájaros mojados' (2002), su tercer disco de estudio, rompió con las multinacionales. ¿Qué da más quebraderos de cabeza ser artista en una multinacional o independiente?

-En mi caso me quitó mucha pelea y mucho conflicto. Dejé de perder mucho tiempo en diatribas que me quitaban tiempo para escribir canciones y paradójicamente las cosas me empezaron a ir mejor. Ya ha pasado mucho tiempo y me seguís preguntando por eso porque llamó mucho la atención en aquella época porque nadie lo hacía o lo hacían muy pocos artistas porque entonces solo tenías la opción de grabar si estabas con una multinacional. Si no, estabas muerto, no tenías ninguna posibilidad. Ahora afortunadamente existen más posibilidades de grabar un disco de las que había al final de los noventa o a principios de los 2000, que era enviar una maqueta a una compañía discográfica y esperar 30 años a que te respondieran (ríe).

-En los últimos meses artistas como Miguel Bosé han asegurado que ahora hay menos libertad que hace unas décadas.

-Eso lo suele decir la gente o que tuvo una vida muy acomodada en aquel momento o que realmente no vivió entonces.

Próximos conciertos 4/11/23: Ponferrada, en la sala H, a las 22.00 horas. 10/11/23: Guadalajara, en la Óxido, a las 21.30 horas. 11/11/23: Toledo, en el Círculo de Arte, a las 21.30 horas. Entradas agotadas. 2/12/23: Bilbao, en el Kafe Antzokia, a las 22.00 horas. Disco protagonista: 'Daiquiri Blues'. Entradas agotadas. 3/12/23: Bilbao, en el Kafe Antzokia, a las 19.00 horas. Disco protagonista: 'Salitre'. 15/12/23: Granada, en la Industrial Copera, a las 21.00 horas. 16/12/23: Alicante, en la sala Magma, a las 20.30 horas. 19/01/24: Pâmplona, en la Zentral, a las 20.30 horas. 20/01/24: Santander, en el Escenario Santander, a las 21.00 horas. 28/01/24: Burgos, en el Auditorio Cultural Caja de Burgos, a las 19.30 horas. 3/02/24: Santiago de Compostela, en el Capitol, a las 21.30 horas. 9/02/24: Córdoba, en el Impala, a las 22.30 horas. 10/02/24: Sevilla, en el Custom, a las 22.00 horas. 23/02/24: Cáceres, en el Gran Teatro, a las 21.00 horas. 24/02/24: Badajoz, en el Teatro López de Ayala, a als 21.00 horas. 1/03/24: Valencia, en la sala Moon, a las 21.00 horas. 2/03/24: Barcelona, en la sala Apolo, a las 20.30 horas. 8/03/24: Zaragoza, en la sala Oasis, a las 22.00 horas. 15/03/24: Málaga, en la sala Trinchera, a las 21.30 horas. 16/03/24: Almería, en Berlín, a las 22.00 horas. 13/04/24: Madrid, en La Riviera, a las 20.30 horas.

Temas

Bandas de Música