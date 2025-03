Prepárate para Eurovisión 2023: Dónde verlo a lo grande en Extremadura, nuevo sistema de votación...

Irene Toribio Viernes, 12 de mayo 2023, 11:26 Comenta Compartir

Para muchos, los conocidos como 'eurofans', la semana en la que se celebran los ensayos oficiales, semifinales y gran final de Eurovisión es, sin duda, su semana favorita del año. Y no es para menos, y es que si consigues vivir el festival con intensidad, te aseguramos que estarás deseando que llegue el año que viene. Te damos las claves para vivirlo casi como si estuvieras en la primera fila del Liverpool Arena.

Lo primero; dónde, cómo y cuándo ver Eurovisión 2023. La gran final se celebra este sábado, 13 de mayo a las 21.00 horas desde Liverpool. Se podrá seguir en directo en RTVE. Así que prepara una buena fiesta con tus amigos más 'eurofans', llevad algo de picoteo, sacad las banderas, ¡y a disfrutar! Además, si quieres vivirlo 'a lo grande', en Badajoz los cines Yelmo lo pondrán en la gran pantalla: Por 7,50 euros puedes ver Eurovisión en el cine con un paquete de palomitas y un refresco.

Paso 2: empápate de Eurovisión. Si todavía no sabes que existe un 'Big Five', tienes que ponerte las pilas. España, Reino Unido, Alemania, Francia e Italia se llaman 'Big Five' porque son las cinco naciones que más aportan económicamente a la Unión Europea de Radiodifusión (UER), que es la organizadora del evento. Estos países van directos a la final, sin necesidad de ser elegidos en las semifinales. Este año hay dos países anfitriones, Ucrania, ganadores del festival en 2022 (por eso tampoco han tenido que pasar las semifinales), y Reino Unido, que acoge el certamen.

Además, esto no es un festival de 'una vez al año' y ya está, esto se vive desde que salen a la luz los elegidos de cada país y recordando, siempre, qué ocurrió el año anterior. Desde que se anuncian los representantes de cada país europeo, miles de eurofans comienzan a investigar: Quiénes son los artistas, qué tipo de canción llevan, cómo será su puesta en escena, qué trasfondo tiene su canción…

Este año, una de las grandes favoritas es Loreen, a quien ya muchos conocemos por haber ganado el festival en 2012. ¿Veis como era cierto eso de estar atentos a años anteriores? Pues sí, vuelve a ser una firme candidata a ganar Eurovisión con su país, Suecia, y su 'Tattoo'. Pero no es la única. Finlandia y su 'Cha Cha Cha', interpretada por Käärijä, está arrasando en las apuestas. Ucrania, la ganadora de 2022, también está entre las favoritas junto a Francia, Reino Unido, España, Noruega, Israel, Australia y Austria. Este sería, según las casas de apuestas, el top 10 de la final.

El nuevo sistema de votación

Este año se le da un protagonismo mucho mayor al voto del público. Un público que, además, incluye a los espectadores de países no participantes, que podrán votar por sus favoritos en la gran final de Eurovisión, convirtiendo el certamen en uno más universal.

Los votos del público del resto del mundo, sí, fuera de Europa, se unirán y darán sus puntos como si fueran un país.

Los puntos de la audiencia se sumarán a los del jurado profesional y se decidirá el ganador de Eurovisión 2023. Para los más despistados… No se puede votar a tu propio país si estás en él. Es decir, si eres español pero estás en otro país, adelante, si no, solo podrás enviar tu voto al resto de candidaturas.

Desde España, la encargada de anunciar los resultados de las votaciones de nuestro jurado será Ruth Lorenzo.

¿En qué posición actúa España?

Pues bien, casi todos los grandes favoritos de este 2023 actúan en la primera mitad del festival. Concretamente, Blanca Paloma sale la octava, justo antes de Suecia, la gran favorita. Este es el orden oficial:

La candidatura de España

Blanca Paloma fue la elegida en el Benidorm Fest para representar a nuestro país este sábado. Lo hace con 'EaEa', un tema pura sangre española.

Se subirá al escenario con un vestuario muy especial en el que cada pieza tiene un significado simbólico que representa la fuerza, la pasión, el músculo y la protección de la armadura, pero con formas suaves y orgánicas. Un pantalón y un corpiño inspirados en la cultura goyesca y el estilo torero, diseñados para ensalzar la fuerza del cuerpo y cada expresión del movimiento.