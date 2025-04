La fiscalía de Berlín archiva el caso contra el cantante de Rammstein por falta de pruebas

Las acusaciones de abusos sexuales contra Till Lindemann, cantante y líder del grupo rockero alemán Rammstein, no tendrán por ahora consecuencias jurídicas. La fiscalía de ... Berlín anunció este martes el archivo del caso por falta de pruebas concluyentes y la suspensión de las investigaciones contra Lindemann, que había sido acusado por varias mujeres de abusos sexuales y de haberlas sometido con la ayuda de drogas. Un portavoz de la acusación pública señaló que antes de tomar esa decisión se habían valorado minuciosamente las pruebas disponibles, las declaraciones de testigos y los indicios anónimos, así como las informaciones de la prensa. «Sin embargo, no existen indicios de que el acusado haya realizado prácticas sexuales con mujeres contra su voluntad, de que les haya administrado sustancias que influyeran o anularan su voluntad o de que haya aprovechado su posición de fuerza ante menores para motivarlas a realizar el acto sexual», concluye la fiscalía de la capital alemana.

Además subrayó que las declaraciones de testigos que reflejaron varios medios de comunicación no se han visto confirmadas en las investigaciones posteriores y destacó que ninguna de las presuntas víctimas se ha presentado hasta ahora ante la policía o la justicia alemanas para denunciar presuntos abusos por parte de Lindemann, sino que todas las acusaciones, también después de la apertura del sumario por parte de la fiscalía, se han realizado hasta ahora de manera anónima a través de los medios de comunicación, que se remiten a su derecho al secreto profesional para no revelar los nombres de las denunciantes. Las posibles acusaciones no se han concretado suficientemente hasta ahora, señalaron los fiscales berlineses, quienes comentaron que ha quedado en entredicho la credibilidad de las presuntas víctimas.

La fiscalía de Berlín destaca que, entre las personas interrogadas, se encuentra la conocida «youtuber» Kyla Shyx. Sus declaraciones fueron, sin embargo, «muy inconcretas», hasta el punto de que «la testigo no pudo relatar ni una sola experiencia personal sobre hechos con posibles consecuencias penales», explicaron los fiscales. El testimonio de dicha «influencer» consistió en conclusiones de sus observaciones o descripciones atribuidas a otras personas. Las personas a las que se remitió Shyx no observaron al parecer la comisión de delitos y, en algunos casos, no fue posible identificarlas, motivo por el que la policía no pudo interrogarlas. Los responsables de la investigación contra Lindemann en la capital alemana dispusieron también de las actas remitidas por las autoridades lituanas sobre el caso de la joven Shelby Lynn.

Esta lanzó las primeras acusaciones contra el cantante de Rammstein tras asistir a un concierto del grupo alemán en Vilna el pasado 22 de mayo. La justicia lituana rechazaron ya entonces proceder a la apertura de un sumario contra Till Lindemann al carecer de pruebas concretas. El despacho de abogados Schertz Bergmann, que representa los intereses del cantante, publicó pocos después del anuncio de la fiscalía una declaración en la Plataforma X, en la que subrayan que «las acusaciones contra Lindemann carecían de fundamento» y advierten de que tomarán medidas legales contra todo «relato ilícito» en las redes sociales y toda información falsa en los medios de comunicación.