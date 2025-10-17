HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

La gira de la Oreja de Van Gogh arranca en el BEC el 9 de mayo y llega a Illunbe el 31 de julio

Las entradas para el tour 'Tantas cosas que contar' se pondrán a la venta este lunes a las 12.00 horas a precios entre 45 y 72 euros

Amaia Chico

San Sebastián

Viernes, 17 de octubre 2025, 12:11

Comenta

La Oreja de Van Gogh arrancará esta nueva etapa con Amaia Montero el 9 de mayo en el BEC y llegará a Donostia el 31 de julio, en un concierto en Illlunbe. El tour 'Tantas cosas que contar' promete ser un viaje en el tiempo a través de los grandes éxitos del grupo donostiarra que vuelve a los escenarios con la vocalista irundarra pero sin el guitarrista Pablo Benegas, que no partipará en la gira con el que quieren celebrar su 30 aniversario.

Las primeras fechas anunciadas este mediodía son 16 conciertos que les llevarán primero a Bilbao, después al Movistar Arena en Madrid, donde celebrarán un doble concierto el 28 y 29 de mayo, y seguirán por 13 ciudades más, con la parada más especial en Donostia, «su escondite», el 31 de julio en Illunbe, el recinto más grande disponible en Gipuzkoa.

Las entradas para esta gira se pondrán a la venta este lunes a las 12.00 horas a través de la web oficial de La Oreja www.laorejadevangogh.com, y los precios de las entradas oscilarán entre los 45 y los 72 euros, más gastos de distribución, y habrá paquetes vip, entre 110 y 290 euros.

«Tras el esperado reencuentro con Amaia Montero», el grupo prepara una «gira de lo más especial que recorrerá los principales escenarios del país el próximo año», anuncia el grupo. En ella, incluirán grandes éxitos como 'Cuídat', 'La Playa', 'Puedes contar conmigo', 'Rosas', '20 de enero'… canciones que 30 años después siguen latiendo bien fuerte en la memoria colectiva«, y por supuesto, 'Tantas cosas que contar', el tema que da nombre a la gira y que es uno de los temas incluidos en el segundo disco 'El viaje de Copperpot' del que se cumplen 25 años.

Las fechas anunciadas son: 9 mayo, Bilbao. Bizkaia Arena BEC!; 28 y 29 mayo, Madrid en Movistar Arena; 6 junio. ALBACETE. Estadio José Copete; 13 junio. MURCIA. Plaza de Toros; 26 junio. SEVILLA. Live Sur Stadium; 27 junio. FUENGIROLA. Marenostrum Fuengirola Escenario Unicaja; 10 julio. GIJÓN. Gijón Life; 31 julio. DONOSTIA. Illunbe Donostia Arena; 21 agosto. SANTANDER. La Virgen del Mar; 27 agosto. VALLADOLID. Pingüinos Arena; 4 septiembre. VALENCIA. Roig Arena; 11 septiembre. A CORUÑA. Coliseum; 9 octubre. ZARAGOZA. Pabellón Príncipe Felipe; 6 noviembre. BARCELONA. Palau Sant Jordi; 20 noviembre. PAMPLONA. Navarra Arena.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Adiós a TGB en El Faro: una reconocida cafetería llega al centro comercial de Badajoz
  2. 2 La prensa nacional se rinde a María Morais, mujer de Gragera: el motivo por el que todo el mundo habla de ella
  3. 3 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  4. 4 En libertad los tres presuntos autores de una supuesta doble agresión sexual en Almendralejo
  5. 5

    La Junta cesa a los bomberos del Infoex con el 50% de jornada anual: «Nos ha engañado»
  6. 6 Ingresa en la UCI el hombre trasladado crítico tras el incendio de su casa en Badajoz
  7. 7

    Piden cárcel y casi un millón de euros de multa al dueño de una empresa cacereña por defraudar a la Seguridad Social
  8. 8 Dos accidentes de tráfico con dos dos heridos durante este jueves en Badajoz
  9. 9

    Educación subirá 80 euros al mes el sueldo de los docentes extremeños desde enero pese al desacuerdo sindical
  10. 10

    Juzgan a un guardia civil que provocó un accidente mientras estaba ebrio en acto de servicio en Cáceres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La gira de la Oreja de Van Gogh arranca en el BEC el 9 de mayo y llega a Illunbe el 31 de julio

La gira de la Oreja de Van Gogh arranca en el BEC el 9 de mayo y llega a Illunbe el 31 de julio