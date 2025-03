Críptico anuncio del nuevo disco de los Rolling Stones

Lo nuevo de los Rolling Stones llegará en septiembre. Es el primer disco de Sus Satánicas Majestades con temas propios en 18 años y se ... ha anunciado de una manera más que inusual en una publicación londinense. «Hackney Diamonds. Especialistas en reparación de vidrio. Próxima apertura, septiembre 2023». Este es el texto del críptico y a buen seguro ficticio anuncio de la empresa 'Hackney Diamonds' (vidrios rotos en jerga londinense) insertado en 'The Hackney Gazette'. En apariencia es publicidad de una empresa que ofrece sus servicios. Pero una lectura atenta revela datos que conducen a los Stones.

El fundador de 'Clash Magazine', Simon Harper, vio el anuncio y lo publicó en la red social 'X', según ha explicado la BBC. Todo indica que se trata de una habilidosa maniobra de mercadotecnia de la legendaria banda británica, que ha escogido tan inusual y efectiva fórmula para dar pistas a su público sobre su nuevo disco, el número 31 la banda. Sería el primer álbum del grupo tras la muerte de su batería, Charlie Watts, hace dos años. Sucede a 'Blue and Lonesome' de 2016, una colección de versiones de blues, y será también el primer disco con material original desde 'A Bigger Bang' en 2005.

Si se examina el anuncio con atención, se observa que el punto de la 'i' de Diamonds es el mítico logotipo de la boca y la lengua de los Stones. La tipografía es la misma que ya usaron en 'Some Girls', su álbum de 1978. El anuncio incluye además una frase repleta de referencias a sus canciones: «Our friendly team promises you satisfaction. When you say gimme shelter we'll fix your shattered windows». («Nuestro amable equipo promete que quedará satisfecho. Cuando digas protégeme arreglaremos tus ventanas hechas añicos»). Son menciones directas a temas como (I Can't Get No) 'Satisfaction', 'Gimme Shelter' y 'Shattered'. Se especifica además que la empresa anunciadora se fundó en 1962, el año de nacimiento de los Stones.

A los interesados en los servicios que publicita el anuncio se les remite a una página web de la supuesta empresa 'Hackney Diamonds', que invita a registrarse. Al clicar en el enlace, se abre un formulario para inscribirse; la advertencia de protección de datos remite a Universal Music Operations Ltd, la discográfica de la banda británica. En los mentideros musicales británicos se da por hecho que el nuevo disco de los Stones se titulará 'Hackney Diamonds', como la intrigante empresa.

También incluye un número de teléfono que remite, a su vez, a un mensaje grabado que dice «Bienvenidos a Hackney Diamonds, especialistas en reparación de cristales: no se enfaden, arreglenlo. Inauguración a principios de septiembre, Mare Street, E8. Regístrese para recibir un aviso en Hackney Diamonds . Vamos».

El nuevo disco llegará con un octogenario Mick Jagger al frente de la banda. El cantante celebró en julio su 80 cumpleaños con una fiesta en su casa del exclusivo barrio londinense de Chelsea que se prolongó en el club Embargo Republica. Entre sus invitados, además de Ron Wood y Keith Richards, hubo otros gigantes del mudo de la música y el cine como Lenny Kravitz, Anjelica Huston o Leonardo DiCaprio.

La localidad de Dartford, en el condado de Kent, donde nacieron Richards y Jagger, les dedicó hace tres semanas un homenaje alzando unas esculturas de bronce con la efigie de los músicos.

Los Rolling Stones nacieron de un encuentro fortuito de ambos en 1961, cuando coincidieron en la estación de tren y descubrieron su amor compartido por el blues norteamericano.