El director de orquesta John Eliot Gardiner abofetea y denigra a un cantante

Sir John Eliot Gardiner, reputado director de orquesta británico, abofeteó e insultó a un cantante de ópera que dirigía, según han recogido varios medios británicos ... y franceses. El respetado e iracundo músico, que ya ha pedido disculpas por su infame comportamiento, golpeó y vejó a un bajo por abandonar el escenario por el lado incorrecto durante una representación operística celebrada en el Festival Berlioz de La Côte Saint-André el pasado martes.

El bajo William Thomas fue la víctima de la ira del director británico. La agresión física y verbal ocurrió entre bambalinas, fuera de la vista del público, pero ante otros miembros de la orquesta, según ha relatado el canal Sky News. El director, de 80 años, llamó a Thomas «tonto» y «dozy bastard», traducible como «bastardo adormilado».

El diario 'The Times' precisa que tras la actuación, Gardiner entró en el espacio entre bastidores donde estaba el elenco y, con un vaso de cerveza en la mano, les gritó que tenía ganas de tirarlo sobre sus cabezas. Fue entonces cuando el cantante le dijo que no lo hiciera, provocando la furia de Gardiner, que lo abofeteó, le dio un puñetazo en la boca y le gritó varios improperios, al tiempo que le reclamaba haber entrado al escenario de forma equivocada.

En un comunicado difundido este jueves, Gardiner expresó sus «disculpas sin reservas» por «haber perdido la calma».Tras la difusión del incidente, Gardiner ha anunciado que no actuará este año en los prestigiosos Proms de Londres el mayor festival de música clásica del mundo, que organiza la BBC con conciertos diarios entre julio y septiembre.

En su disculpa el director asegura que siente un «profundo arrepentimiento» por su actos y comprende «hasta qué punto esto ha afectado a todas las personas involucradas en este gran proyecto». «No hay excusas para mi comportamiento y me he disculpado personalmente con Will Thomas, por quien tengo el mayor de los respetos. Lo hago de nuevo, así como con el resto de los artistas, por los problemas que esto ha provocado», agregó.

«Sé que la violencia física nunca es aceptable y que los músicos siempre deben sentirse seguros», continúa el director en su comunicado, en el que detalla que no volverá a dirigir la ópera 'Les Troyens' (Los Troyanos) de Héctor Brelioz durante la gira europea que estaba llevando a cabo.

Concluida la ópera Gardiner abandonó el festival y regresó a Londres para visitar a su médico. La dirección del certamen ha confirmado que será el director asistente de Gardiner, Dinis Suosa, quien tome la batuta en las próximas funciones. Sousa reemplazará también a Gardiner en la actuación programada en los Proms para el próximo 3 de septiembre.

William Thomas si seguirá adelante con las representaciones, en las que encarna el papel de Narbal, junto a Michael Spyres, Murrihy, Beth Taylor, Ashley Riches, Laurence Kilsby, Adèle Charvet, Alex Rosen y Lionel Lhote como compañeros de reparto.

«Podemos confirmar que un incidente tuvo lugar el martes tras la representación de 'Les Troyens' de Berlioz con la Orchestre Révolutionnaire et Romantique y el Monteverdi Choir en La Côte-Saint-André. El bajo William Thomas desea continuar en las demás funciones programadas en la gira, en Salzburgo, Versalles, Berlín y los Proms de la BBC, y no realizará ningún comentario en este momento. Todos los músicos tienen el derecho de trabajar en ambientes libres de cualquier forma de abuso o daño físico» se lee en un comunicado de Askonas Holt, la agencia de música de Thomas.

Fuentes próximas a Gardiner le justificaron destacando que el director estaba sufriendo con el calor, y que «ajustes recientes» en su medicación «podrían haber provocado un comportamiento del que ahora se arrepiente». Francia, como media Europa, sufre una ola de calor y la temperatura durante el concierto era de casi 40 grados, lo que, según el representante del agresor, podría haber afectado el humor del director de orquesta. Otra fuente citada por The Times asegura que Gardiner estaba además molesto porque la actuación no salió tal y como esperaba.